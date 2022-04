Gerucht: views en beloningen voor Instagram Reels zijn omlaaggegaan

De views en beloningen op korte video's voor Instagram Reels zijn afgelopen maand omlaaggegaan, terwijl Meta hogere doelen oplegt aan makers om uitbetaald te worden. Dat zeggen makers van video's. Het algoritme lijkt niet langer Reels te prefereren.

Een maker vertelt aan de Financial Times dat een uitbetaling van 35.000 dollar alleen volgt bij het halen van 359 miljoen views. Dat was tot vorige maand 58 miljoen views. Bovendien is dat target lastiger te halen door een teruglopend aantal views op Reels. Het algoritme lijkt een voorkeur te hebben om Carousels aan gebruikers te laten zien in plaats van Reels. Carousels zijn posts met meerdere foto's. De inkomsten per view zijn bij andere makers met tot 70 procent afgenomen, laten zij weten aan de krant.

Het gaat om makers die meedoen aan het Reel Play Bonus Program, waarbij Meta individuele afspraken maakt met makers om zo de populariteit van zijn TikTok-alternatief Reels te pushen door hen extra te belonen voor populaire korte video's. Andere platforms hebben soortgelijke afspraken met makers van video's. Meta heeft nog niet gereageerd op de klachten van videomakers op zijn platform.