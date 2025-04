Sonos biedt excuses aan voor slechte app en geeft planning voor verbeteringen

Sonos heeft zijn excuses aangeboden voor de vernieuwde app die het bedrijf in mei uitbracht. De maker van audioapparatuur geeft bovendien een planning wanneer welke verbetering in de app moet zitten. De oude app keert niet terug.

Directeur Patrick Spence zegt dat de app niet zo had moeten uitkomen. "Om te beginnen wil ik me persoonlijk verontschuldigen voor de release. Er is geen medewerker bij Sonos die niet gekwetst is omdat we jullie hebben teleurgesteld."

Het is voor het eerst dat het bedrijf excuses aanbiedt aan klanten voor de release. Eerder zei Sonos nog dat 'het moed vereist om het kernproduct van een merk van de grond af aan opnieuw op te bouwen'. Gebruikers klagen onder meer over de gebrekkige werking, de stabiliteit en ontbrekende functies die in de oude app wel zaten.

Sonos richt zich eerst onder meer op de functie om apparaten toe te voegen en komt in augustus of september bij het verbeteren van de algehele stabiliteit van de app. Daarna volgen in oktober functies voor onder meer de queue en het bewerken van playlists.