Microsoft voegt mogelijkheid toe om in 3d en VR te vergaderen in Teams

Microsoft heeft 3d-vergaderingen toegevoegd aan de zakelijke versies van Microsoft Teams. Deze functie maakt gebruik van het ontwikkelaarsplatform Mesh en laat gebruikers al dan niet met VR-headset in een virtuele 3d-omgeving vergaderen.

De 'Immersive space'-functie bestaat uit een aantal kant-en-klare 3d-omgevingen, die bedrijven kunnen aanpassen met onder meer bedrijfslogo's. Ook is het mogelijk om video's op de digitale schermen af te spelen. Iedere deelnemer heeft een eigen avatar die in deze ruimte kan worden geplaatst. De omgeving kan ook gebruikt worden voor het spelen van interactieve spelletjes, schrijft The Verge. Zo is het mogelijk om een virtuele rijstzak te gooien naar collega's, om bijvoorbeeld aan te geven dat ze aan de beurt zijn om te praten.

Er wordt daarnaast gebruikgemaakt van ruimtelijke audio met verschillende audiozones. Gebruikers die verder weg staan, zijn daardoor niet te verstaan. Zo is het mogelijk voor verschillende deelnemers om tegelijkertijd in dezelfde digitale ruimte een-op-eengesprekken te voeren. De Mesh-integratie is enkel beschikbaar in de desktopapp van Microsoft Teams, en via de Meta Quest-headsets. De functie is toegevoegd aan alle zakelijke abonnementen van de videobelsoftware.

Het ontwikkelaarsplatform Mesh draait op Unity en werd in 2021 voor het eerst aangekondigd. Hiermee kunnen applicaties gemaakt worden waarbij meerdere mensen in dezelfde digitale omgeving samenwerken. Vorig jaar liet Microsoft al weten dat het dit platform wilde integreren in Teams. Naast de bestaande 3d-omgevingen kunnen gebruikers met de Mesh-toolkit ook zelf omgevingen creëren voor gebruik in Teams-vergaderingen. Hiervoor hoeven gebruikers niet te coderen, belooft Microsoft.