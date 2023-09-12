HMD Global gaat naast Nokia-smartphones toestellen onder eigen merknaam maken

Nokia-licentienemer HMD Global gaat ook smartphones produceren onder zijn eigen merknaam. De twee smartphonemerken blijven naast elkaar bestaan. Er zijn nog geen daadwerkelijke smartphones onthuld of verdere details over de toestellen prijsgegeven.

Het Finse HMD Global gaat zich naar eigen zeggen richten op duurzaamheid en goedkopere toestellen, wat overeenkomt met de richting die Nokia de afgelopen jaren opging. Het bedrijf heeft sinds 2016 de licentierechten op Nokia-smartphones en heeft dankzij eigenaar Terry Gou nauwe banden met het Taiwanese Foxconn. Gou is namelijk ook de oprichter van dat techbedrijf. Foxconn produceert momenteel Nokia-smartphones, dus vermoedelijk zullen ook HMD-toestellen door de Taiwanese fabrikant worden geproduceerd.

Nokia X30Nokia X30Nokia X30Nokia X30

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 12-09-2023 13:24 32

12-09-2023 • 13:24

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Reacties (32)

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MicGlou 12 september 2023 13:57
Toen "Nokia" terugkeerde was het heel even interessant met een aantal modellen, ik heb zelf de 8 en de 8 Sirocco gehad wat allebei heel fijne toestellen waren... dan is er nog de 9 Pureview geweest met de bijzondere camera's, maar sindsdien vooral 13 in een dozijn toestellen met 0 appeal om nog een Nokia aan te schaffen.
ochhanz @MicGlou12 september 2023 16:58
Noka 20XR en 21XR zijn interessante telefoons, niet zo lomp voor rugged telefoons, extra instelbare knoppen en XR21 heeft een goede camera. De rest is vrij standaard met iets ondermaatse scherm & SoC specs (maar daarom wel goede batterijduur) en een goed update beleid voor in de budget segment. Ook weinig/geen bloatware/ads in het OS (behalve van Google dan).

[Reactie gewijzigd door ochhanz op 25 juli 2024 07:39]

witterholt @ochhanz12 september 2023 17:32
Ja, ik bezit de XR21 en heb ook de XR20 gehad. Beide goede en zeer robuuste toestellen met prima accuduur waarbij de XR21 iets kleiner en sneller is.
quazar @MicGlou12 september 2023 14:18
Heb dezelfde ervaring. In het begin wel gekocht, maar nu zijn ze niet onderscheidend genoeg. Helaas.
mukky @MicGlou12 september 2023 15:50
Same, the Sirocco was een fijn toestel totdat het scherm barstte en een nieuw scherm nergens voor een redelijke prijs (< 250) te koop was. Hij lag in z'n originele doos op mijn eettafel te wachten totdat de prijzen zouden zakken en toen... werd er ingebroken en heeft een inbreker mijn probleem meegenomen }>
svideo @MicGlou12 september 2023 15:17
Ik heel blij met de Nokia flip.
Jammer dat kai os ook van Google is maar heb alle Google rommel gewoon kunnen deleten inclusief assistent!
brain75 @svideo12 september 2023 18:57
KaiOS is van Google? Volgens Wikipedia niet. Grootste aandeelhouder is TCL. Wel heeft Google een keer een kapitaalinjectie gedaan van 22 miljoen dollar en ervoor gezorgd dat hun diensten (assistant, YT etc) een plek kregen binnen KaiOS.
svideo @brain7512 september 2023 19:36
Toen ik er achter kwam dat Kai os geïnfecteerd is door google had ik hem bijna tegen de muur gegooit. Ik kies gdvrdmm niet voor niets een niet Android device.

Als kai os toelaat dat google zich mag inkopen dan kun je rustig stellen dat ze geownd worden. Google is te groot geworden, zoveel is duidelijk!
brain75 @svideo14 september 2023 21:25
Tip. Koop een Google Pixel (6 of 7) en zet daar GrapheneOS op.

Maak daarop twee accounts. Eentje zonder Google diensten en eentje met Google diensten. De eerste is je standaard werkomgeving. Apps zet je erop met F-Droid en daarna Aurora Store. Die tweede voor apps die echt Google diensten nodig hebben om te werken (bankieren, parkeerapps): daar draait Playstore op (wel in een sandbox :) ). Dus privacy is standaard, en alleen Google als het echt niet anders kan.

Zo draai ik al een paar jaar: het is een verademing. De gemakken van een smartphone zonder de privacy-inbreuk van Google.
svideo @brain7515 september 2023 06:32
Ik ben een beetje klaar met smart apparaten. Maar goede tip.
Mocht ik een nieuwe tablet nodig hebben zal ik hier eens induiken.
brain75 @svideo15 september 2023 07:01
De Pixel tablet wordt ook ondersteund door GrapheneOS. Maar die tablet vind ik wel wat prijzig voor wat je krijgt....
svideo @brain7515 september 2023 12:42
Ik heb net een nieuwe (tab s 6) maar ik even kijken. Samsung laat wat te wensen over.

Mmm weer lcd. Laat maar

[Reactie gewijzigd door svideo op 25 juli 2024 07:39]

brain75 @svideo15 september 2023 19:01
Dat dus. Voor die prijs had er wel OLED in gemoeten.
svideo @brain7515 september 2023 20:08
De eerste 4 tabs S-en van samsung waren minder dan 400 euro.
En 8,4 inch!! toen kon je een tablet nog vast houden.
Nog even en je krijgt er muurbeugels bij
MacWolf @svideo13 september 2023 14:28
Ik hoop dat HMD nog eens een flip uitbrengt met een beter scherm. Zelfde afmetingen, maar hogere resolutie.

Maar ik denk dat daar geen focus op is, helaas.

Zou ook wel fijn zijn om een KaiOS toestel met videobellen te hebben, maar dat lijkt er nog steeds niet echt te zijn.

[Reactie gewijzigd door MacWolf op 25 juli 2024 07:39]

svideo @MacWolf13 september 2023 14:51
Ik wil een telefoon zo somber mogelijk. Bellen en de hotspoptfuntie.
Voor alles een tijd en een plaats!
wat men nu overal probeert te doen verandert de mensheid in onzekere zombies.
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@MicGlou12 september 2023 14:36
Zelfde hier. De Nokia 6 en 6.1 beiden in gebruik gehad. De Nokia 6 was nog een goede ervaring, maar wat de software betreft voelde je al in de loop der tijd met de Nokia 6.1 dat het achteruit begon te gaan. En toen verdween plots ook de hardware en kwamen er die tientallen low-end toestellen in de plaats.
Marnixjee @MicGlou12 september 2023 14:38
Ik heb de 8 gehad maar eigenlijk na 1 maand constant gezeur dat software vast bleef hangen en scherm wat flikkerde, aangemeld voor reparatie 2 weken kwijt geweest en terug gekregen met ''moederbord en scherm reparatie'' vervolgens begon het gezeur na ongeveer 3 weken weer toen maar besloten hem in de hoek te gooien, zag online nog meer van die problemen toendertijd daarom overgestapt.

het is in mijn mening niet meer het Nokia wat het ooit was en de meeste toestellen heb je bij de concurrent hetzelfde of meer voor dezelfde prijs.
Frappuccino @MicGlou12 september 2023 16:08
Ik heb de 8 nog steeds. Ze hebben daarna nooit meer een toestel gemaakt wat naar mijn bescheiden mening een waardige vervanger was.
jc1982 12 september 2023 13:38
Ik ben vooral benieuwd naar hoe verschillend de 2 merken van elkaar gaan worden.
De Nokia-lijn vond ik namelijk wel een interessante en zelf ook wat toestellen de afgelopen jaren gebruikt.
the_stickie @jc198212 september 2023 15:10
Ik gok heel weinig.
Stap 1: toestellen onder eigen naam, mogelijk met wat lokkertjes
Stap 2: 'Nokia by HMD'
Stap 3: HMD only

resultaat: geen licenties meer betalen aan Nokia!
RRRobert 12 september 2023 14:12
Uitbrengen onder eigen naam en rebadgen naar Nokia, of desgewenst andersom? Er zijn zo veel merken die dat doen; dit is vooral marketingtechnisch interessant. Voor elke markt geldt dat de ene merknaam nou eenmaal sterker is dan de andere.
florizla @RRRobert12 september 2023 15:15
Voor elke markt geldt ook dat de merknaam 'Nokia' sterker / bekender is dan eender wat dat niet 'Google' of 'Coca Cola' heet ;-)
spokje 12 september 2023 15:45
Nokia toestellen waren fijn toen er Windows Mobile op draaide. Tegenwoordig zijn het saaie dertien in een dozijn toestellen. Nergens in onderscheidend tov de concurrentie.
vverbeke 12 september 2023 16:16
Nokia was interessant toen ze Android One toestellen aanboden. Kwalitatief zijn ze helaas snel achteruit gegaan. Op het werk bovengemiddeld veel Nokia's gehad met defecte speakers en USB-poorten.
ochhanz @vverbeke12 september 2023 16:51
Recentere modellen hebben geloof ik juist minder last van defecte usb ports. Android one bieden ze praktisch gezien nog steeds (het is een kale skin met camera app erbij, ik denk niet dat dit veel gaat veranderen gezien ze daar niet het budget voor hebben).
Bark_At_The_Cat 12 september 2023 13:27
Vermoedelijk zijn het geen HDM-toestellen maar bedoelt de schrijver HMD-toestellen?
Apart @Bark_At_The_Cat12 september 2023 13:35
forumtopic: Meld hier spel- en tikfoutjes - en dus *geen* andere foutjes
Bark_At_The_Cat @Apart12 september 2023 13:43
Way ahead of you. ;)
WhySoSerious? @Bark_At_The_Cat12 september 2023 13:55
HDMI :+
Xander2 12 september 2023 16:37
Ik vraag me serieus af of er nog wel toekomst is voor dit bedrijf met zo'n zwabberbeleid.

Begon met smartphones met degelijke uitstraling, opmerkelijke features, clean Android, hackervriendelijk maar had wat productiefouten en supportissues, daarna richting gesloten wegwerp (Unisoc) en niet-competitieve modellen.

De naam Nokia heeft het wat mij betreft niet waargemaakt en de concurrentie heeft beter aanbod.
rjberg 12 september 2023 17:23
De nokia 7+ zou een HDR scherm hebben. Had ie ook, maar de chip kon geen native HDR aan.

Mede daardoor gebruik ik waarschijnlijk geen Nokia mee.

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