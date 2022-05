Epic Games heeft ruim 500 miljoen accounts

Epic Games heeft meer dan 500 miljoen accounts. Die zouden samen 2,7 miljard keer via vriendschappen met elkaar verbonden zijn in Fortnite en Rocket League, zegt het bedrijf. Ook stijgt het aantal downloaders van de Unreal Engine.

Ontwikkelaar Epic Games noemt die cijfers in een blogpost rondom de toekomst van de Unreal Engine. Het bedrijf zegt dat er sinds januari meer dan 500 miljoen Epic Games-accounts bestaan, maar de ontwikkelaar vermeldt daarbij niet om hoeveel unieke accounts het gaat. Ook maakt het bedrijf geen onderscheid in hoe die accounts gebruikt worden, bijvoorbeeld of dat spelers zijn van Epics games zoals Fortnite of spelers die alleen een account hebben om games in de Epic Store te downloaden. De accounts hebben volgens Epic onderling 2,7 miljard connecties. Die zijn verdeeld over de verschillende platforms, dus zowel via Fortnite en Rocket League als via de Store.

Een groot deel van die accounts komt hoe dan ook van Fortnite. In mei 2020 maakte Epic bekend dat de free-to-play shooter 350 miljoen geregistreerde spelers had. Om Fortnite te spelen, is het nodig een Epic-account aan te maken. Hoeveel specifieke Fortnite-spelers er anno 2022 zijn, is niet bekend.

Epic zegt dat het met de Unreal Engine meer wil inzetten op de ontwikkeling van metaverse-applicaties. Inmiddels zou het aantal downloads van de engine met 40 procent zijn gestegen ten opzichte van een jaar geleden, al maakt het bedrijf er geen exacte cijfers over bekend. De Matrix Awakens-demo van de Unreal Engine 5 is sinds de release in december zes miljoen keer gedownload, zegt het bedrijf.