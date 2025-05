Sonos ziet af van terugbrengen oude appversie na tegenvallende testresultaten

Sonos-ceo Patrick Spence zegt dat de oude versie van de Sonos-app niet opnieuw wordt uitgebracht. Volgens de topman was het bedrijf dit 'tot voor kort' wel van plan. Uit tests is echter gebleken dat de oude app terugbrengen de bestaande problemen zou verergeren.

Spence schrijft in een reactie op Reddit dat hij tot voor kort hoopte de oude Sonos-app terug te kunnen brengen. Daarmee bevestigt de ceo recente geruchten hierover. Na uitgebreid testen is het team naar eigen zeggen echter tot de conclusie gekomen dat het opnieuw uitbrengen van de oude app 'de problemen alleen maar erger zou maken'. Volgens Spence blijft het verbeteren van de huidige app zijn topprioriteit.

In mei verscheen er een nieuwe versie van de app. Veel gebruikers hebben sindsdien hun onvrede geuit over de gebrekkige werking ervan en het ontbreken van functies die wel beschikbaar waren in de oude app. Eind juli bood Spence al zijn persoonlijke excuses aan voor de problematische app. In augustus maakte Sonos bovendien bekend dat het twee nieuwe producten uitstelt om zich te kunnen focussen op het verbeteren van de app.