HMD Global gaat naast Nokia-smartphones toestellen onder eigen merknaam maken

Nokia-licentienemer HMD Global gaat ook smartphones produceren onder zijn eigen merknaam. De twee smartphonemerken blijven naast elkaar bestaan. Er zijn nog geen daadwerkelijke smartphones onthuld of verdere details over de toestellen prijsgegeven.

Het Finse HMD Global gaat zich naar eigen zeggen richten op duurzaamheid en goedkopere toestellen, wat overeenkomt met de richting die Nokia de afgelopen jaren opging. Het bedrijf heeft sinds 2016 de licentierechten op Nokia-smartphones en heeft dankzij eigenaar Terry Gou nauwe banden met het Taiwanese Foxconn. Gou is namelijk ook de oprichter van dat techbedrijf. Foxconn produceert momenteel Nokia-smartphones, dus vermoedelijk zullen ook HMD-toestellen door de Taiwanese fabrikant worden geproduceerd.