Microsoft gaat 120.000 Hololens-exemplaren leveren aan leger VS

Microsoft gaat 120.000 exemplaren van een aangepaste versie van de HoloLens 2 aan het Amerikaanse leger leveren. Dat hebben Microsoft en het leger bekendgemaakt. Soldaten moeten met de AR-headset onder meer beter in het donker kunnen zien.

Ook moet de AR-headset soldaten in de Close Combat Force beter bewust maken van hun hele omgeving, zegt het leger. Microsoft en de krijgsmacht noemen het systeem van de HoloLens voor het leger een Integrated Visual Augmentation System, IVAS. Het gaat om een aangepaste versie van de headset die voor alle bedrijven sinds enige tijd verkrijgbaar is.

Microsoft geeft geen details vrij over wat er gewijzigd is, maar de vermelding van nachtzicht wijst erop dat de bril is uitgerust met een infraroodcamera om in het donker meer te kunnen zien. Microsoft en het leger werken al een paar jaar samen.

Behalve het scannen van de omgeving heeft de bril nog een toepassing. De headset moet de gezondheidsstatus van een soldaat kunnen schatten op basis van in ieder geval het ademhalingstempo. Daarnaast moet de headset bescherming bieden tegen gehoorschade en in de gaten houden of de drager een hersenschudding oploopt, zo bleek uit de aankondiging in 2018. Het contract voor Microsoft is in totaal 22 miljard dollar waard.