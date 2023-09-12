Viaplay is gestopt met aanbieden goedkoper jaarabonnement

Viaplay is gestopt met het aanbieden van een jaarabonnement met korting. Tot voor kort konden klanten nog een jaarabonnement voor omgerekend 14 euro per maand afnemen, maar ondertussen is er alleen nog een maandabonnement voor 16 euro beschikbaar.

Streamingwijzer meldt op basis van een verklaring van de streamingdienst dat er inderdaad voortaan geen jaarabonnement meer aangeboden wordt. Viaplay zegt: "Op dit moment zal het eerder aangeboden twaalfmaandenpakket niet meer worden aangeboden, omdat we ons richten op ons maandelijkse aanbod." Uit een Wayback-snapshot van begin september blijkt dat Viaplay tot voor kort nog een jaarabonnement aanbood, maar ondertussen is die optie inderdaad van de website verdwenen.

Viaplay geeft geen toelichting over de beslissing om het betreffende abonnement niet meer aan te bieden en was niet bereikbaar voor vragen van Tweakers. Mogelijk heeft de verandering iets te maken met de financiële problemen die bij het Zweedse bedrijf heersen. Het bedrijf trok zich daarom deze zomer al terug uit verschillende landen.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 12-09-2023 13:15
234 • submitter: Deslug

12-09-2023 • 13:15

234

Submitter: Deslug

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mrtl 12 september 2023 13:23
Bloed irritant, streamingdiensten die allerlei content opkopen. Vroeger waren bijvoorbeeld de Olympische Spelen in vol ornaat te zien op de publieke omroep, nu mogen ze wat schraapsels van Eurosport/Discovery uitzenden. Vooral dus niet betalen voor deze diensten.
Jiskefet296 @mrtl12 september 2023 13:58
Ik ben er wel blij mee. Ik kijk geen Olympische Spelen, dus waarom moet ik daar aan meebetalen?

Andere mensen kijken geen Formule 1, dus ik vraag andere mensen ook niet voor een bijdrage.

Het zou goed voor de transparantie als het lidmaatschap voor de publieke omroep ook wat duidelijker wordt, want iedereen lijkt nu het gevoel te hebben dat dat niets kost.
Bob Popcorn @Jiskefet29612 september 2023 15:08
Ik ben niet blind, waarom moet ik betalen voor tikkende verkeerslichten?
Bender @Bob Popcorn13 september 2023 16:33
Omdat Nederland nog steeds een verzorgingsstaat is.

Maar duur betaalde commerciële programma's horen daar naar mijn mening niet bij.

[Reactie gewijzigd door Bender op 23 juli 2024 12:58]

Bob Popcorn @Bender13 september 2023 17:18
Over het algemeen kiezen ze bij de publieke omroep gelukkig door dingen die en masse worden bekeken, en niet niche producties ;) Aangekochte drama, soaps of onzin als de Keuringsdienst van Waarde kun je over redetwisten, maar sport dat door 60/70% van de bevolking wordt bekeken lijkt me evident dat dat thuis hoort op de publieke ipv een commerciele partij. Dat dient namelijk bij zulke hoge kijkcijfers een maatschappelijk doel.

[Reactie gewijzigd door Bob Popcorn op 23 juli 2024 12:58]

Bender @Bob Popcorn13 september 2023 18:10
Ik geloof vrij weinig van die kijkcijfers, zeker als je bedenkt hoe die kastjes werken.. Vrijwel niemand die ik ken boeit zich voor de spelen, meer die ik ken kijken F1 maar volgens de kijkcijfers wordt dat minder bekeken.
Bob Popcorn @Bender13 september 2023 18:47
"Vrijwel niemand die ik ken", dat is een drogreden van het kaliber "hoe kan Maurice de Hond dat nou weten hij heeft mij niks gevraagd" ;)
Bender @Bob Popcorn13 september 2023 18:56
Dat is het absoluut, ik en de mensen om mij heen zijn waarschijnlijk een doelgroep op zich.
(want ik ken zelfs nog maar weinig mensen die kabel tv kijken..of zelfs hebben.. en ik ken niemand met een kijkcijferkastje)

Neemt niet weg dat de kijkcijfers gebaseerd worden op 1200 kastjes terwijl we te maken hebben met 8+ miljoen huishoudens.
Kijkcijferkastjesmensen kunnen instellen met hoeveel mensen ze dan kijken. Mensen hebben al eens kenbaar gemaakt dat als ze een programma goed vinden het aantal flink omhoog zetten.

Ik vind het hele kijkcijferkastjes verhaal ongeloofwaardige cijfers omdat de doelgroep te klein is en gemanipuleerd kan worden.
En over Maurice de hond, zijn onderzoeken bevatten gemiddeld meer ondervraagde dan de kijkcijferkastjes.
Bob Popcorn @Bender13 september 2023 19:27
Zo werkt het niet meer.
Robbaman @Jiskefet29612 september 2023 14:17
Maar is dat niet ook een belangrijk onderdeel van een samenleving? Dat je geeft en neemt om dingen voor elkaar bereikbaar te houden?

Als we alles terugbrengen naar uitsluitend betalen voor wat je gebruikt, dan worden sommige dingen gewoon onbetaalbaar voor een grote groep mensen. Ik gebruik geen bijvoorbeeld eigenlijk nooit het OV, moet ik daar dan wel voor meebetalen? Als ik dat echter (via belastingen) niet zou doen, dan gaan de prijzen dermate omhoog dat het voor velen helemaal onbereikbaar wordt.
Soggney @Robbaman12 september 2023 14:22
Helaas is het OV in Nederland 1 van de duurste en relatief gezien het duurste ter wereld, net omdat het een van de minst gesubsidieerde diensten is. (duurste is Zwitserland, maar daar het modale inkomen bijna het dubbele van NL, en is het OV een fractie duurder.)
Jiskefet296 @Soggney12 september 2023 14:48
Ik vind het goed besteed hoor maar met 1.2 miljard euro subsidie is er niet echt sprake van "een van de minst gesubsidieerde diensten".
Jiskefet296 @Robbaman12 september 2023 14:45
Je vergeet (net als zoveel mensen) dat je er belasting voor betaalt. Alle huishoudens in Nederland dragen een tientje bij aan de publieke omroep. Dat is voor veel gezinnen een dag eten.

Voor Formule 1, Duits voetbal, Engels voetbal, Spaans voetbal, Darten, etc, etc kan daar zoveel bijkomen als je wilt.

Mobiliteit zie ik nog als eerste levensbehoefte, maar bij sport kijken heb ik dat een stuk minder. Dan gun ik mensen toch liever een extra maaltijd en betaal ik wel wat extra voor m'n eigen vermaak.
Robbaman @Jiskefet29612 september 2023 15:24
Mobiliteit is alleen maar een eerste levensbehoefte als je ook echt daadwerkelijk ergens wilt komen. Met het miljard dat naar de NS gaat had je ook een hoop andere dingen kunnen betalen. Je kunt ook stellen dat sport (en andere vormen van entertainment) het leven kleur geven.

Het gaat mij overigens niet om het een of het ander, maar meer dat er altijd een keuze gemaakt moet worden wat er wel/niet publiek betaald wordt. Ik vind het Songfestival een enorme onzin waar ik zelf geen cent aan uit zou (willen) geven, maar tegelijkertijd zie ik dat er enorm veel mensen plezier aan beleven.

Als we alles wat niet omstreden is (feitelijk alles dus) achter een eigen betaalmuurtje gaan zetten, dan krijg je vanzelf dat de minder bedeelden gaan afhaken en daarmee 'kleur' in het leven verliezen.
Jiskefet296 @Robbaman12 september 2023 16:05
Mobiliteit is een eerste levensbehoefte omdat sommige mensen geen auto kunnen betalen en niet dicht bij hun werk/studie kunnen wonen. Het geeft de overheid ook een makkelijke manier om bepaalde groepen toegang te geven tot gratis mobiliteit.

Ik had een heel verhaal getikt, maar we zijn al te ver offtopic.
Robbaman @Jiskefet29612 september 2023 16:13
Ik had een heel verhaal getikt, maar we zijn al te ver offtopic.
Dammit, spoiler voor seizoen 2! 🤣
alien9998 @Robbaman12 september 2023 17:20
Exact! Hier ben ik het 100% mee eens. Daar draait half Nederland op. Van tandarts, ziekenhuis tot en met..... Jammer dat nog niet iedereen dat in de gaten heeft.
beerse @Robbaman14 september 2023 16:40
Hoezo gebruik jij geen OV? Dat jij niet zelf met het OV gaat houdt niet in dat je het niet gebruikt. Op de dag dat het OV uitvalt en die reizigers via de zelfde methode als jij gebruikt gaan reizen blijkt dat zij die ruimte voor jou jaren vrij hebben gehouden. Wees blij dat er zo veel met het OV gaat, dat jij op jou route minder drukte ervaart.
Robbaman @beerse19 september 2023 12:45
De kans dat er echt een significant mensen uit het OV plots dezelfde 10km tussen mijn huis en mijn werk gaan gebruiken is verwaarloosbaar 🤣
bussie66 @Jiskefet29612 september 2023 14:31
Ik kijk niet naar zuur-pruim Maarten van Rossem, toch moet ik er aan meebetalen via de belastingen en voor meer van dat soort "bekende" Nederlanders die z.s.m. van de buis moeten m.i.
xzaz @bussie6613 september 2023 07:41
Zuurpruim? Hier zijn de van Rossem is dan weer erg informatief en njet iedereen is een dansende bn er. Daarvoor kan je naar SBS.
Kevinns @mrtl12 september 2023 13:56
Ik ben juist blij dat het afgelopen is dat iedereen moet meebetalen voor veel te dure uitzendrechten van olympische spelen, champions league, etc. Er gingen miljoenen publiek geld naar deze commerciële uitwassen.

Verder kan je perfect een maandabo nemen op Eurosport en na een evenement wat je wil volgen weer opzeggen. Hetzelfde geldt voor de meeste streaming diensten.
Kevinp @Kevinns12 september 2023 14:20
Misschien,

Maar kijk eens vanuit een andere bril. Hoeveel wij al hebben betaald.
https://nocnsf.nl/topspor...steamnl-inkomenstipendium

Hoeveel geld is er niet betaald voor topsporters. En wie verdienen aan deze subsidie? De commerciele bedrlijven.

Het wordt tijd dat als deze bedrijven geld verdienen met sport dat ze ook gaan meebetalen aan de opleiding, beveiliging etc etc.

Ik ben er op zich voor dat we dit niet allemaal hoeven te betalen. Maar het wordt wel tijd dat je als commercieel bedrijf je niet de krenten uit de pap kan vissen.
HandheldGaming @Kevinp12 september 2023 14:31
Beetje kort door de bocht dit. Mijn partner krijgt een stipendium waar ze nog eens €10.000 op bij mag verdienen. Alles daarboven wordt evenredig weer afgetrokken van dat stipendium. Ik kan je vertellen dat de sport waar zij wereldklasse in is (ze moet minimaal 6e van de wereld staan om in aanmerking te komen) is geen vetpot qua sponsoring en redelijk duur qua materiaal. Dus ondanks dat ze gesponsord wordt, ben ik al jaren haar grootste sponsor.

Het stipendium maakt het beoefenen van haar sport, uberhaupot mogelijk. Alle commerciele verdiensten zijn voor de bond, mits ze een medaille wint op de spelen. Dan mag ze er ook een klein deeltje van hebben

[Reactie gewijzigd door HandheldGaming op 23 juli 2024 12:58]

Kevinp @HandheldGaming12 september 2023 14:43
Wat bedoel je?

Ik zeg dat al het geld wat naar topsport gaat (of dat genoeg is daar heb ik ook een mening over maar dat doet er niet toe) ook bij de bedragen van de aanbesteding geteld moeten worden.

NOS heeft dus een flinke voorsprong want alles wat NOC aan subsidie heeft gegeven mag de NOS gebruiken.

En voor het voetbal ook. Alles wat de staat aan beveiliging nodig heeft mag de NOS al gebruiken.

Beetje zwart wit dit, maar wel eerlijker.
Lekker Ventje @Kevinp12 september 2023 14:27
De bedragen die aantopsporters betaald worden door NOC/NSF vallen wel mee in vergelijking met de bedragen die er gemoeid zijn met bv politiekosten rondom voetbalwedstrijden. Daarnaast moet je aan best wel wat eisen voldoen om voor een uitkering in aanmerking te komen. Maar dat grote sponsoren in het voetbal meebetalen aan alle ellende die uit de wedstrijden voortkomt zou een goed idee zijn.
Kevinp @Lekker Ventje12 september 2023 14:41
Is precies hetzelfde. Maar ook moreel gezien, een ballenjongen die niks krijgt terwijl een tennisser een miljoen overgemaakt krijgt.
Verwijderd @Kevinns12 september 2023 14:09
Ja maar toen was het wel voor iedereen beschikbaar, nu is het weer alleen voor mensen met de beter gevulde portemonnee. Daarnaast verpest het de aard van sommige sporten, neem bijvoorbeeld darten. Dat was een volkssport, laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Nu het achter een paywall is verdwenen kijk ik het niet meer en ik denk dat ik daar niet de enige in ben. Nou zat darten wel bij RTL en niet bij de publieke omroep maar goed, ik vind het wel jammer want het is weer de zoveelste stap in de doorgeschoten individualisering.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 12:58]

Estel @Kevinns12 september 2023 15:02
Op zich wel, als die miljoenen dan goed besteed worden aan andere programma's met kwaliteit of de kosten verlagen. In praktijk betekent het echter dat het niet goedkoper wordt en de miljoenen besteed worden aan hetzij weer een praatprogramma erbij of een reisprogramma voor vips (met veel praten natuurlijk).
Of dat nu beter is...
Saven @Kevinns12 september 2023 15:26
Alsof er ineens minder geld gaat naar de NPO, nu ze geen uitzendrechten voor de Olympische Spelen hebben gekocht :+

Het geld wordt toch wel uitgegeven. Verschil is dat nu het opgaat aan allerlei zooi, waar waarschijnlijk ook geen hond naar kijkt ;)
Zackito @Kevinns12 september 2023 17:12
Ja want mijn kosten van tv zijn omlaag gegaan sindsdat ze dit niet meer uitzenden |:(
Mooraalkikker @Kevinns12 september 2023 14:11
Als ik ook nog een duit in het zakje mag doen; graag ook even dat verschrikkelijke verkleedpartij als het songfestival niet meer van publiekgeld aanschaffen.
Andros @Mooraalkikker12 september 2023 14:19
Och, daar zijn ook fans van toch :) ?. Als je alles moet gaan afschaffen omdat er publiek geld bij zit kun je het betaald voetbal ook buiten gooien aangezien de politie er wekelijks de handen vol aan hebben om een stel holbewoners uit elkaar te trekken omdat ze elkaars truitje niet mooi vinden. Dan vallen de kosten van een jaarlijks muziekfeestje enorm mee. En vergeet niet dat Nederland en de stad Rotterdam er twee jaar geleden een enorme Europese reclame voor gekregen heeft, dat verdient zichzelf terug :) .
bemu @Kevinns12 september 2023 15:19
Bij Odido zit zowel Eurosport 1 en 2 standaard in het basis tv aanbod, beiden zenden tijdens de olympische spelen meer dan voldoende uit, zeker als het volgend jaar in Parijs is.
jongetje @bemu12 september 2023 16:01
En iedereen heeft Odido? Mensen met bijv. Online.nl niet.
HuisRocker @Kevinns12 september 2023 15:40
Er gingen miljoenen publiek geld naar deze commerciële uitwassen.
Interessant... En hoe is dat volgens jou erger dan de huidige situatie waarin er alleen nog maar commerciële uitwassen zijn en waar we ook nog eens een veelvoud van die miljoenen aan uit moeten geven om uiteindelijk hetzelfde te kunnen zien? :+
Kevinns @HuisRocker12 september 2023 16:17
Als je alles wil zien dan is het erger, als je niks wil zien is het beter. Alles ertussenin is ingewikkeld :+
HuisRocker @Kevinns12 september 2023 16:28
"It's complicated" is nooit het juiste antwoord, ongeacht wat de vraag is! :+

Want; hoeveel mensen zijn er die echt niets willen zien en hoeveel mensen zijn er die echt alles willen zien? Juist... Gevalletje 'leuk ontwijkend antwoord'. ;)
biteMark @Kevinns12 september 2023 16:58
Er gingen miljoenen publiek geld naar deze commerciële uitwassen.
Het dient dan ook een algemeen doel: entertainment voor een aanzienlijk deel van de bevolking. Als het nou een hobby was waar hooguit enkele duizenden mensen naar keken had je een punt maar als je jouw redenatie doortrekt dan zou je kunnen zeggen dat de hele publieke omroep onzin is omdat jij er nooit naar kijkt (even hypothetisch) - en dat kan je dan ook weer zeggen over alle andere publieke voorzieningen.

Ik heb zelf he-le-maal niks met sport op televisie maar ik kan nog wel begrijpen dat er (dure) uitzendrechten worden betaald met publiek geld voor grote sportevenementen waar veel mensen naar kijken.
Jerie @biteMark12 september 2023 20:02
Ook 'hobbies' voor minderheden (bijv gemarginaliseerde groepen) zijn prima, maar wel veel minder dan de gangbare standaard. Voetbal is een zeer populaire sport, en met de OS komen veel verschillende sporten samen. Beide prima verededigbaar voor publieke omroepen.
Ocram @Kevinns12 september 2023 19:00
Dat is een mooie theorie, maar in de praktijk betaal werkt het schijnbaar toch wat anders. Ik betaal nu een veelvoud aan abonnementen om nog het zelfde te kunnen zien waarvoor je vroeger gewoon 1 keer voor alles betaalde. Ja, ik weet, het aanbod en de service is misschien ook wel groter, maar ik vind dat niet in verhouding meer met hetgeen we extra betalen.
Jerie @Kevinns12 september 2023 20:01
Het publieke bestel dient zoveel mogelijk de gehele samenleving te bedienen. Als jij van mening bent dat jouw voorbeelden daar absoluut niet voor gelden, dan mag dat, maar in hoeverre dat accuraat is zonder een uitgebreide uiteenzetting: niet.
Nimac91 @Kevinns13 september 2023 02:31
De overheid gebruikt belasting geld aan maatschappelijke uitgaven waar het overgrote deel van de bevolking baat bij heeft. De olympische spelen is één van de mooiste evenementen in de wereld waar talent, hard werk en eer vol centraal staat in een hevige strijd tussen verschillende landen en atleten. Om te zeggen dat je daar maar niet voor wilt betalen is niet aan jou. Dit is een evenement waar de hele wereld naar kijkt en wat voor ons land heel betekenisvol is. Dit is precies het evenement waar ons belastinggeld meerwaarde heeft door het aan onze kinderen te laten zien en hen te inspireren en te laten dromen. Tevens is dit slechts een kleine uitgave als men bedenkt hoeveel mensen geïnspireerd raken aan zoveel verschillende vormen van sport. Van mij part stopt juist de geldkraan bij voetbal op NOS behalve bij het EK en WK. Het is oneerlijk naar andere sporten toe om er slechts 1 altijd op TV uit te zenden. Ook de Tour de France gaat in mijn ogen iets te ver. Maand lang enkel aandacht voor wielrennen. Maar ik blijf wel bij mijn standpunt dat sporten centraal staat in de behoeften van de maatschappij en dus onze belastinggeld goed gebruikt wordt voor stimulatie en promotie van gezondheid.

Ik ben gaan sporten als kind omdat ik op TV dat altijd spannend en leuk vond en heb daar veel prestaties en voldoening uit weten te halen en een gezond levensstijl aangeleerd.

Wat van mij persoonlijk weg mag is het koningshuis en alle uitgaven daar omheen. Het is schandalig dat het koninklijk paleis 100'en miljoenen aan uitgaven heeft aan alleen de tuin, al die beveiliging, vluchten, Auto's, personeel en gouden koetsen. Het slaat compleet nergens op dat wij daar elk allemaal voor betalen om 1 familie zulke prestige te geven omdat zij het geluk hebben geboren te zijn. Is gewoon niet van deze tijd meer.

Maar laat de Olympische spelen aub met rust. Die spelen brengen meer naar de mens dan het ze kost.
spef @Kevinns12 september 2023 14:11
Zo kunnen we over ieder programma van de publieke omroep doorgaan en dan besluiten het publieke bestel maar op te doeken.

Je kunt het idee hebben dat de publieke omroep enkel programma's moet uitzenden die niet commercieel genoeg zijn en het daardoor anders niet zullen redden. Je kunt echter net zo goed redeneren dat je door de olympische spelen, champions league, etc op de publieke omroep uit te zenden dit bereikbaar maakt voor mensen die het anders niet kunnen betalen.
chrisboers @spef12 september 2023 14:25
Dat is eigenlijk helemaal zo'n slecht idee nog niet. Publieke omroep terug naar waar het ooit voor bedacht is, bij voorkeur ook terug in aantal zenders. En dan dus wél programma's als Keuringsdienst van Waarde, maar niet commerciële rotzooi als "The Biohack Project".
Het aantal lineaire kijkers loopt sowieso enorm terug, dus de tering naar de nering zetten is absoluut een goed idee.
DirtyBird @chrisboers12 september 2023 15:42
Het is ook brood&spelen voor het volk, dus daar past entertainment prima in. Of dat nou sport, eurovisie songfestival of boer zoekt vrouw is. Ik vind het niet allemaal leuk, maar hoort wat mij betreft gewoon bij een sociale staat.
Xander2 @DirtyBird12 september 2023 16:47
Het blijft frappant dat overal in de maatschappij marktwerking geintroduceerd is maar juist een NPO met 500 concurrenten opeens sociaal geregeld moet worden.
chrisboers @Xander212 september 2023 17:25
Precies dit. Er zijn tientallen onderdelen die veel beter sociaal opgepakt kunnen worden dan lineaire televisie, speciaal in deze tijd waarin de ouderwetse verzuiling daar een financiële puinhoop van maakt.
Zynth @DirtyBird12 september 2023 17:29
Brood en spelen garanderen is verstandig.
Maar als de commercielen die spelen al voor ons regelen, hoeft de belastingbetaler dat niet meer te doen.
Seth_Chaos @chrisboers12 september 2023 18:14
Het gemiddelde klootjes volk haalt z'n nieuws bij "influencers". Er moet niet minder, maar juist meer geld gestoken worden in de publieke omroep. En een streep door "influencers". Laat je volk niet inlichten door lui die geen enkele opleiding hebben genoten, en nog net zelfstandig hun eigen reet weten af te vegen.
chrisboers @Seth_Chaos12 september 2023 18:38
Dat is precies wat ik zeg, een publieke omroep die zich richt op zijn kerntaak, zonder vermaeck. Daar is helemaal geen grote bak geld voor nodig, dat kan prima op één publieke zender, zonder al die rommelprogramma's die er nu getoond worden. Laat dat maar aan de commerciëlen over.
Bender @spef12 september 2023 15:01
Ik vind het te kort door de bocht om openbare informatievoorziening gelijk te stellen met entertainment.

Dus ja het publieke bestel kan zeer flink ingekrompen worden, alle entertainment die betaald wordt met belastinggeld mag er wat mij betreft af.

[Reactie gewijzigd door Bender op 23 juli 2024 12:58]

Wardwarf @Bender12 september 2023 16:03
Zijn dat niet ook de programma's met de meeste reclame inkomsten? Kan me ook voorstellen dat er niet veel belastinggeld naar toe gaat als je het verrekent met de reclame inkomsten.
IIIIIIIIIIII @spef12 september 2023 16:10
Voor mij is entertainment een luxe dus dan is het voor mij ook apart dat de een extra belastinggeld zou moeten betalen zodat de ander tv zou kunnen kijken.
mhaket @IIIIIIIIIIII12 september 2023 20:14
Voor jou misschien een luxe, voor mensen met lage inkomens en beperkte dagbesteding een 'noodzakelijk kwaad'? Generaliseren op grond van je eigen context is in mijn ogen een van de problemen van onze maatschappij. Solidariteit is buiten je eigen grenzen kijken en interesse hebben in het leven dat andere leiden inclusief hun keuzes. En daar niet meteen een oordeel aan verbinden.
GeorgesT @spef12 september 2023 16:30
Ik redeneer mee in deze argumentatie. Geen grondrecht, maar om in een land te wonen waar we dat met elkaar kunnen regelen lijkt mij een fijn land om in te wonen.

Groot verschil tussen films/series en live tv. Live tv heeft iets magisch, de herhaling is niet hetzelfde, je organiseert zelfs een bbq om de uitzending heen. Commercieel super interessant, vandaar dat de new kids hier maar al te graag in investeren. Voor de klant niet.

Mijnsinzien zouden de olympische spelen en de WK en EKs een publiek goed zijn die je niet achter een paywall mag zetten. Als we het hier voor 51% mee eens zijn zouden we dit hier kunnen afspreken toch?
Verwijderd @GeorgesT13 september 2023 00:44
Mee eens! Het klinkt misschien suf maar ik had vroeger vaak gewoon m'n TV aan omdat ik me daarmee wat meer verbonden voelde met de wereld, omdat ik wist dat een heleboel mensen hetzelfde keken. Dat mis ik wel in deze tijden (TV bestaat natuurlijk nog, maar ik heb er geen toegang meer toe, omdat alles achter gekke constructs zit waar ik niet bij kan)
0xygen500 @spef12 september 2023 16:43
Is het een recht dan dat iedereen toegang heeft tot de champignons league? Keukenkampioen kan ook wel door bos worden uitgezonden.
xzaz @miknic12 september 2023 19:12
Wil je nou zeggen dat er onder alle kabinetten van Rutte geen propaganda is uitgezonden?
xzaz @miknic12 september 2023 21:50
Je hebt geen idee en je roept maar wat.
Verwijderd @miknic13 september 2023 00:46
Als je extreem-rechts bent, lijkt de hele wereld vast heel erg links.
miknic @Verwijderd13 september 2023 08:11
Er is geen Extreem rechts in NL. Ik maak gewoon een constatering. Dat u zich daardoor getriggerd voelt, kan ik niets aan doen.
Verwijderd @miknic13 september 2023 14:16
Nou, ik ben echt super getriggerd, stoom komt uit mijn oren.
sdk1985 @mrtl12 september 2023 15:53
Bloed irritant, streamingdiensten die allerlei content opkopen. Vroeger waren bijvoorbeeld de Olympische Spelen in vol ornaat te zien op de publieke omroep, nu mogen ze wat schraapsels van Eurosport/Discovery uitzenden. Vooral dus niet betalen voor deze diensten.
De exclusiviteit is niet de schuld van deze diensten maar van de rechtenhouders. Die bieden per geografische zone een exclusieve licentie aan zodat ze zoveel mogelijk geld kunnen vragen. Meer dan wanneer bijvoorbeeld NOS, RTL, Ziggo én ViaPlay allemaal voor een licentie betalen.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 23 juli 2024 12:58]

Bender @mrtl12 september 2023 14:04
Waarom zou van uit de belastingen de uitzendrechten van de Olympische Spelen betaald moeten worden dan?

Ik ben blij dat ik niet de kosten meer draag voor iets wat ik nooit ga kijken.
Lekker Ventje @Bender12 september 2023 14:28
Er zijn mensen die nooit fietsen maar wel meebetalen aan de fietspaden en gratis fietsenstallingen.
Er zijn mensen die hun pensioen niet halen maar wel meebetaald hebben aan ouderenzorg.

Het is niet zo moeilijk om een lange lijst te maken.
Bender @Lekker Ventje12 september 2023 14:32
Ik heb werkelijk geen idee hoe je vervoer kunt vergelijken met entertainment...
Robbaman @Bender13 september 2023 13:42
Het vergelijk gaat op omdat het gaat om publiek geld dat gebruikt wordt voor dingen waar niet het hele publiek van kan meegenieten.Of het dan (nutteloos) vervoer is of (nutteloos) entertainment, maakt wat mij betreft niet uit. Het is voor de een weggegooid en voor de ander waardevol.
Bender @Robbaman13 september 2023 16:33
Maar we zijn een sociale staat, daar in voorzie je elkaar in belangrijke behoefte. Daarom kennen we subsidie woningen, recht op uitkering, etc.

Maar entertainment van duur betaalde presentatoren, sorry maar dat hoort echt niet bij een van de belangrijke behoefte.
Robbaman @Bender13 september 2023 21:06
Je bedoelt zeker: "sorry maar dat vind ik echt niet bij een van de belangrijke behoefte horen"

Er zijn voldoende mensen die voor een schamel loontje de hele dag zwoegen en dan hun vreugde en ontspanning halen aan The Voice seizoen 34, Dancing with Stars en Lingo.

Voor die mensen is wellicht deze gratis entertainment belangrijker dan dat fietspad dat ze toch nooit gebruiken, of subsidie op dat kunstwerk dat ze toch nooit zien. Hoewel ik veel van die uitzendingen ook troep vind (daarom kijk ik niet echt veel TV), wil ik toch het belang ervan niet helemaal afschrijven.
B Tender @mrtl12 september 2023 14:31
Het alternatief is dat je een hoop belasting afdraagt om de NPO in staat te stellen om met dat geld mee te bieden op commerciële producten waar je vervolgens niet naar kijkt.
LordLynx @mrtl12 september 2023 15:43
Ik vind het juist gestoord dat zulke evenementen door de publieke omroepen gekocht worden van mijn belastinggeld. Ik ben al geen fan van het concept van publieke omroep maar als het er is moet het content maken die anders niet gemaakt kan worden, zich in een biedingsstrijd gooien tegen commerciële partijen is gewoon van de zotte en zou ook helemaal niet mogen.
bArAbAtsbB @mrtl12 september 2023 16:23
de rechten van de OS liggen in Nederland nog steeds volledig bij de NOS, dus waar doel je op? er is hier in dat opzicht de afgelopen 50 jaar niks veranderd.
DrWaltman @mrtl12 september 2023 17:56
Dit is wat ik vaker hoor als werknemer bij een ISP. Grappige is dan weer dat klanten eerst tientallen jaren hebben lopen klagen dat ze moesten betalen voor zenders en programma’s die ze toch niet keken. Het is voor de meeste mensen nooit goed tenzij t gratis is.
Anonymoussaurus 12 september 2023 13:18
Wat onlogisch zeg. Volgens mij druipen de klanten al af omdat het al zo duur is, hiermee schieten ze zichzelf toch in de voet? Sure, je zal minder klanten nodig hebben voor dezelfde omzet, maar ik verwacht dat er meer klanten weggaan waardoor de omzet alsnog zal dalen.

F1 TV Pro is in elk opzicht een betere keus. Eigenlijk geen reden om het niet te verkiezen boven Viaplay.

[Reactie gewijzigd door Anonymoussaurus op 23 juli 2024 12:58]

Gunner @Anonymoussaurus12 september 2023 13:22
Eigenlijk geen reden om het niet te verkiezen boven Viaplay.
Beetje kortzichtig. Viaplay doet meer dan F1 he. Bijvoorbeeld buitenlands voetbal waar ik heel graag naar kijk. Dus niet voor iedereen is F1TV 'de betere keus'
Anonymoussaurus @Gunner12 september 2023 13:27
Fair point, maar denk toch dat de meeste mensen Viaplay afnemen vanwege F1.
Botmeister @Anonymoussaurus12 september 2023 13:32
Ze hebben darten ook gejat. Daar keken altijd een hoop mensen naar op RTL7 (en voorgangers). Zeker bij de grote toernooien.
Byron010 @Botmeister12 september 2023 13:47
Gejat? of betaalde RTL7 voor de uitzendrechten en heeft Viaplay ze overboden?

Kijk ik ben het er mee eens dat het nu minder toegankelijk is, maar RTL7 vond het dus niet waard (of had niet de middelen) om meer te bieden. Gezien TV zenders zo ver ik weet geen subsidie ontvangen om uitzendrechten te kopen of te behouden, is het gewoon marktwerking die normaal ter werk gaat.
livePulse @Byron01012 september 2023 13:49
RTL7 had meerjaren-uitzendrecht en het liep ten einde voor zover ik weet. Dan komt Viaplay en kaapt het weg. Jatten vind ik iets te ver gaan maar ik ben ook dartsliefhebber en baal enorm dat het niet meer op RTL te zien is. Ik geef dan weer niks omo voetbal of F1.
Magic666 @livePulse12 september 2023 13:59
Dan kijk je toch de samenvattingen op YouTube van de PDC zelf?
Ik mis het live gebeuren eerlijk gezegd niet, stoorde me altijd mateloos aan het gezever van die verslaggevers.

Nu heb je vrij snel langere samenvattingen en dat vind ik verder prima.
mark033nl @Magic66612 september 2023 14:39
En dat "gezever" kan je dus uitzetten bij F1TV Pro (FX)
dat en alle technische problemen waren voor mij de aanleiding.

Ik denk dat viaplay het niet gaat reden in NL.
livePulse @Magic66612 september 2023 14:38
Ik volg het op de socials, heb geen zin in herhalingen en de PDC is te duur voor wat ze bieden. Een heleboel toernooien worden niet door de PDC uitgezonden omdat Viaplay of Sky voorrang heeft.
HansvDr @Magic66612 september 2023 14:41
Dat kan, ik vind darten kijken alleen leuk als het live is. Het liefst op SKY Sports.
Pulletjen @livePulse12 september 2023 15:45
Idem. Snap niet waarom ze geen abonnement aanbieden op basis van je sport.

Darten 3 euro, voetbal? 5 euro, wil je ook F1? 8 euro

Of iets in die trent. Ik denk dat veel F1 fans hun abbo buiten het race seizoen opzeggen en dat de andere sport liefhebbers daarvoor mogen bloeden.

Heb zelf mijn Viaplay bij de vorige verhoging in februari opgezegd.
arnonymous @Pulletjen12 september 2023 16:35
Snap je het echt niet, of vind je het gewoon vervelend dat ze hun geld proberen terug te verdienen.
Je hoeft er niet blij mee te zijn...
DJ Henk @arnonymous13 september 2023 10:31
Snap je het echt niet, of vind je het gewoon vervelend dat ze hun geld proberen terug te verdienen.
Je hoeft er niet blij mee te zijn...
Eerlijk gezegd snap ik inderdaad niet zo goed dat dit soort abonnementen altijd alleen als package deals worden aangeboden terwijl dat technisch gezien helemaal niet nodig is. Ze zullen er vast een rekenmodel op losgelaten hebben, maar ik zou verwachten dat je meer geld binnen harkt door ook de optie te geven voor individuele sporten.

Het hoeft niet zo te zijn dat als drie sporten 9 euro kosten, elke sport individueel dat 3 euro moet zijn, he. Maak de eerste sport 6 euro, de tweede erbij 8 euro en alles 10, om maar eens wat te noemen. Dan maak je het veel laagdrempeliger om een abonnement af te sluiten. Als de klant eenmaal binnen is, is het een kleine stap om het abonnement op te waarderen (sport 2 kost voor je gevoel "maar" 2 euro).

Ik zou verwachten dat je dan meer en blijere klanten krijgt. Maar ik heb er verder niet voor gestudeerd.
livePulse @arnonymous12 september 2023 17:06
Je hoeft niet gigantisch te overbieden om iets binnen te halen, vervolgens een hoge abo-prijs te rekenen en dan gaan huilen als je klanten weglopen omdat het ergens anders goedkoper is.
Pulletjen @arnonymous12 september 2023 19:10
Waarom moet ik betalen voor F1 liefhebbers als ik alleen darts wil kijken of voetbal. Zoiets moet toch wat meer op kijkinteresse kunnen. Is trouwens andersom net zo.

Natuurlijk snap ik Viaplay wel. F1 is hun te dure stokpaardje en dat moet ergens van betaald worden.

Als ik me goed herinner was mijn abonnementprijs bij introductie minder dan 10 euro per maand. 7.99 ofzo?

Het is nu al 16 euro per maand en ze zijn er net twee jaar.

[Reactie gewijzigd door Pulletjen op 23 juli 2024 12:58]

DJ Henk @arnonymous13 september 2023 10:30
dubbel

[Reactie gewijzigd door DJ Henk op 23 juli 2024 12:58]

Verwijderd @livePulse13 september 2023 00:48
Dit is kapitalisme. Daar kun je Viaplay de schuld van geven, maar anders was het een ander bedrijf.

Hate the game, not the player!
Grrrrrene @livePulse13 september 2023 08:09
Hier klinkt bijzonder veel emotie in door. Ik baal ook dat Viaplay F1 heeft overgenomen van Ziggo, maar ik keek toch meestal al naar F1TV, omdat ik het commentaar daar beter vond (ik kan Jack Plooij en Tom Coronel niet uitstaan :X). Viaplay heb ik nooit overwogen, 1 of 2 keer meegemaakt bij anderen, maar ik vond het niet geweldig en zeker geen reden om 2x zoveel te betalen dan via F1TV.

Maar uiteindelijk is dit gewoon de zakenwereld toch? Als Viaplay meer biedt, denken ze er meer aan te kunnen verdienen en dat viel blijkbaar tegen. Ik denk dat ze op F1-vlak vooral tegen F1TV oplopen, waar veel Nederlanders naar zijn overgestapt. Het is de helft goedkoper en als dat je enige reden is om Viaplay te nemen, doe je dat dus niet.
haam @Byron01012 september 2023 14:08
Dat overbieden kan als ze de business case rond hebben. Daar zitten natuurlijk aannames in mbt hoeveelheid betalende afnemers en de maandprijs die ze daarvoor willen neerleggen.

Helaas zijn er genoeg mensen die (teveel?) geld willen betalen om naar een spelletje te kijken. Het is een zichzelf opstuwende spiraal.

En dan raar kijken als sporters miljoenen binnen harken. Daar betalen we zelf aan mee...
Lekker Ventje @Byron01012 september 2023 14:31
Je zou het gejat kunnen noemen. Eén van de redenen dat het nu niet goed gaat met Viaplay is dat ze voor onrealisctisch veel geld sportrechten hebben gekocht waarvan ze weten dat ze het nooit kunnen terugverdienen.
Gunner @Anonymoussaurus12 september 2023 13:28
Dat denk ik ook, maar ik lees dit best wel vaak wat jij zegt " waarom gaan mensen niet naar F1TV" ;)
Nou om deze en andere redenen :)
Shaker74 @Gunner12 september 2023 13:59
Een andere reden is het aantal streams. Die is bij Viaplay 2 en bij F1TV 1. Beide erg weinig.
Dahwe @Shaker7412 september 2023 14:04
F1TV kan in de praktijk gewoon met meerdere streams hoor. Wij kijken tegelijk op 1 account in 3 huishoudens :x

[Reactie gewijzigd door Dahwe op 23 juli 2024 12:58]

Shaker74 @Dahwe12 september 2023 14:30
Ook de race zelf? Wat gek is. Hun site zegt 1.

Viaplay
Aantal schermen Maximaal 2 schermen tegelijk

F1 TV Pro
Maximaal 1 scherm voor streamen race
dutchgio @Shaker7412 september 2023 14:45
Dat is bij F1TV al jaren zo, algemeen bekend dat ze vooralsnog die beperking niet daadwerkelijk opleggen, en dus kun je nog altijd met meer apparaten tegelijk kijken.
Danny @dutchgio12 september 2023 15:47
dat lukt mij dus niet. Krijg dan de melding dat ik de reeds lopende stream dien af te sluiten.
Arctic Fox @dutchgio13 september 2023 11:59
Ja maar heb je het dan op 2 grote schermen kijken? Snap je wat ik bedoel?
JustRickvD @Shaker7412 september 2023 14:13
Je mag bij F1TV met maximaal 5 apparaten inloggen, dit is exclusief inloggen via de browser.
Op deze 5 apparaten kan je zonder problemen tegelijk kijken, en zelfs nog browsersessies inloggen waar op dit moment geen (zichtbaar) limiet op zit.
youridv1 @Shaker7412 september 2023 14:14
bij F1TV 1
In de praktijk een stuk of 10+ heb ik gemerkt. Via de F1Viewer van github heb ik soms al op 1 pc meer dan 6 streams open staan op verschillende channels. Ook heb ik F1TV ingelogd staan op mijn smartphone, pc, chromecast, ipad, en dan nog alle apparaten van de persoon van wie het abbo echt is én nog een huishouden. Nee, F1TV beperkt bijna niets. Niemand heeft ooit nog een melding gehad over te veel streams in gebruik. Viaplay is inderdaad keihard 2

Edit; aantal streams van 6 naar 10+. Ik weet dat meerdere mensen op dit account wel eens met F1 viewer naar 5+ channels tegelijk hebben zitten kijken.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 12:58]

Danny @youridv112 september 2023 15:48
ah ja, verschillende streams. Maar gewoon de race kijken met meerdere apparaten tegelijk lukt mij echt niet bij F1TV -O-
youridv1 @Danny12 september 2023 17:02
Dan vraag ik me af wat het verschil is tussen onze accounts, want dat doe ik ook vaker. Gewoon worldfeed kijken op zowel de ipad als de tv omdat de tv wel eens buffert tussendoor.
bitflusher @Danny13 september 2023 09:51
Mijn vader lift mee maar kijkt meestal uitgesteld. Bij ons werkt tegelijk ook op 2 verschillende ip's. De een op een iPhone ge-cast naar tv via appletv, de ander vanaf een iPad naar een Chromecast.
CH4OS @Gunner12 september 2023 13:54
Viaplay biedt inderdaad meer dan alleen Formule 1, maar zo is het wel gemarket in Nederland. Dus op zich is het dan ook niet raar om Viaplay direct te vergelijken met F1TV.

Collega's en vrienden om mij heen, hebben Viaplay dan ook voornamelijk om Formule 1 te kunnen kijken met Nederlands commentaar. Niet vanwege de andere content of andere sporten die Viaplay aanbiedt.
oracel @CH4OS12 september 2023 14:20
F1TV heeft ook gewoon hetzelfde Nederlandse commentaar, naast de Engelse. Het enige wat mist zijn de korte interviews van de rijders wanneer ze zijn uitgevallen....
Oftewel, als het puur voor F1 is, zou ik overstappen...:)
CH4OS @oracel12 september 2023 14:23
Klopt, tegenwoordig wel, maar heeft wel even geduurd eer het NL commentaar van Viaplay in F1TV beschikbaar kwam. :) Ik heb tegen hen ook al gezegd dat NL commentaar van Viaplay nu in F1TV zit, dat goedkoper is. Welgeteld 1 persoon heeft overgestapt. ;)
rick de groot @CH4OS12 september 2023 15:34
Commentaar was vanaf Race 1 beschikbaar.
Veel mensen kiezen voor ViaPlay zodat ze op een normale TV zender de F1 kunnen kijken. Is voor veel mensen een makkelijkere optie i.p.v streamen of een laptop/pc op HDMI aan te sluiten.

Sinds dit jaar heb ik afscheid genomen van VP, puur om de kosten. F1 Pro heb ik nu voor €65,-.
CH4OS @rick de groot12 september 2023 16:02
Nederlands commentaar van Viaplay was niet vanaf race 1 beschikbaar in F1TV, dat is waar het over gaat. :)

Zie ook nieuws: F1 TV Pro krijgt Nederlands commentaar van Viaplay-commentatoren:
Waarom het vijf maanden duurde voordat F1 TV Pro de Viaplay-stream kon overnemen, is niet duidelijk.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 12:58]

sdk1985 @oracel12 september 2023 15:49
F1TV heeft ook gewoon hetzelfde Nederlandse commentaar, naast de Engelse. Het enige wat mist zijn de korte interviews van de rijders wanneer ze zijn uitgevallen....
Oftewel, als het puur voor F1 is, zou ik overstappen...:)
Viaplay heeft een, naar mijn mening best leuke, pre en post race show.
Gast Gebruiker @Gunner12 september 2023 13:50
Ik denk dat de waarde van buitenlands voetbal een beetje overschat wordt soms. Zelfs naar topwedstrijden in de Premier League op Ziggo Sport (voor relatief veel mensen gratis beschikbaar voordat het naar ViaPlay ging) keken meestal maar enkele tienduizenden kijkers. Andere competities worden nog slechter naar gekeken in de regel.
Gunner @Gast Gebruiker12 september 2023 13:51
Dat geloof ik wel, maar dat doet verder niets af aan mijn punt (dat er meer is dan F1 op Viaplay).
Gast Gebruiker @Gunner12 september 2023 13:55
Dat ben ik wel met je eens, maar het is te weinig om een complete streamingdienst met commentatoren op te laten runnen. Zeker als de publiekstrekker (F1) minder kijkers trekt omdat het saai begint te worden voor de casual kijker (Max wint toch alles).
Bosjvd2 @Gast Gebruiker12 september 2023 15:26
De laatste 2 races waren niet saai hoor. Ook al won Max ze.
Woodsnaps @Gunner12 september 2023 13:28
Maar om Viaplay te kunnen gebruiken heb je een actieve internet verbinding nodig, welke in Nederland bij veel huishoudens samen komt met een entertainment pakket in de vorm van welle soort streaming die st dan ook (via KPN of Ziggo)
The Realone @Woodsnaps12 september 2023 13:48
Maar dat geldt net zo voor Netflix en al die andere streamingdiensten (daarom zijn het ook streamingdiensten). Je gaat dan ook nooit een combipakket van je ISP krijgen waar alles wat jij wilt al in zit. Die tijd is, al heel lang, voorbij.
sigio @Woodsnaps12 september 2023 14:04
Bij KPN (en de meeste andere providers) (en zelfs ziggo) kan je ook gewoon alleen internet afnemen... scheelt iedere maand weer 10-20 euro. Ik heb al 20 jaar geen TV-abbo meer, mis er niets aan.
TheVMaster Moderator WOS @Woodsnaps12 september 2023 14:04
Je kunt ook gewoon 'internet only' afnemen bij de meeste aanbieders.
shades @Gunner13 september 2023 12:54
Is zou viaplay alleen maar nemen voor F1 maar aangezien dat de reden is doe ik het niet. Dat is ook gelijk de reden waarom ik geen F1TV neem. Te beperkt. En met mijn huidige media abonnementen (ziggo, disney, nflix, spotify) houd het wel een keer op zeg.. Al zou ik wat graag amazone hebben mits paramount daar ook bij zit (ach ja speciaal voor startrek discovery) en dan disney weg want dat wordt ook steeds duurder en het aanbod blijft ook redelijk eentonig.
Ik vond dat viaplay in eerste instantie al een niet realistisch hoog bod had gedaan voor de rechten en dat blijkt want is te duur, kwaliteit van de stream(s) onder de maat waardoor mensen het abo opzeggen: Resultaat is sneeuwbaleffect. Abo's duurder waardoor er nog meer mensen het abo's opzeggen. Duurt geen twee jaar meer voor F1 weer bij ziggo zit
lucatoni @Anonymoussaurus12 september 2023 13:22
Ik denk meer dan logisch, gezien huidige situatie:
1. De vraag is of ze nog een jaar diensten gaan leveren. Wanneer ze intern al weten dat ze stoppen, dan ga je nu niet meer jaarcontracten aanbieden. Dat is vragen om problemen.
2. Je zegt zelf al, klanten druipen weg, is er uberhaupt nog vraag naar een jaarcontract?

Wat bieden ze aan bij aflopende contacten? Daar ben ik wel benieuwd naar.
crzyhiphopazn @lucatoni12 september 2023 13:26
Dit dus.
Het geeft mij ook een gevoel van het kan binnenkort afgelopen zijn met de dienst in NL.

Ben benieuwd wat er dan met de rechten gebeurd voor NL die zij in bezit hebben.

F1, Premier League etc.
dudinson @crzyhiphopazn12 september 2023 13:48
Ze lijken het tij gewoon niet te kunnen keren bij Viaplay. Na dit nieuws ook vandaag weer de beurswaarde met 6% gekelderd (op moment van schrijven). 5 daagse 20% gedaald, binnen een maand 30%. Met 6 maanden zit je zelfs op 85% daling.

Zelfs met de opofferingen die ze al hebben gedaan (afstoten takken, investering Canaal Digitaal, nieuw bestuurders) lijken ze gewoon het vertrouwen niet terug te kunnen krijgen.

ETA: Die rechtten kunnen trouwens via sub licenties gemakkelijk verkocht worden voor cashflow. Bijvoorbeeld 3 premier league wedstrijden per week via Ziggo, vol pakket nog bij Viaplay.

[Reactie gewijzigd door dudinson op 23 juli 2024 12:58]

Lekker Ventje @crzyhiphopazn12 september 2023 14:36
De sportrechten kunnen in licensie gegeven worden. Er gaan al langer geruchten dat vanaf volgend jaar Ziggo de F1 weer uit gaat zenden via een licensie van Viaplay. Want als Ziggo de F1 rechten weer terugkrijgt stopt Viaplay ook in Nederland. Zou deze maand bekend worden wie de rechten na 2024 krijgt.
M3m30 @Lekker Ventje12 september 2023 18:06
Zoiets zij Chris Woerts paar weken geleden inderdaad en volgens Chris staat VodafoneZiggo op pole position om in de F1 termen te blijven en dat snap ik wel.. denk dat FOM of via het ook verkoopt ook kijkt of bedrijf x gezond is.
Viaplay is verre van gezond.
Cryothic @crzyhiphopazn12 september 2023 13:47
https://nl.motorsport.com...-dutch-gp-gekte/10517792/

Ze beweren zelf dat ze wel in zwaar weer zitten, maar dat het helemaal niet zo erg is al dat de media doet lijken.

Kwestie van afwachten dus.
Martinspire @Cryothic12 september 2023 14:47
Het hoeft niet zo slecht te gaan, maar ze hadden hogere verwachtingen en als de stekker eruit gaat, dan lijkt het me logisch dat je dit niet aanbiedt. Want hoe meer je terug moet betalen, hoe hoger de afrekening wordt.
M3m30 @Martinspire12 september 2023 18:05
De kans op een Nexit voor Viaplay wordt wel groter, want denk niet dat zij tegen VodafoneZiggo kunnen opbieden.
Verwijderd @M3m3013 september 2023 00:57
Godsamme zeg, moet ik straks weer terug naar die gare Ziggo webplayer? ;(
LA-384 @Anonymoussaurus12 september 2023 13:23
Ligt er aan. Als het ook maandelijks opzegbaar is, ben je mogelijk goedkoper uit wanneer het sportseizoen voorbij is of de interessante series op zijn en je niet nog met een x-maanden durend abonnement zit.

[Reactie gewijzigd door LA-384 op 23 juli 2024 12:58]

mjl @LA-38412 september 2023 13:36
F1TV is goedkoper dan via play. Dus als je het daar om te doen is.

Verder gewoon opzeggen tijdens je vakanties en je bent net zo duur uit.
LA-384 @mjl12 september 2023 18:07
Nee precies. Ik reageer op de stelling dat €16,-/mnd voor het maandabonnement tov €14,-/mnd voor het jaarabonnement geen slimme zet zou zijn en zou resulteren in minder klanten, omdat je duurder uit zou zijn. Maar dat is dus alleen wanneer je een heel jaar klant bent/blijft. Dat zijn eigenlijk alleen maar de slapende klanten en die zal die €2,-/mnd extra sowieso worst wezen.
Cryothic @LA-38412 september 2023 13:51
Met 16 euro per maand is dat best lastig.
Ik volg geen voetbal of darten. Maar als ik even F1 als voorbeeld neem, dat seizoen loopt (dit jaar) van het eerste weekend van maart, tot het laatste weekend van november. Dat zijn dus al 9 maanden. Dus zelfs dan ben je minimaal al 144 euro verder.
In mijn geval (alleen F1 kijkend) betaal ik voor een vol jaar de helft bij F1TV.

Maar goed, als je fantiek voetbal en darten volgt is het je enige optie zo ongeveer.
fwp @Anonymoussaurus12 september 2023 13:23
Viaplay is alleen niet enkel F1.
Als je dat wilt, zou ik ook voor F1 tv gaan (zo gezegd, zo gedaan), maar als je meer sporten wilt volgen, kom je niet bij F1 tv uit.
!mark @Anonymoussaurus12 september 2023 13:23
Het zou kunnen zijn dat de financiële situatie in Nederland inmiddels zo is geworden dat ze niet meer kunnen garanderen dat ze nog een volledig jaar door kunnen gaan en daarom geen jaarcontracten meer aanbieden.

Zijn wel meer voorbeelden van bedrijven te vinden waarbij er vlak voor het einde/faillissement een stop is gezet op alles langer dan maandcontracten.
lenwar @Anonymoussaurus12 september 2023 13:37
ViaPlay is toch veel meer dan alleen F1 en bijvoorbeeld voetbal? Ze hebben toch een aardige videotheek? Als zij net de titels hebben die iemand leuk vindt, dan blijft iemand daar toch? Voor F1 zijn inderdaad alternatieven, en komt het neer op smaak.

Ik snap uiteraard dat hun marketingmolen heel erg focuste op F1 en voetbal, maar het product is natuurlijk wel breder dan dat.

De meeste bedrijven weten zelf wel beter wat goed voor hen zou moeten zijn, dan dat wij dat weten. Kijk naar een Netflix die het 'delen van accounts' tegen gaat. Sinds dat ze dat actief doen, hebben ze meer klanten en maken ze meer winst. Ook al riep iedereen hier dat het een domme zet was, en dat het hen klanten kost. (even los van wat we er van vinden natuurlijk ;) )
Anonymoussaurus @lenwar12 september 2023 13:40
Anonymoussaurus in 'Viaplay is gestopt met aanbieden goedkoper jaarabonnement'

Maar goed, ik doe persoonlijk überhaupt niet mee aan die gekte waarbij je 5 abonnementen nodig hebt om zo'n beetje alles te kijken.

[Reactie gewijzigd door Anonymoussaurus op 23 juli 2024 12:58]

lenwar @Anonymoussaurus12 september 2023 14:12
Dat is weer een ander verhaal natuurlijk :)
Voor jou (en mij) tien anderen natuurlijk ;). En zoals al zo vaak gezegd. Je hoeft niet alles tegelijk te hebben. (all kan dat met een huishouden wel een gedoe zijn)
morten @lenwar12 september 2023 14:04
ViaPlay is toch veel meer dan alleen F1 en bijvoorbeeld voetbal? Ze hebben toch een aardige videotheek? Als zij net de titels hebben die iemand leuk vindt, dan blijft iemand daar toch? Voor F1 zijn inderdaad alternatieven, en komt het neer op smaak.
Hoewel je daar een punt hebt, lijkt het mij zeer waarschijnlijk dat je de mensen die Viaplay afnemen voor de series en films op 1 hand te tellen zijn. Er zijn streamdiensten die een veel betere prijs-kwaliteitverhouding hebben. Daarnaast heeft Viaplay een aantal van hun toekomstige/aangekondigde series al geannuleerd vanwege de financiële tekorten.

Viaplay heeft -vooralsnog- alleen bestaansrecht omdat het de rechten van voetbal, dart en f1 hebben opgekocht.
lenwar @morten12 september 2023 14:20
Ik heb zelf niets met F1, darts of voetbal, dus voor mij is het al helemaal geen cent waard :) (veel anderen vinden dit natuurlijk wel belangrijk)
Ze hebben toentertijd hun marketing inderdaad HEEL erg ingesteld op F1 en voetbal. Dat is waar een uniek product op wilde hebben. Ik zou zelf niet weten hoe hun videotheek eruitziet. Nooit naar gekeken :) De absolute aantallen aan titels vind ik zelf niet zo interessant. Ik heb liever dat een streamingdienst 200 voor mij interessante titels heeft, dan dat ze 5000 titels hebben die ik niet interessant vindt. Maar dit is natuurlijk puur persoonlijk. Wat ik leuk vind, vind een ander misschien niets en andersom.

Maar goed. Ik heb al een paar streamingdiensten, waar ik nog niet op ben uitgekeken, dus al met al heb ik nog geen behoefte aan een andere. Al moet ik zeggen, dat door de problemen die ze in het begin hadden en de houding die ze daarmee hadden (Het probleem ligt niet bij ons, maar bij al onze klanten), hebben ze voor mij zeker niet de gunfactor. Dan zou ik eerder gaan voor SkyShowtime of zo wanneer ik er één ga vervangen. (uiteraard afhankelijk van het aanbod van die dienst)
DrWaltman @morten12 september 2023 17:59
Ik kijk f1 en premier league, voor mij juist mooie deal dat viaplay ook films en series heeft dus geen Netflix nodig.
morten @DrWaltman13 september 2023 11:03
Prima als je daar tevreden over bent hoor, maar ik heb zelf een jaar geleden ook Viaplay gehad (voornamelijk voor F1) en afgezien van Billy the Kid en wat oudere 3rd party series was er nu niet bepaald veel aanbod. Viaplay heeft zelf ook al aangegeven dat de focus blijft liggen op sport , wat op zich ook een logische keuze is. Eerder aangekondigde Nederlandse content is (grootdeels) gecancelled en gezien het feit dat het bedrijf slecht presteert (zie beurswaarde, maar ook kosten vs inkomsten) zal er ook niet veel meer aanbod bijkomen bij de films en series in het algemeen.

Tel daarbij op dat klanten van Viaplay steeds meer moeten betalen, ongewenst geconfronteerd worden met reclame ondanks die hogere kosten per maand en dat ze nog steeds maar FullHD streamen en dan kom ik tot de conclusie (persoonlijke mening) dat de prijs/kwaliteit verhouding beroerd is.

Wanneer het aanbod jou wel aanspreekt EN jij geeft minder om de kwaliteit van de streams (FUllHD kan voldoende zijn) dan kan Viaplay wel bij je passen natuurlijk, maar het probleem zit hem bij het feit dat bovenstaande zaken voor veel mensen een reden is om geen klant meer te zijn bij Viaplay.
HansvDr @Anonymoussaurus12 september 2023 14:38
Voor de race wel. Maar ik wil graag een nederlandse voorbeschouwing en nabeschouwing + darts.

Dat lukt me niet op F1TV
Señor Sjon @HansvDr12 september 2023 15:18
Die kan je gewoon op Ziggo zelf kijken. Die doen de hele voorbeschouwing tot 5 minuten voor de start en ~2 uur later ook een nabeschouwing.
HansvDr @Señor Sjon12 september 2023 15:51
Ik heb geen Ziggo. En Olaf Mol zit daar nu aan tafel.
The Realone @Anonymoussaurus12 september 2023 13:51
Heeft F1 TV Pro inmiddels een app die op Android TV draait? Mijn vader loopt altijd te klooien met het wisselen van input en het was daarom ook juist zo prettig dat Viaplay die app heeft.
maceddy2004 @The Realone12 september 2023 13:57
Al heel lang.. Ik moet m alleen op mn Sony TV uit 2021 sideloaden (lastig als je wil kijken en er net een dag eerder een update is geweest :-P ), maar werkt prima!
Anonymoussaurus @The Realone12 september 2023 14:00
Niet voor alle platformen, en ook niet voor LG's WebOS helaas, dus wij moeten vanaf de iPad streamen naar de TV. :')
FlaaMindO @Anonymoussaurus12 september 2023 14:06
Ik gebruik nu een chromecast en cast dan naar de chromecast dit werkt fijn.
De app van de chromecast zelf is wel teleurstellend, deze logt random uit en natuurlijk net voor een race.
En als je een beetje wachtwoord hebt duurt het even voor je weer ingelogd bent.
Dahwe @The Realone12 september 2023 14:09
Op GoogleTV (= 'AndroidTV" 12?) is het native uit de store te halen en te updaten, en anders om het halfjaar even opnieuw sideloaden.

Werkt verder perfect en bij mij vloeiender beeld dan casten. Castend lijkt mijn tv niet lekker te bufferen, waardoor je om de 20 sec een irritante hickup hebt. Misschien is dat opgelost overigens hoor. Met de app in elk geval geen last en geen telefoon nodig!

Op de nieuwste chromecasts kun je de app dus ook gewoon uit de Playstore halen zonder gekke truken
sdk1985 @Anonymoussaurus12 september 2023 15:55
F1 TV Pro is in elk opzicht een betere keus. Eigenlijk geen reden om het niet te verkiezen boven Viaplay.
Voor de programmering rondom de formule 1 is ViaPlay beter. De uitzending begint een uur eerder dan de race. Op f1tv vind ik de geboden alternatieven een stuk minder.
Anonymoussaurus @sdk198512 september 2023 15:55
Dan schakel je met F1 TV Pro over naar Nederlands en dan krijg je Viaplay beelden te zien. :)
sdk1985 @Anonymoussaurus12 september 2023 16:02
Dan schakel je met F1 TV Pro over naar Nederlands en dan krijg je Viaplay beelden te zien. :)
In mijn ervaring wisselt alleen de audiostream bij F1tv. Beelden van Viaplay krijg je daar niet te zien. Viaplay projecteert uberhaupt een andere UI over de race heen. Bijvoorbeeld wanneer Allard Kalf iets heeft in te brengen. Bij F1tv krijg je die UI niet te zien.
bArAbAtsbB 12 september 2023 13:20
Viaplay is toch gewoon ten dode opgeschreven zonder de F1 rechten in de toekomst?

Ik ken echt niemand die Viaplay heeft en dat niet heeft vanwege de F1. Iedereen gaat meteen weer naar Ziggo zodra F1 weer terug is aldaar.
M.K. @bArAbAtsbB12 september 2023 13:27
Ik neem elk jaar een abonnement in december voor het WK Darts. F1 kan me gestolen worden.
Maar ik denk dat ik daarmee inderdaad behoor tot een kleine groep van de klanten van viaplay, en ook niet 1 waar ze veel aan verdienen :D
mjl @M.K.12 september 2023 13:37
En darts: is dat het hele jaar door of maar een paar maanden? dan kan je ook maar een paar maanden nemen :)
M.K. @mjl12 september 2023 13:58
Het wk duurt minder dan een 1 maand, dus inderdaad ideaal met een maandabonnement. Bovendien is het ook tijdens Kerst, dus dan ben je meer thuis dan normaal en kun je ook wat films en series kijken, al vond ik het aanbod best wel mager.
Bram131 @bArAbAtsbB12 september 2023 13:23
Viaplay heeft ook de rechten voor de Premier League / Bundesliga / darten dus daar zullen ze ook wel wat klanten uit halen.

Al denk ik dat 75% van hun Nederlandse gebruikers inderdaad Viaplay alleen voor F1 gebruikt.
Gunner @bArAbAtsbB12 september 2023 13:24
Nu ken je er eentje (en ik ken er meer) die niet primair vanwege F1 hebben maar voor bijvoorbeeld Buitenlands voetbal (premier league).
Justevo 12 september 2023 13:19
Grasping for straws. Alles eruit halen wat er nog in zit voordat je de tent sluit, daar lijkt het op.

Ik geloof niet dat de F1 over een jaar of twee daar nog te zien is.
WhatsappHack @Justevo12 september 2023 13:42
Denk niet dat ze perse eruit willen halen wat er nog in zit, want dat is niet zoveel. Als je dat wil, dan wil je juist zoveel mogelijk jaarabonnementen afsluiten. Bij een faillissement kan je dan makkelijker schuldeisers aflossen, klanten zijn vaak de sjaak en mogen achteraan aansluiten om nog iets terug te krijgen. Met maandabonnementen halen ze weliswaar €2 per klant meer per maand binnen, maar kunnen ze bij contractuele problemen gewoon eindigen en hoeven ze hoogstens een (deel van de) maand terug te boeken naar de klanten die er niet mee verder willen. Als je cashflow issues hebt maar niet failliet wil en je moet al die jaarabonnementen terugbetalen: dan hou je misschien niet voldoende in kas om aan de rest van de verplichtingen te voldoen waarmee je anders misschien de hele chaos nét kan overleven; en is de kans op rechtszaken vanuit consumenten nog lager bij enkel maandabonnementjes.

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 23 juli 2024 12:58]

wiseger
@WhatsappHack13 september 2023 09:06
ViaPlay incasseerde het jaarabonnement ook gewoon per maand. Gaan ze failliet dan stopt ook deze maandelijkse incasso.
Jaar abonnement levert dus niks meer op bij een faillissement.
j-nl 12 september 2023 13:32
Ik ben eigenlijk erg tevreden over Viaplay. Ik kijk er naar F1, Engels voetbal, WK darts en Below Deck. Dit jaar weer besloten om voor een jaarcontract te gaan omdat dat goedkoper was. Gedeeld met twee huishoudens zijn de kosten te overzien. Als ze nog duurder gaan worden zullen er wel steeds meer huishoudens, waaronder wij waarschijnlijk ook, hun abonnement stopzetten. Als ik alleen F1 zou kijken op Viaplay had ik het na jaar 1 waarschijnlijk al stopgezet.
PsiTweaker 12 september 2023 13:34
Ik vraag me af of ViaPlay hier goed aan doet.

Grote kans dat juist met die maandcontracten mensen/klanten sneller opzeggen, juist omdat het per maand gaat.

Ik verwacht dat b.v. juist F1 liefhebbers b.v. in de winter maanden hun ViaPlay contract opzeggen, aangezien er dan toch geen races zijn en zo veel geld besparen.


Ps. Gelukkig heb ik al jaren een F1TvPro abonnement, welke veel goedkoper is en o.a. veel meer F1, F2 en F3 aanbod heeft.
Globefrotter 12 september 2023 13:48
ViaPay kan beter helemaal stoppen.
Ze hebben zelf de uitzendrechten van de F1 met een viervoudig bedrag overboden t.o.v. Ziggo en nu is het belachelijk duur geworden en komen ze erachter dat veel mensen (terecht) afhaken omdat zij dit idiote bedrag niet wensen op te hoesten en de belachelijke investering zodoende niet terugverdiend kan worden..
Het risico van een verkeerde gok van geldwolven die de aandeelhouders tevreden moeten houden.
GOTD 12 september 2023 13:57
Betalen voor een sportzender is wat mij betreft geen probleem. Wat ik wel enorm vervelend vind is dat je per sport een ander abbonement moet hebben. F1, Nederlands voetbal, wielrennen, golf en ga zo maar door, allemaal een ander abbonement. Het is misschien niet leuk maar ik hoop dat er een aantal spelers de markt verlaten zodat ik al mijn sporten op 1 of 2 verschillende zenders kan zien.
Evertt 12 september 2023 14:28
Dit is bevesting dat Viaplay in 2024 niet meer bestaat daarom stoppen ze met de jaarabonnement.
Dark Angel 58 @Evertt12 september 2023 15:38
Dit is bevesting dat Viaplay in 2024 niet meer bestaat daarom stoppen ze met de jaarabonnement.
Ik hoop ook dat ze uit Nederland gaan vertrekken.
"Op dit moment zal het eerder aangeboden twaalfmaandenpakket niet meer worden aangeboden, omdat we ons richten op ons maandelijkse aanbod."
Het is gewoon een leugen, omdat ze willen dat jullie (ViaPlay abonnees) meer moeten gaan betalen voor hun content. Ze halen je jaarlijks oordeel weg en ze beginnen met een glimlach tot een brede grijs. Ik hoop dat veel kijkers hun abonnement gaan opzeggen waardoor ViaPlay wordt om uit Nederland te vertrekken :P

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 23 juli 2024 12:58]

Ché Mig 12 september 2023 14:49
Dit is niet eens zo'n slecht idee van ViaPlay O-)

Als ze daadwerkelijk voorzien dat ze het niet nog eens 12 maanden gaan redden in de markt, dan heeft niemand nog een jaarabbo nodig.

Eigenlijk is dit dus echt supergoed nieuws voor iedereen! Snel weer F1 in 4k kijken bij Ziggo. Helemaal goed :+
Johnny D @Ché Mig12 september 2023 16:25
Wat zend ZIGGO in 4K uit?
M3m30 @Johnny D12 september 2023 18:10
Ziggo zond de F1 in 4K uit, Viaplay beloofde het in full HD uit te zenden... die woorden zijn ze tot op de dag van vandaag nooit nagekomen.

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