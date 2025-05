Sonos houdt op 21 mei presentatie, vermoedelijk voor Sonos Ace-koptelefoon

Sonos presenteert op dinsdag 21 mei naar eigen zeggen zijn 'meestgevraagde product ooit'. Vermoedelijk gaat het om de eerste draadloze koptelefoon van het bedrijf, de Sonos Ace. Het is niet duidelijk of de fabrikant dinsdag ook een upgrade van de Roam-speaker onthult.

Op sociale media en in e-mails meldt Sonos dat zijn 'meestgevraagde product ooit' binnenkort wordt onthuld, namelijk op 21 mei om 15 uur Nederlandse tijd. De kans is groot dat het hier om de eerste draadloze koptelefoon van het bedrijf gaat.

Eerder deze maand waren er vroegtijdig afbeeldingen te zien van de aankomende koptelefoon van Sonos op de website van een Nederlandse elektronicazaak. De inhoud werd kort na publicatie verwijderd. Op de afbeeldingen was te zien dat de koptelefoon wordt uitgerust met fysieke knoppen op de oorschelpen. De prijs van de Sonos Ace zou rond de 488 euro liggen.

Bloomberg meldde eerder dit jaar dat Sonos van plan is om zijn eerste draadloze koptelefoon in de eerste helft van juni uit te brengen. Er gaan al langer geruchten rond over de koptelefoon. Sonos bracht ook zelf al naar buiten dat het van plan was om dit boekjaar in een nieuwe productmarkt te stappen.

Ook de Sonos Roam 2 zou volgens Bloomberg in juni worden uitgebracht. Het is niet duidelijk of de opvolger van de draadloze speaker ook op 21 mei wordt gepresenteerd. Sonos werkt naar verluidt ook aan een nieuwe Arc-soundbar en een streamingapparaat voor televisies. Die apparaten verschijnen naar verwachting pas later dit jaar.