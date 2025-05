Amerikaans leger gaat lichtere versie HoloLens-brillen testen

Het Amerikaanse leger gaat een lichtere versie van Microsofts HoloLens-brillen testen. Microsoft had van het Congres 40 miljoen dollar gekregen om de nieuwe versie te ontwikkelen, omdat de vorige versie niet voldeed.

De nieuwe versie van de bril moet minder lichamelijke klachten veroorzaken, beter functioneren bij minder licht en betrouwbaarder functioneren, schrijft Bloomberg. Minder klachten veroorzaken moet onder meer lukken doordat ze lichter en beter gebalanceerd zijn, tekent Engadget aan. Exacte specificaties van het nieuwe model heeft het bedrijf niet vrijgegeven. Er zijn in totaal 20 prototypes om te testen en dat gebeurt vanaf augustus. Microsoft levert de headsets binnen twee weken.

De test moet uitwijzen of het Amerikaanse leger de HoloLens-brillen gaat aanschaffen. Het Amerikaanse Congres is daartegen, omdat de brillen in de vorige versie niet goed genoeg werkten. Als de nieuwe bril beter werkt, zal het leger een grote order plaatsen.

Het leger denkt in een decennium 21,9 miljard dollar uit te geven aan zo'n 121.000-HoloLens-brillen. De eerste 5000-brillen zijn al besteld en worden straks voor trainingsdoeleinden gebruikt. De bril is een aangepaste versie van Microsofts HoloLens-AR-bril en moet soldaten onder meer helpen met het zien in het donker.