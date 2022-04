Sony en LEGO-eigenaar investeren elk een miljard dollar in Epic Games' metaverse

Sony Group Corporation en LEGO-moederbedrijf Kirkbi investeren ieder een miljard dollar in Epic Games' Metaverse. De investeringen moeten nog wel goedgekeurd worden door eventuele toezichthouders en overheden.

Beide bedrijven investeren omgerekend ruim 918 miljoen euro in Epic Games voor de 'doorontwikkeling van de visie van het bedrijf om de metaverse te bouwen'. Inclusief de twee investeringen schat Epic Games zijn eigen totale waarde nu in op grofweg 29 miljard euro, zo schrijft het Amerikaanse bedrijf in de aankondiging. Sony investeerde al eerder honderden miljoenen in Epic Games.

Het dochterbedrijf van Krikbi, LEGO Group, toonde begin april al interesse in Epic Games met de aankondiging van een kindvriendelijke omgeving binnen de metaverse. Toen leek het nog om een niet nader beschreven samenwerking te gaan, terwijl nu blijkt dat het Deense bedrijf hier ook direct monetair in investeert.

In de blogpost legt Sony Group Corporation-ceo Kenichiro Yoshida uit dat het Japanse bedrijf zelf ook wil helpen met de ontwikkeling van de metaverse: "We hebben vertrouwen in Epics expertise, inclusief zijn krachtige game-engine. In combinatie met Sony's technologieën willen we de ontwikkeling van nieuwe digitale ervaringen binnen sport en onze eigen virtuele producten bevorderen." Yoshida maakt in tegenstelling tot LEGO Group verder geen concrete plannen voor de sociale VR-omgeving bekend.