Microsoft Teams is nu beschikbaar als enkele app voor privé- en zakelijk gebruik

Microsoft Teams is vanaf heden beschikbaar als enkele app die zowel privé als zakelijk gebruikt kan worden. Microsoft maakte eerder dit jaar al bekend dat het de afzonderlijke Teams-apps voor persoonlijke en zakelijke gebruikers zou samenvoegen.

De vernieuwde Microsoft Teams-app is beschikbaar voor Windows 11, Windows 10 en macOS. Gebruikers kunnen volgens de techgigant nu naadloos schakelen tussen accounttypen, zoals privé- en zakelijke accounts. Voorheen waren er aparte apps nodig bij het gebruik van verschillende accounttypen. De komst van de combinatieapp werd in maart bekendgemaakt.

Gebruikers van een van de Microsoft Teams-apps ontvangen automatisch een update naar de nieuwe appversie. Het is ook mogelijk om de update handmatig te downloaden via een appwinkel. Microsoft schrijft dat privé-, werk- en onderwijsaccounts voortaan in aparte vensters binnen dezelfde app openen. Ook kunnen gebruikers een voorkeursaccount instellen en als gast deelnemen aan vergaderingen zonder in te loggen.