Eerste afbeeldingen van Sonos-koptelefoon komen online

Afbeeldingen van een Sonos-koptelefoon zijn verschenen op de website van Schuurman, een Nederlandse elektronicazaak. Het is al langer bekend dat Sonos aan een koptelefoon werkt, die volgens Schuurman Ace gaat heten. Het apparaat komt wellicht in juni op de markt.

Schuurman publiceerde vroegtijdig details over de koptelefoon van Sonos. Die zijn intussen verwijderd, maar onder meer ingezien door The Verge. Het apparaat zou de naam Sonos Ace krijgen. Op de website van Schuurman bedroeg de groothandelsprijs 403,58 euro. Voor consumenten komt daar 21 procent btw bij. De prijs in de winkel komt zo op ongeveer 488 euro te liggen.

Er waren ook afbeeldingen van de Ace op de website verschenen. Daaruit blijkt dat de koptelefoon wordt uitgerust met fysieke knoppen op de oorschelpen. Er zijn enkel foto’s van de zwarte versie uitgelekt. Sonos verkoopt producten meestal echter in verschillende kleuren. In de doos bevinden zich ook een USB-C-kabel, een 3,5mm-kabel, een opberghoes en een doos voor de kabels. Het wordt ook mogelijk om losse oorkussens te kopen. De prijs zonder btw daarvoor bedraagt 34,72 euro.

Op de website van Schuurman werden geen technische details vermeld. Wat wel op de site stond, is een ander product dat nog niet is aangekondigd: de Sonos Roam 2. De nieuwe speaker lijkt uiterlijk sterk op zijn voorganger. Ook over de Roam 2 zijn geen technische details bekend. Zowel deze opvolger van de eerste Sonos Roam als de Sonos Ace wordt wellicht in juni aangekondigd.