Meta annuleert Facebook F8-ontwikkelaarsconferentie wegens focus op metaverse

Meta heeft de Facebook F8-ontwikkelaarsconferentie geannuleerd. Waar het evenement afgelopen jaren niet fysiek doorging vanwege de pandemie, geeft Meta nu als reden de focus op de metaverse. Connect, voorheen Oculus Connect, gaat wel door later dit jaar.

Meta spreekt over het 'pauzeren van F8' in de aankondiging, wat kan betekenen dat F8 in komende jaren weer terugkeert als ontwikkelaarsconferentie. "We willen in 2022 geen F8 houden, terwijl we ons voorbereiden op nieuwe initiatieven die te maken hebben met het volgende hoofdstuk van internet, en ook op het volgende hoofdstuk van ons bedrijf: het bouwen van de metaverse", aldus het bedrijf.

Op 19 mei vindt wel het nieuwe evenement Conversations plaats. Dat richt zich op chat-toepassingen en is gericht op zakelijke klanten van Facebook. Ook komt Connect later dit jaar terug. Dat evenement, dat voorheen Oculus Connect heette, zal Meta aangrijpen om aankondigingen te doen die te maken hebben met virtual reality en augmented reality.

Meta houdt zijn F8-conferentie sinds 2007, maar het ging niet elk jaar door. In 2012 en 2013 ging het ook al niet door, terwijl F8 afgelopen twee jaar online evenementen waren door de pandemie. Meta greep F8 in het verleden aan om aankondigingen te doen over zijn platforms. Afgelopen jaren waren dat onder meer het redesign van Facebook en de datingfunctie van Facebook.