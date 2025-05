Sonos stelt twee nieuwe producten uit 'om te focussen op verbeteren van app'

Sonos heeft twee nieuwe producten uitgesteld. Het bedrijf zegt zich te moeten focussen op het bugfixen van de Sonos-app. Die app kwam in mei uit, maar kon snel op kritiek rekenen vanwege bugs en ontbrekende functies. De twee uitgestelde producten hadden dit jaar moeten verschijnen.

"De appsituatie vormt nu een tegenwind bij de verkoop van bestaande producten en we geloven daarom dat we ons nu moeten focussen op het verbeteren op die app", zegt ceo Patrick Spence volgens SeekingAlpha bij zijn toelichting op de kwartaalcijfers. Het focussen op de app betekent dat Sonos twee 'grote nieuwe productaankondigingen' moet uitstellen. Die twee producten hadden in het laatste kwartaal van dit jaar moeten verschijnen.

Het is niet duidelijk wanneer de twee producten nu uit zullen komen. Spence meldt ook niet om wat voor producten het gaat. Vermoedelijk gaat het onder meer om een soundbar waar vorige maand beelden van verschenen, met technologie van een Nederlandse start-up. Spence zegt dat 'de app-ervaring' eerst moet voldoen aan de verwachtingen van het bedrijf en klanten.

Sonos bracht de vernieuwde app in mei uit. Deze miste bepaalde functies die de voorgaande versie wel had, zoals wachtrijen, wekkers en ondersteuning voor lokale muziekbibliotheken. Spence bood eind juli zijn excuses aan voor de app. Naast de ontbrekende functies, bevat de app volgens Spence 'hardnekkige' bugs die niet ontdekt werden tijdens tests. Die bugs zouden zich vooral voordoen bij oudere producten en er bijvoorbeeld voor zorgen dat speakers niet meer te bedienen zijn via de app. Spence spreekt daarnaast over latencyproblemen of foutmeldingen.

Ondanks de problemen met de app, lag Sonos' omzet in het afgelopen kwartaal hoger dan een jaar eerder. De omzet steeg met 6,4 procent tot 397,1 miljoen dollar. De nettowinst was 3,7 miljoen dollar, 27,3 miljoen dollar meer dan een jaar eerder. Die stijging komt volgens Sonos door de Ace-koptelefoon, die sinds juni wordt verkocht.