Viaplay is gestopt met aanbieden goedkoper jaarabonnement

Viaplay is gestopt met het aanbieden van een jaarabonnement met korting. Tot voor kort konden klanten nog een jaarabonnement voor omgerekend 14 euro per maand afnemen, maar ondertussen is er alleen nog een maandabonnement voor 16 euro beschikbaar.

Streamingwijzer meldt op basis van een verklaring van de streamingdienst dat er inderdaad voortaan geen jaarabonnement meer aangeboden wordt. Viaplay zegt: "Op dit moment zal het eerder aangeboden twaalfmaandenpakket niet meer worden aangeboden, omdat we ons richten op ons maandelijkse aanbod." Uit een Wayback-snapshot van begin september blijkt dat Viaplay tot voor kort nog een jaarabonnement aanbood, maar ondertussen is die optie inderdaad van de website verdwenen.

Viaplay geeft geen toelichting over de beslissing om het betreffende abonnement niet meer aan te bieden en was niet bereikbaar voor vragen van Tweakers. Mogelijk heeft de verandering iets te maken met de financiële problemen die bij het Zweedse bedrijf heersen. Het bedrijf trok zich daarom deze zomer al terug uit verschillende landen.