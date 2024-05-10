Sonos wil 'in komende maanden' basisfuncties in controversiële app introduceren

Sonos gaat 'in de komende maanden' een aantal features herintroduceren in zijn nieuwe S2-app. Die kwam de afgelopen week onder vuur te liggen, omdat daarin essentiële functies zoals wachtrijen, wekkers en ondersteuning voor lokale muziekbibliotheken ontbraken.

Sonos reageert op de ophef die eerder ontstond over zijn nieuwe app. Op de Sonos-subreddit staan daar tientallen negatieve threads over. Sonos bracht eerder deze week een nieuwe versie van de S2-app uit met een compleet nieuwe UI. Daar zijn gebruikers niet over te spreken. Op Reddit kwamen zoveel verschillende klachten binnen dat de mods een megathread hebben geopend waarin gebruikers hun klachten kunnen beschrijven. Ook op Sonos' eigen forums staan tientallen threads met klachten.

Gebruikers klagen dat basisfunctionaliteiten ontbreken, zoals het toevoegen van muziek in een wachtrij. Ook ontbreekt ondersteuning om muziek via lokale bibliotheken te luisteren; gebruikers kunnen alleen naar commerciële muziekdiensten zoals Spotify luisteren. Het is daarnaast niet mogelijk om nieuwe wekkers te zetten of aan te passen en timers om muziek na een bepaalde tijd af te zetten werken helemaal niet meer.

Sonos zegt nu in een verklaring aan The Verge dat het doorgaat met de ontwikkeling van de app. Het bedrijf noemt het 'een ambitieuze stap die toont hoe serieus we zijn over uitvinden en heruitvinden'. "Het vereist moed om het kernproduct van een merk van de grond af aan opnieuw op te bouwen en om dat te doen terwijl we weten dat we eerst een paar stappen terug moeten doen voor we de toekomst in kunnen."

Volgens Sonos was het herbouwen van de app nodig om 'nieuwe functies te introduceren waar gebruikers al jaren om vragen', maar ook om in de toekomst makkelijker nieuwe features te introduceren. Sonos erkent verder dat gebruikers nu bepaalde belangrijke functies missen. "We werken er hard aan die in de komende maanden te herintroduceren, naast nieuwe verbeteringen die voor een betere app-ervaring zorgen", zegt het bedrijf.