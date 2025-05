Render toont eerste HMD-smartphone zonder Nokia-logo

Er is een render verschenen van wat de eerste smartphone van de Finse fabrikant HMD Global zou worden onder eigen naam. Tot nu toe kwamen alle smartphones uit onder de merknaam Nokia.

HMD N159V, bron: 91Mobiles

Het gaat om de N159V en lijkt een budgetsmartphone te zijn, meldt 91Mobiles. Dat is onder meer af te leiden uit de aanwezigheid van twee cameralenzen aan de achterkant. Behalve iPhone-modellen hebben alleen de goedkoopste smartphones minder dan drie camera's aan de achterkant.

Op de achterkant is ook het logo van HMD te zien. Het typenummer komt overeen met dat van een toestel waar eerder een gerucht over ging. HMD kondigt doorgaans zijn telefoons aan op telecombeurs Mobile World Congress. Die beurs vindt over iets meer dan een maand plaats in de Spaanse stad Barcelona. HMD maakte in september bekend smartphones onder eigen naam te gaan uitbrengen.