Instagram kopieert TikTok-functie voor gebruik in Reels

Instagram heeft de functie Remix geïntroduceerd, een kopie van de functie Duets in TikTok. Met Remix kunnen gebruikers een video van iemand anders pakken en daarnaast reageren of de video juist nadoen.

Het Facebook-dochtermerk noemt Remix 'nog een manier om samen te werken op Instagram'. De functie werkt door in de app bij een 'reel' het contextmenu op te roepen en te klikken op 'Remix This Reel'. Daarna is het mogelijk om in real time, met de originele video op beeld, een eigen reactie of imitatie op te nemen. Die komt vervolgens naast de originele video te staan. Remix is per direct beschikbaar, zegt het bedrijf.

De functie is een kopie van de Duets-functie, die al enkele jaren in concurrent TikTok staat. Reels is Instagrams versie van TikTok, met korte video's bedoeld voor het laten zien van onder meer dansjes en sketches. Reels kwam vorig jaar augustus uit in Nederland. Het is onbekend hoeveel gebruikers de Instagram-functie nu heeft.