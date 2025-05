AMD begint met vermelden maximumsnelheid Zen 4C-cores

AMD is begonnen met het vermelden van de kloksnelheden van de zuinige Zen 4C-cores. Tot nu toe deed de fabrikant dat niet, hoewel het bij processors van andere fabrikanten al veel langer gebruikelijk is.

Zo staat nu op de productpagina van de Ryzen 5 8500G dat de Zen 4C-kernen klokken tot 3,2GHz met een boostclock van 3,7GHz. Dat stond eerder niet op de pagina, blijkt uit een gearchiveerde versie van de pagina bij Web Archive. Bij elke processor met Zen 4C-cores worden nu de kloksnelheid en boostclock vermeld.

AMD heeft die toegevoegd nadat veel techsites erop hadden gewezen dat die informatie ontbrak. Zo schreef Tweakers daar vorige maand nog over: "Het zou AMD sieren als het daar transparanter over wordt en bijvoorbeeld net als Intel de maximale kloksnelheid per type core gaat vermelden." Ook andere sites wilden graag dat AMD dat zou vermelden.

Intel vermeldde al sinds het begin de kloksnelheden van zijn E-cores en ook in de mobiele wereld is het gebruikelijk de kloksnelheid van zuinigere kernen in socs te vermelden op specsheets. Zen 4C is de naam voor zuinigere en compactere kernen in AMD-processors. Het aantal rekeneenheden in de processor en de manier waarop die met elkaar communiceren, komt overeen met de Zen 4-cores die er zijn sinds de introductie van de Ryzen 7000-serie. De ipc is gelijk en ze kunnen allebei smt gebruiken.