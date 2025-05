Intel opent fab in New Mexico voor geavanceerde 3d-packaging

Intel heeft in de Amerikaanse staat New Mexico een fab geopend waarin het gaat werken aan 3d-packagingtechnologie. Daarmee kan het bedrijf verschillende eerder geproduceerde chipdies op elkaar zetten met technieken als Foveros.

Intel gaat in Fab 9 Foveros inzetten, de nieuwe, geavanceerde 3d-packagingtechnologie van het bedrijf. Met deze technologie kunnen processors gebouwd worden met verticaal gestapelde computertegels in plaats van naast elkaar. Dat moet het mogelijk maken om verschillende dies te combineren tot een enkele chip. Intel zet Foveros onder meer in in zijn recentste Meteor Lake-processors voor laptops.

Foveros, zegt Intel, is een van de technieken waarmee het uiteindelijk chips met meer dan een biljoen transistors moet kunnen bouwen. Het bedrijf zegt dat het zo 'de wet van Moore wil verlengen tot na 2030'. Ter vergelijking: de M3 Max, de krachtigste chip van Apple, heeft 92 miljard transistors.

De nieuwe fabriek is onderdeel van Intels plannen om zijn chipproductiecapaciteit te vergroten. Het bedrijf bouwt nieuwe fabrieken in het kader van zijn IDM 2.0-bedrijfsstrategie. Daarmee gaat het ook chips produceren voor andere bedrijven, net zoals bijvoorbeeld TSMC en Samsung doen. Voorheen produceerde Intel alleen chips voor zichzelf. In oktober 2022 ondertekende president Joe Biden de Chips and Science-act, een pakket aan wetten waarmee 52,7 miljard dollar aan subsidies wordt vrijgemaakt voor de chipsector. Dat moet de Verenigde Staten minder afhankelijk maken chips uit China en Taiwan.

Als reactie op de wetgeving liet Intel weten dat het de komende jaren meer dan 100 miljard dollar zal investeren om de Amerikaanse chipproductie op te schalen. Naast de investering van 3,5 miljard dollar in New Mexico, werkt het bedrijf ook aan projecten in Oregon, Arizona en Ohio.