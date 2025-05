Viaplay blijft in Nederland, maar trekt zich terug uit veel andere landen

Streamingdienst Viaplay blijft in Nederland actief, maar trekt zich terug uit onder meer de VS, het VK, Polen, Estland, Letland en Litouwen. De resultaten vallen tegen en het bedrijf ontslaat daarom een kwart van zijn personeel.

Viaplay verwacht op korte termijn winst te maken met zijn activiteiten in Nederland en daarom blijft het bedrijf hier actief. Ook in Noorwegen, Zweden, Denemarken en Finland blijft Viaplay zijn diensten aanbieden, meldt het bedrijf bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers. Ook Viaplay Select, waarmee Viaplay bepaalde eigen series aanbiedt via partners in landen waar het niet actief is, blijft bestaan. De rest van de activiteiten stopt.

Viaplay boekt grote verliezen en verliest bovendien abonnees, zo blijkt uit de kwartaalcijfers. Waar het enkele maanden geleden nog 7,6 miljoen abonnees had, is dat nu gedaald naar 6,6 miljoen. Viaplay maakt geen cijfers per land bekend, maar zegt wel dat ook in Nederland het aantal abonnees is gedaald. Concurrenten als Netflix en Disney+ hebben honderden miljoenen abonnees, maar zijn ook in veel meer landen actief.

Behalve het vertrek uit veel landen gaat Viaplay ook een kwart van zijn personeel ontslaan. Er werken ongeveer 1500 mensen bij het bedrijf, dus het zou gaan om minimaal rond de 350 banen. Viaplay is sinds maart vorig jaar actief in Nederland. Op de streamingdienst is onder meer Formule 1 te zien. Viaplay had al gezegd dat het met drastische maatregelen zou komen om zijn financiële positie te verbeteren.