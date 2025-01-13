Patrick Spence stopt als ceo van Sonos

Patrick Spence is gestopt als ceo van Sonos. Hij zal ook niet meer in de raad van bestuur zitten. Het Amerikaanse audiobedrijf gaat nu op zoek naar een nieuwe ceo en heeft onafhankelijk bestuurslid Tom Conrad als tijdelijke ceo aangesteld.

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Sonos schrijft in een persbericht dat er geen verband is tussen het vertrek van Spence en de financiële resultaten van dit kwartaal. Die resultaten zijn nog niet bekend en worden op 6 februari 2025 openbaar gemaakt.

Sonos kwam in 2024 meermaals in het nieuws vanwege kwaliteitsproblemen met software en slechte financiële resultaten. In april vorig jaar kondigde het audiobedrijf aan dat het ging stoppen met zijn desktopapps om deze te vervangen door de webapps met een vernieuwde interface. Het bedrijf werkte ook aan vernieuwde versies van zijn Android- en iOS-app. Deze apps bleken niet goed te functioneren, de nodige stabiliteit te missen en er bleken functies te ontbreken.

Sonos-directeur Patrick Spence bood in juli zijn excuses aan en beloofde verbetering voor de app, onder meer door oudere functies alsnog toe te voegen. De oude app keerde echter niet terug, omdat dit de problemen naar verluidt alleen erger zou maken. In augustus 2024 besloot Sonos om ongeveer honderd mensen te ontslaan. Enkele maanden later, in oktober vorig jaar, stelde Sonos een ombudsman aan waar werknemers van het bedrijf terechtkonden voor vragen en zorgen over kwaliteit en klantervaringen.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 13-01-2025 15:26
123 • submitter: Lejavh

13-01-2025 • 15:26

123

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Reacties (123)

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kiang 13 januari 2025 15:31
Ik snap echt niet hoe je als premiumbedrijf dat nog steeds zo populair is, en zulke hoge prijzen vraagt, het zo kunt verknallen.

Ik hoop dat ze niet omvallen, dan zitten alle gebruikers plots met speakers die niet meer goed werken.
Svrooij86 @kiang13 januari 2025 20:54
Mocht dat gebeuren, of al er echt mensen zijn die behoefte hebben aan een desktop app zijn er zeker mogelijkheden. Niet alles zal blijven werken, maar 90% van de functionaliteit is niet van de cloud afhankelijk.

Ik heb hobbymatig ongeveer alle endpoints in kaart gebracht en een node & dotnet library zijn ook van mijn hand. Heb toen het grote drama met de app begon echt op het punt te staan om met een aantal mensen een nieuwe app te maken. Maar goed hoeveel zou men daarvoor betalen? Dat zelfde geldt voor een desktop app, de huidige app is best een drama, maar doet wat het moet doen. Een nieuwe desktop app hoeveel zou je daarvoor overhebben?

Meer informatie https://sonos.svrooij.io/

En als je (bedrijfsmatig) behoefte hebt aan betere Sonos integratie, stuur me maar een berichtje op LinkedIn.

Ps. Ik zal er niet wakker om liggen dat die pipo weg is, het kan niet echt slechter worden.
n4m3l355
@kiang13 januari 2025 15:41
Het maximaliseren van de winst voor de aandeelhouders ten gunste van de customer experience. Sonos zal de boeken in gaan hoe het niet moet. Een mooi product waarbij men de omzet probeert te verhogen via een alternatieve omzetstroom waar niemand op zit te wachten en vervolgens na bijna een jaar klachten blijven ze volharden.

In heb Sonos inmiddels opgeheven, buiten een domme sound bar kan ik met mijn setup van meerdere speakers helemaal niks, kan niet eens een deuntje spelen via Spotify omdat het na een paar liedjes ermee stopt omdat de cloud stream het niet trekt.
Stpan @n4m3l35513 januari 2025 15:59
Ik zou heel even trouble shooten als je problemen hebt. Want het Sonos ecosysteem werkt gewoon.

Mijn Sonos set werkt probleemloos.
Via Spotify. Via TV. Via iOS. Via Android. Via AirPlay. Via Apple Music. Via de Sonos app zelf. Het streamt gewoon. Tijdens alle perikelen met de app is de basis functionaliteit (muziek afspelen) nooit een probleem geweest.

(Arc + 2x One + subwoofer mini. En nog een Move)

En anders knal je het op marktplaats.
MikeyMan @Stpan13 januari 2025 16:04
De speakers werken, de app is nog steeds ruk.

Met home assistant, direct vanuit Spotify, zelfs de web-app werkt zonder problemen. De app echter blijft ruk.
cmegens @MikeyMan13 januari 2025 16:35
Heb al meer dan 10 jaar Sonos producten en de app nog nooit gebruikt. Dus het is maar net wat je use case is.
MikeyMan @cmegens13 januari 2025 16:40
Het is duur spul. Die shit moet gewoon werken. Nog los van dat je zaken als trueplay nieteens kunt gebruiken zonder app.
harrytasker @MikeyMan13 januari 2025 18:13
Trueplay is sowieso gemankeerd. Dat werkt op IOS heel anders als op Android.
badnews.nl @harrytasker14 januari 2025 11:07
Ik wist niet eens dat trueplay al voor Android bestond? Aangezien er op Android teveel hardware (vooral de microfoon) verschillen zijn, waardoor het concept van trueplay niet gegarandeerd kan worden…
harrytasker @badnews.nl14 januari 2025 12:04
Bij Android heet het Quick Tune. Voor een uitgebreide uitleg: https://youtu.be/HgNhGv4PuOA?si=Q063RRs-OINpJhog
Huppol @MikeyMan13 januari 2025 16:53
Ik heb eerlijk gezegd amper ooit problemen ondervonden met de app. Nu gebruik ik de app ook niet mega veel, omdat ik shortcuts en een IKEA afstandbediening heb om mijn favoriete radio zender en Spotify playlists te starten.

Desalniettemin denk ik dat SONOS een prachtig product heeft, waar veel meer potentie in zit dan onder de huidige CEO waargemaakt is. Denk bijvoorbeeld aan het ontbreken van van Chromecast audio. Of überhaupt gelijkwaardige behandeling van Android gebruikers versus iOS.

Mij inziens kunnen ze een stuk meer speakers verkopen als ze een bredere compatibiliteit aanbieden. Gelukkig hebben ze met de toevoeging van Bluetooth aan de ERA productlijn al een stap in de goede richting gezet.
moonlander @Huppol13 januari 2025 20:55
Gelukkig hebben ze met de toevoeging van Bluetooth aan de ERA productlijn al een stap in de goede richting gezet.
Dat is wel een beetje te laat voor de oude sonos gebruikers. Ik heb een sonos play 1, geen jack aansluiting, geen cast, geen bluetooth. En ik heb YT music premium, het is verschrikkelijk om dat te bedienen + je mist alle functionaliteiten van de YT app. Je moet alles met de sonos app regelen, en dat werkt dus amper. Voornamelijk traag + heel veel missende features van de YT app.

Sinds een paar maanden heb ik nu een speaker van de action voor rond de 20 euro en daarmee kan ik audio casten, bluetooth en gewoon via YT app de muziek bedienen. Is hij draadloos en kan ik hem overal mee naar toe nemen. De sonos staat ergens op de plank stof te happen..
haam @moonlander14 januari 2025 15:19
Dit. Ik moest als eerste aan de A merken in de supermarkt denken.

Sommige mensen kopen een A merk omdat het een A merk is, wat niet perse inhoud beter (maar wel duurder). Meer een status dingetje.

Sommige mensen kopen een A merk omdat deze beter smaakt dan de rest. Nog steeds niet perse beter maar er wordt een afweging/vergelijk gemaakt.

En sommige mensen kopen iets anders dan een A merk omdat hetgeen ze aanschaffen voldoende dekkend werkt in hun situatie en goedkoper is (of ze hebben het geld uberhaupt niet).

Ikzelf heb het altijd bijzonder gevonden dat men zoveel geld uitgeeft aan een box. Zeker een box met een online afhankelijkheid, waarvan je met zekerheid kunt stellen dat ie na x jaar stopt met werken ivm stoppen van ondersteuning.
Het is eigenlijk al langer een standaard concept.
Creeer een online apparaat met nieuwe functionaliteit
Gooi er een goeie marketing campagne tegenaan
Als de verkoopgroei stagneert, maak dan van online functies abonnement functies
Laat de abonnementsprijs stijgen tot de optimale binnenhark/wegloop ratio
Sonos
van Moof
Diverse auto's
Microsoft office
Robotstofzuigers? (ik gebruik Valetudo).
Etc.

Ik wil niks in mijn huis hebben dat afhankelijk is van een internet verbinding naar buiten. Dan werkt het over 10 jaar nog steeds.
banggun @haam14 januari 2025 15:45
Ik wil dit toch een beetje nuanceren hoewel ik je argument wel snap. Ik heb ik altijd wat moeite met mensen die Sonos een premium (duur) merk noemen zeker als je naar de Hifi wereld kijkt waar merken als B&O, B&W en een talloos aantal andere merken zien die tot 4 of 5x zo duur kunnen zijn als Sonos en qua functionaliteit nog niet eens in de buurt komen en vaak maar simpele speaker zijn zonder enige extra functionaliteit.

Ik zou om die rede Sonos ergens in het midden segment noemen. Duurder dan de goedkoopste, ja dat zeker. Maar veel Sonos producten zijn actieve speakers en zijn veelal niet veel duurder/goedkoper omdat je Sonos speakers minimaal met actieve speakers moet vergelijken. Veelal zie ik dat mensen dit vergelijken met passieve speaker die aan een versterker en/of streamer hangen ik vind dit eerlijk gezegd niet echt vergelijkbaar gezien je qua compactheid stroomverbruik etc in heel andere configuratie zit. Kijk nog iets verder in het audiosegment en je zou Sonos bijna goedkoop kunnen noemen. Het lijkt vaak alsof mensen Top of the pops (omdat ze zo duur zijn) verwachten velen topkwaliteit maar in dat segment zit Sonos echt niet.

Hoe bestaat er nu ineens het idee dat Sonos een abbo verkoopt? Je koopt nog altijd de hardware en software en kiest daarbij je eigen streaming dienst naar keuze.... De verwachting overigens om van een streaming product als Sonos om niet afhankelijk te zijn van internet is wellicht een beetje ver gezocht
metbril @moonlander1 februari 2025 07:51
Uit nieuwgierigheid. Ik kom bij de Action alleen maar Bluetooth speakers tegen. Wat heb jij precies gekocht?
Sinds een paar maanden heb ik nu een speaker van de action voor rond de 20 euro en daarmee kan ik audio casten, bluetooth en gewoon via YT app de muziek bedienen. Is hij draadloos en kan ik hem overal mee naar toe nemen.
pc_freak1 @Stpan13 januari 2025 16:11
dat troubleshooten heeft me een dag gekost. had een mooie nieuwe era 100 speaker. wilde nooit van zijn leven met mijn wifi koppelen. dacht eerst dat het aan mijn unifi netwerk lag, dus een simpel tp link accesspoint gekocht en een netwerk zonder ww opgezet. nogsteeds niet koppelen. ten einde raad de dongle gekocht om een netwerkkabel aan te sluiten, blijkt dat die alleen geactiveerd kan worden als de wifi al gekoppeld is (dat slaat echt nergens op). uiteindelijk de speaker bij een vriend die al meer speakers van sonos had gekoppeld aan zijn systeem, wat in 1x ging want er was al een sonos netwerk, en na een software update en een reset deed hij het daarna opeens wel bij mij.
echt bizar hoe complex. geef mij gewoon de optie om geen wifi te gebruiken en er een stekker in te prikken, en doe niet zo moeilijk met koppelprocedures e.d.
wat een overgecompliceerde troep is die sonos.
DoMoFo @pc_freak113 januari 2025 16:53
...ten einde raad de dongle gekocht om een netwerkkabel aan te sluiten, blijkt dat die alleen geactiveerd kan worden als de wifi al gekoppeld is (dat slaat echt nergens op).
Niet voor jou, wel voor Vendor. WiFi = Locatie + IP (Cloud Connect) is zeer waardevolle, en tevens perfect verkoopbare informatie.

Wanneer je dit op deze manier afdwingt in je primaire product/dienstverlening, hoef je geen specifieke cash-back of extended waranty actie op te zetten, waar dezelfde (en meer) gegevens worden gedeeld.
Pasc66 @Stpan13 januari 2025 18:35
Helaas werkt gewoon niet lekker - zelf een ruimte renamen/speakers samenvoegen blijft prutsen.

Ben er klaar mee - ga op zoek naar alternatieven
loewie1984 @Pasc6613 januari 2025 19:03
Ik overweeg hetzelfde. Al weken geklooi met spotif connect op een iOS toestel naar Sonos. Werkt gewoon niet. Heeft het heel even gedaan en nu weer niet.

Ik zou eens kijken naar bluesound. Die hebben ook een hele range van wat Sonos aanbiedt, kwalitatief beter maar ook een iets hoger prijskaartje.
CamelKnight @Stpan13 januari 2025 16:05
Same here. Arc + 2x One + Subwoofer en een losse Beam.
Het enige probleem waar ik nu nog wel eens tegenaan loop is dat een audiostream (radio via TuneIn) niet direct start. Maar kies ik voor een seconde een ander station en ga dan terug dan werkt het gewoon.
cranebird @CamelKnight13 januari 2025 20:02
Ik gebruik al een tijdje myRadio (via Sonos). Werkt wat mij betreft beter en ook geen irritante startreclame die af en toe voorbij kwam (van TuneIn).
leonbong @Stpan13 januari 2025 17:35
Nou nee werkt voor geen meter meer.
Ik heb het ook opgegeven en alles de deur uit gedaan.
Borgia @n4m3l35513 januari 2025 17:43
Altijd hetzelfde riedeltje. Alsof ze klantenervaring niet meewegen.
Bux666 @n4m3l35513 januari 2025 20:03
Het maximaliseren van de winst voor de aandeelhouders ten gunste van de customer experience.
Je bedoelt hoogstwaarschijnlijk: Het maximaliseren van de winst voor de aandeelhouders ten koste van de customer experience.
pk128934 @kiang13 januari 2025 15:35
Welkom in 2025....het tijdperk dat je speakers een houdbaarheidsdatum hebben.
Beta @pk12893413 januari 2025 15:56
In 2023 was dit nog geen probleem. Had ook geen probleem hoeven te worden, maar Sonos (bij monde van Patrick Spence) vond dat wel nodig. Waarom? Geen idee.
Erg jammer, want ik denk nu wel twee keer als ik nog eens ga shoppen voor speakers.
Patrick1995 @Beta13 januari 2025 16:25
Dat hangt ook af van hoe je je software en hardware hebt gebouwd. Als je in iedere speaker een andere chip en andere software hebt zitten, is het heel kostbaar om dat oneindig te blijven ondersteunen. Dus moet je proberen om zo min mogelijk verschillende softwareversies en chips te gebruiken, zodat je die langdurig kunt ondersteunen.
DeComponeur @Patrick199513 januari 2025 18:06
Het niet volgen (doe even mee !) van updates van apparaten die met Sonos moeten communiceren, is de afgelopen jaren een enorme ergernis geweest. Sonos hoopte leidend en bepalend te kunnen zijn, maar deze 'wij bepalen' houding heeft er toe geleid dat routers, smartphones en dergelijke het letterlijk niet meer konden volgen... Menig nerd is gefrustreerd afgehaakt op de jarenlange klunzigheid. Excuses hadden in 2020 al gemaakt moeten worden en 2021, 2022, 2023 :z

[Reactie gewijzigd door DeComponeur op 13 januari 2025 18:06]

pk128934 @Beta13 januari 2025 16:00
in 2018 ofzo hoorde ik al iemand dat device x van Sonos niet meer ondersteund werd binnen de toenmalige setup. Dus lijkt al langer een probleem.
BCC @kiang13 januari 2025 15:34
Te snel groeien, design by committee, niemand durft meer beslissingen te nemen - Niets werkt, iedereen vergadert zich suf hoe het opgelost moet worden...

[Reactie gewijzigd door BCC op 13 januari 2025 15:35]

zenlord @kiang13 januari 2025 15:59
Ik hoop dat ze niet omvallen, dan zitten alle gebruikers plots met speakers die niet meer goed werken.
Toch even toevoegen dat Sonos speakers ook perfect lokaal kunnen werken, zonder de Sonos app of cloud. Bvb. met Home Assistant of Music Assistant.
Ik ben akkoord dat, mocht Sonos er mee stoppen, dat nefast zou zijn voor vele consumenten, maar niet in die mate dat hun speakers vervolgens stoppen met werken.
Frag_majeuR @zenlord14 januari 2025 10:09
Aha, dat is nieuw voor mij. Dank je wel voor de tip, dat ga ik uitzoeken.
banggun @kiang14 januari 2025 10:07
Er is een rede waarom Sonos nog altijd als warme broodjes over de toonbank gaan. Ikzelf heb behoorlijk wat ervaring met surround AVR receivers (Sony, Denon, Yamaha en Marantz in het verleden gehad) , ook vele soundbars en 2.1 opstellingen maar wanneer het gaat om het gemak waarmee speakers draadloos met elkaar verbonden kunnen zien zie ik Sonos toch echt wel als marktleider.

Indien je geen interesse hebt in complexere Surround/Atmos configuraties ben ik het eens dat je voor dezelfde prijs beter kan gaan voor een simpel 2 speaker systeem hetzij bedraad of draadloos van andere merken echter zodra je wireless rears en extra speakers wilt hebben wordt de keuze beduidend minder. Zelfs in het AVR segment is er eigenlijk alleen Sony en Yamaha die draadloze speakers hebben en beide niet bekend staan om de meest stabiele ervaring. Daarnaast zijn er wel aardig wat soundbar oplossingen maar mocht je die willen upgraden in de toekomst doen moet je vaak de hele boel weer verkopen en opnieuw aanschaffen. Bij Sonos kun je rustig opschalen en speakers uitbreiden dat is iets wat eigenlijk toch exclusief is in dit segment. Dit kan wel met AVR's maar dit zijn logge apparaten die voor de meeste niet heel aantrekkelijk zijn laat staan ook maar iets qua draadloos opties aanbieden.

Daarnaast moet ik zeggen dat de kwaliteit van de meeste Sonos speakers helemaal niet gek is wanneer je kijkt naar prijs/kwaliteit verhouding doet naar mijn mening een Sonos 300/100 of Fives niet veel onder voor een speaker in dezelfde prijsklasse. Ditzelfde kun je helaas niet zeggen voor een soundbar maargoed soundbars zullen altijd een compromis blijven wanneer je dit vergelijkt met twee losse speakers (dit is niet zozeer een Sonos probleem maar elke soundbar heeft moeite zich te meten met 2 losse speakers).

Ga je dan toch voor twee losse boekenplank speakers dan is de gemiddelde boekenplank speaker toch nog best een stuk groter qua formaat. Speakers die vergelijkbaar zijn met het formaat van Sonos (eigenlijk satteliet speakers) presteren vaak niet beter of meestal zelfs slechter dan die van Sonos.

Indien je geen boodschap hebt aan de compactheid van Sonos speakers ja dan kun je inderdaad veel beter krijgen maar zoals bij vrijwel alle compacte apparatuur betaal je een premium wanneeer het komt tot prijs kwaliteitsverhouding.
Frag_majeuR @kiang14 januari 2025 10:03
Ik heb er in elk geval een ding van geleerd: nooit meer een produkt kopen waarbij je van externe servers afhankelijk bent (oke, afgezien van mmo games).
Willem_54 @kiang2 februari 2025 20:07
Misschien kan Apple dit bedrijf overnemen en integreren in het Apple ecosysteem. Op Audio gebied is Apple niet heel sterk maar samen met Sonos kan dat een waardevolle samanwerking worden voor beide partijen.
denonman1 13 januari 2025 15:43
M'n broer wil binnenkort een nieuwe ARC en twee surrounds kopen voor zijn nieuwe thuistheater:
Niet meer doen misschien? En wat zijn dan de alternatieven? Denon Heos?

Weet iemand of de appproblemen inmiddels opgelost zijn? (ik heb zelf geen Sonos)
nolo @denonman114 januari 2025 01:00
Heb Sonos in 2 woningen en in beide woningen was het erg lastig om de Sub via WIFI aan de praat te krijgen, bleek uiteindeijk een setting op de router te zijn "DHCP Offer as Unicast" die uit moest worden gezet. Heb half uur met de helpdesk zitten chatten die konden het niet oplossen, na rondje googelen uiteindelijk deze oplossing gevonden en nu werkt het eindelijk. Verder deed laatst Amazon echo het niet meer, was weer een software probleem bij Sonos. Dat hebben ze wel weer opgelost inmiddels maar dat duurde ook weer een maand waarin er geen echo dot ondersteuning meer was.

Qua alternatief is momenteel de Wiim PRO plus een zeer populaire streamer, kan je een 80 EUR Sub D versterkertje aan koppelen zoals de Fosi Audio V3 en je hebt voor veel minder geld een Sonos AMP alternatief met minimaal zulk goed geluid. Ik zou zelf geen Sonos meer kopen in ieder geval, waardeloze software ontwikkelaars daar en slechte helpdesk.

[Reactie gewijzigd door nolo op 14 januari 2025 01:21]

banggun @nolo14 januari 2025 14:53
Niet om je enorm af te vallen maar hoe is een Wiim pro een alternatief voor een arc met twee surrounds. Dit is uitsluitend een 2.0 of hooguit 2.1 systeem laat staan HDMI inputs. Daarbij noem je nog geen eens speakers ja nogal logisch dat het dan goedkoper is. Dat je de kwaliteit beter vind kan ik snappen maar qua functionalteit is dit niet wat er wordt gevraagd danwel echt vergelijkbaar met wat een Sonos AMP/ARC zou kunnen bieden.

[Reactie gewijzigd door banggun op 14 januari 2025 14:56]

Hellboy! @denonman113 januari 2025 15:59
Mijn ervaringen met Denon zijn ook niet heel positief, zie forumtopic: Denon Heos bar defect na laatste firmware update

Heb behoorlijk wat betaald voor de hele set, maar zit nu te twijfelen om een JBL bar 1300 te kopen.
harrytasker @Hellboy!13 januari 2025 18:16
En HEOS ondersteunt geen Youtube Music!
b12e @Hellboy!13 januari 2025 16:35
Ik heb de JBL Bar 9.1 - een "voorloper" van de nieuwe JBL Bar 1000 en JBL Bar 1300.

Behalve dat af en toe er geen geluid is en ik heel even de stroomkabel moet uittrekken en weer insteken, doet die al een paar jaar dienst.

De geluidskwaliteit is ook zeer goed.

Ik ben nu aan het kijken voor een kleinere TV in de slaapkamer en zou de Bar 9.1 verhuizen naar de slaapkamer (ivm achterspeakers die op de nachtkastjes kunnen) en ben dan zeker in de markt voor een nieuwe voor de woonkamer, en dat zal bijna sowieso de Bar 1300 worden, tenzij er een nieuw model op de markt komt tussen nu en dan.
Hellboy! @b12e13 januari 2025 17:15
Heb je de speakers achter via usb continu?
b12e @Hellboy!13 januari 2025 17:18
Yep, er zijn stopcontacten in de buurt dus die zijn continue aangesloten op stroom en aan de muur bevestigd met de meegeleverde beugels.
zenlord @denonman113 januari 2025 16:03
De app-problemen bestaan erin dat sommige functionaliteit die vroeger wel beschikbaar was, nu niet meer of niet meer zo vlot te bereiken is in de nieuwe app. De ex-CEO heeft publiek aangekondigd dat deze problemen absolute voorrang zouden krijgen.
Het is dus niet zo dat de basis-functionaliteit niet aanwezig is of problematisch zou zijn. Ik merk er bvb zeer weinig van, met als enige uitzondering dat ik twee WiFi netwerken heb thuis en als mijn smartphone eens gewisseld is van netwerk voor welke reden dan ook, dat de app niet onmiddellijk al mijn speakers detecteert. Vervelend, en hopelijk binnenkort opgelost, maar niet schokkend.
Ethirty @zenlord13 januari 2025 21:37
Het is maar hoe je basis-functies definieert kennelijk, hier werkt de app met grote regelmaat helemaal niet. Dan kan de speaker spontaan niet gevonden worden.

In een uurtje stoeien met HomeAssistant op een antieke Pi had ik al een stabielere connectie dan de app de afgelopen maanden heeft laten zien.

Ik blijf het onbegrijpelijk vinden dat ze die app niet terug hebben kunnen of willen draaien. Omdat ze per se een headset wilden uitbrengen die helemaal niet past in hun portfolio?
SarcoZQ @denonman113 januari 2025 16:13
HEOS is niet specifiek voor Denon, maar voor meerdere merken in het Sound United / Masimo portfolio. Op dit moment vooral Marantz, maar ook Classé, Polk en DT. Wellicht dat er ook producten van Bowers & Wilkins volgen.

Dat gezegd hebbende, als dagelijkse HEOS gebruiker ben ik tevreden over de stappen die HEOS de laatste jaren gezet heeft. Toevoeging van Tidal connect, HiRes streaming. Roon Certified voor een aantal nieuwe apparaten, maar ook oudere (wanneer maak je dat mee, dat je product uit 2022 ineens nieuwe features krijgt?). De stabiliteit is prima. Werkt echt goed.

Het enige nadeel van HEOS is dat de app echt wennen kwa UI is.
denonman1 @SarcoZQ13 januari 2025 17:14
All: Dank voor de informatie!
supersnathan94
@SarcoZQ13 januari 2025 23:23
Ik gebruik zelf de heos app nooit. Ook vanwege die reden, maar vooral vanwege airPlay. Je hebt dan heel die app niet nodig.


Daarentegen zijn Denon, Marantz en Yamaha daadwerkelijk bezig om kwaliteit te leveren in de vorm van HiFi services als tidal, hi-res streaming en Roon. Gigantisch verschil met Sonos waar het eigenlijk alleen maar achteruit loopt en de kwaliteit slechter wordt.
wout1001 @denonman113 januari 2025 16:26
Ik heb de voorkeur voor losse speakers en losse versterkers (class D) die eeuwig meegaan. Voeg daaraan toe een WIIM mini streamertje voor €100 of zo en je bent klaar. Als de WIIM ooit niet meer ondersteund wordt, dan vervang je die door een ander streamertje, maar dan hoef je niet je speaker en versterker weg te gooien.
Jack77 @wout100114 januari 2025 14:26
Yep. En als je de DAC in de Wiim niet zo goed vind, kan je die ook nog altijd digitaal doorlussen naar een betere, losse DAC en van daaruit naar de versterker gaan.

Heb zelf getwijfeld, maar wou toch (e)ARC functionaliteit (auto on/off en volume control) en ben voor een Marantz Model M1 gegaan. Af en toe raakt de ARC-connectie verbroken (wat blijkbaar bij wel meer ARC integraties het geval is). Voor de rest zeer tevreden.

[Reactie gewijzigd door Jack77 op 14 januari 2025 14:30]

TweakerCarlo @Jack7715 januari 2025 04:51
Denon AVR en LG TV hier:
Bij mij gaat die arc connectie alleen verloren als ik de receiver uit zet voordat ik de TV uitzet.
Als ik alles met de TV remote in/uit schakel blijft het wel goed werken.
Aaargh! @denonman113 januari 2025 17:28
En wat zijn dan de alternatieven?
Gewoon een deftige A/V receiver met een stuk of 12 speakers en kabels trekken.
Jefe @denonman113 januari 2025 18:21
Ik ben overgestapt naar Bluesound, erg tevreden over de app, nog meer tevreden over het geluid.

Sonos enkele jaren geleden eruit gegooid na het S1/S2 software gedoe.
Jaapvaak @denonman114 januari 2025 08:20
Nee joh, afgelopen jaar was kloten maar nu werkt die app weer prima.
FlowDesign @denonman113 januari 2025 17:46
Ik snap niet zo goed waarom mensen tegenwoordig voor hun "thuistheater" überhaupt naar spul van Sonos enzo kijken.
Wat is er mis met gewoon een goede versterker en speakers?
TD-er @FlowDesign13 januari 2025 19:52
[...]
Wat is er mis met gewoon een goede versterker en speakers?
1 woord: Kabels
icecreamfarmer @TD-er13 januari 2025 22:01
En gedoe.
Ondanks dat ik thuis een dure set heb voor mijn ouders een arc gehaald. Die zitten daar allemaal niet meer op te wachten.
orvintax @icecreamfarmer14 januari 2025 00:20
Hoe is een Sonos speaker die werkt via een app simpler als een versterker die werkt met fysieke knoppen
icecreamfarmer @orvintax14 januari 2025 09:32
Die knoppen missen ook functies en bij sonos werkt het automatisch.
Ik heb nog geen klachten gehoord en met de onkyo set was het altijd gedoe.
banggun @TD-er14 januari 2025 17:11
Dat inderdaad ja.

Daarnaast hebben heel veel mensen tegenwoordig een TV aan de muur hangen om een soort levend schilderij effect te hebben wat esthetisch mooi oogt. Een soundbar doet vaak weinig afbreuk aan dat effect sterker nog er komen ook meer meubels op de markt waar je de soundbar in kan "verbergen". Twee speakers ernaast is op zich niks mis mee maar daarmee verlies je wel een gedeelte van dat effect.

Ik denk dat voor velen het "Atmos/surround effect" ook gedeeltelijk bestaat door een soort wow factor die ontstaat wanneer je allemaal geluiden hoort die ogenschijnlijk uit de lucht vandaan komen, zie je alle speakers om je heen dan is dat natuurlijk wat minder een wow effect maar daarmee is natuurlijk niet gezegd dat de kwaliteit op zich niet beter is maar mensen houden zichzelf graag voor de gek :).

In een ideale wereld zou je graag de beste kwaliteit speakers willen hebben icm een mooi decor. Natuurlijk zijn er mooie design speakers die goed in een interieur passen maar veelal moet je daar toch goed mee matchen en kan een set goede speakers plus tv nogal bombastisch overkomen.
360Degreez @FlowDesign13 januari 2025 21:04
Gebruiksgemak, ruimtegebrek, gebruiksvriendelijkheid. Zo is een Sonos Beam compleet geïntegreerd met een, voor die prijs, acceptabel geluid waar de meute genoegen mee neemt. Wil je meer bas koop je er een SUB bij, wil je surround, haal je bij de Ikea een paar boekenplank speakers.

Meer dan voldoende voor de meute.
Tweakwondo @denonman113 januari 2025 17:26
voor een thuis theater raad ik sowieso losse speakers aan via een receiver en een mooi atmos set up :)
zwager van mij heeft arc en was zeer te spreken over het product. zelf getest bij hem en persoonlijk vond ik het tegen vallen zeker voor het bedrag wat het allemaal gekost heeft.. kabels klinkt wellicht niet aantrekkelijk maar achteraf en zeker voor een échte thuis theater zou ik verder kijken
crzyhiphopazn @Tweakwondo14 januari 2025 00:03
Wel getest met een sub erbij?
Zonder sub gen 3 klinkt her nergens naar maar met Sub Gen 3 dan klinkt het zoals het zou moeten.

Heb dat zelf ondervonden en heb toen binnen 1 of 2 maanden een Sub Gen 3 gehaald.

[Reactie gewijzigd door crzyhiphopazn op 14 januari 2025 00:04]

cmegens @denonman113 januari 2025 19:38
Een goed alternatief blijft gewoon een versterker met mooie speakers.
jeroen3 @denonman113 januari 2025 19:55
Toen de arc ultra te koop kwam stond de V&A vrij vol met normale arcs.

Verder werkt het voor films best goed hoor. Het is minder omslachtig dan een receiver met kabels. Hoewel de surrounds met ethernet aansluiten wel aan te bevelen is.

Voor muziek is een surround setup van sonos niet zo goed.

In surround setup heb je de app ook vrijwel niet nodig.
kayjay @denonman113 januari 2025 22:48
Ik heb zelf helaas nog altijd fundamentele problemen met de app zowel op iPhone als iPad. De app werkt gewoon niet en om de x-aantal dagen opent de app gewoon niet meer en moet je alles herinstalleren. En als de app al opstart werkt het nog altijd maar belabberd. Zelfs een speaker hernoemen werkt niet naar behoren.

Het is een absolute schande en ik ben al een decennium klant maar door dit fiasco komt er nooit maar dan ook nooit meer sonos spul mijn huis binnen.

Nog nooit zo teleurgesteld geweest in een producent. En ik gebruik deze woorden niet licht.

[Reactie gewijzigd door kayjay op 13 januari 2025 22:50]

supersnathan94
@denonman113 januari 2025 23:20
M'n broer wil binnenkort een nieuwe ARC en twee surrounds kopen voor zijn nieuwe thuistheater
Een heus thuistheater, en dan een soundbar?

Ik niet begrijp. Een leuke receiver en wat losse boekenblankspeakers of zuiltjes zijn goedkoper, makkelijker uit te breiden en kwalitatief veel beter.

Ik zou nu met alle issues van dien echt geen sonos meer kopen. Ook gezien de enorme netwerkchaos die ze veroorzaken (zit geen daadwerkelijke wissel in voor wired vs wireless dus ze doen allebei tegelijk. Als je geen STP beveiliging op je switch hebt krijg je dus een broadcast storm en is je netwerk enorm traag) als je ze verkeerd instelt (en dat zijn ze out of the box) en dat is dus niet zo handig.

Ik zou zelf een goede receiver pakken en daar leuke speakers aan knopen. Iets van Denon of Yamaha is altijd goed.
Abigail03 @denonman114 januari 2025 06:20
Ik heb de oude toestellen en ik kan ze probleemloos gebruiken via de app, dus de app is grotendeels hersteld, maar ga mijn sonos volledig updaten via Sonos dan heb je nog 20% goedkoper, maar zou je broer toch aanraden om sonos te gebruiken het zijn de beste oplossing
XL79 @denonman114 januari 2025 07:36
Ben een ARC, Port, Sub, en Era100 (x3) bezitter. Hoewel ik zeer teleurgesteld was in de verandering van de app. En ook precies nét na mijn aankoop viel moet ik zeggen dat alles qua functionaliteit en stabiliteit weer prima voelt. Het blijft wel dat je moet wennen aan de interface en de clickflow/logica ahw. Maar dat laatste is vrij persoonlijk imho. Ik moest ook heel erg wennen aan de afhankelijkheid van de app in het systeem. Het is niet meer zo dat je naar een versterker loopt en fysieke knoppen hebt om een kanaal te switchen.

[Reactie gewijzigd door XL79 op 14 januari 2025 09:47]

Erwin1967 @denonman114 januari 2025 08:36
Ik heb destijds een Samsung q990 gekocht. Prima soundbar die gewoon alles standaard aankan itt de Sonos soundbars die niet alles qua formaten aan kan. Daarnaast flink goedkoper en een beter geluid. Tegenwoordig gebruik ik de soundbar ook voor Spotify ipv de Sonos Play 5 die problemen heeft met zowel de Sonos app en Spotify.
DaanVis @denonman114 januari 2025 09:38
Nou, ik heb een Arc en 2x one als rear speakers, geluid is echt wel goed, sub is alleen nodig als je de buren wilt lastig vallen. :)

Ik vind dat er wel erg veel gezeurd wordt. En ja Sonos heeft er echt wel een potje van gemaakt. De app werkt al een stuk beter, maar is er nog niet.

De jaarcijfers zullen ook tegenvallen voor de aandeelhouders, jammer voor ze.
Maar goed, mr. Spence weg, dus wellicht verbetering?
banggun @denonman114 januari 2025 10:24
Wat mij betreft is het vrij simpel. De sonos app heeft de mogelijkheid zelfstandig muziek af te spelen a la spotify connect. Dit de absolute meerwaarde van de Sonos app die kan ditzelfde doen voor alle streaming diensten. Gebruik je enkele spotify dan kun je net zo goed kiezen voor elke ander altenatief die spotify connect ondersteund. Maak je gebruik van andere diensten dan wordt de Sonos app weer heel interessant.

Ik heb zelf goede ervaringen hiermee en eigenlijk niet zo heel veel last gehad van het hele sonos fiasco. Zijn er betere alternatieven? Ik denk het niet de problematiek die de Sonos app heeft gekent gaat met name om functionaliteit die andere diensten als Heos uberhaupt al niet hebben ingebouwd. Dus er is wat mij betreft geen verglijkbaar "beter" alternatief. Tidal heeft inmiddels ook Tidal connect maar daar is nog niet heel veel adoptie voor daarnaast de paar keren dat ik het had gebruikt werkte het nog niet zo lekker als de spotify connect functie.

Indien je gaat airplayen/google casten dan kun je simpelweg kijken naar apparaten die deze protocollen ondersteunen. In dat geval ben je uberhaupt niet meer afhankelijk van de app van het achterliggende merk.

[Reactie gewijzigd door banggun op 14 januari 2025 10:28]

TheRollinLegend @denonman114 januari 2025 10:50
Ik heb al jaren iets wat mij nooit heeft gefaald, 2 Beovox S45's aan een versterker ;)
SwEEp3R 13 januari 2025 16:28
Ik keek afgelopen vrijdag bij Hifi Klubben eens naar BlueSound op BluOS om Sonos over een jaar te gaan vervangen. Op zich werkt alles prima, maar ik heb geen vertrouwen in de toekomst van de toko en mogelijke beslissingen die genomen gaan worden. Nachtmerriescenario is een abo model voor je Sonos… weet niet of dat ervan gaat komen, maar zeg nooit nooit…
jip_86 @SwEEp3R13 januari 2025 17:29
...
Nachtmerriescenario is een abo model voor je Sonos… weet niet of dat ervan gaat komen, maar zeg nooit nooit…
Enige reden die ik kan bedenken waarom alles zo nodig via de cloud moest gaan lopen.
iRinze @SwEEp3R14 januari 2025 11:30
Hier thuis twee soundbars staan van Sonos en BlueSound. De app van BlueSound is in mijn ogen nog erger dan die van Sonos.
MrSunsp0t @SwEEp3R13 januari 2025 23:50
Bkuesound hier! Simpele app, geen account nodig. NAS ondersteuning en klinkt geweldig👍🏻

De app heeft wel de neiging om te stoppen met werken als je telefoon op zwart scherm is gevallen. Das wel erg rot. Hopelijk komt daar verbetering in.
mutley69 13 januari 2025 22:15
Voor 1000€ koop ik heel wat betere luidsprekers gecombineerd met een kanjer van een versterker met een raspberry pi. Dus waarom zou ik dat geld dan cadeau doen aan Sonos? Voor een App waar men aan klooit en geen garanties op blijvende functionaliteiten? Ik doe hier gewoon niet aan mee.
kw_nl @mutley6914 januari 2025 09:18
Omdat mensen helemaal geen zin hebben om te klooien met een Raspberry Pi. Voor de hobby vind ik dat best leuk. Maar niet voor de rest van de familie.

Overigens is 1000 euro voor goede luidsprekers en een dikke versterker best ambitieus.
Xander2 @kw_nl14 januari 2025 10:39
Omdat mensen helemaal geen zin hebben om te klooien met een Raspberry Pi. Voor de hobby vind ik dat best leuk. Maar niet voor de rest van de familie.

Overigens is 1000 euro voor goede luidsprekers en een dikke versterker best ambitieus.
Nou ja, voor "multi-room" audio hebben mensen met een groot huis wel wat nodig ;-)

Sonos zit vast in een proprietaire all-in-one audio oplossing waar ze op elk onderdeel onderdoen voor de prijs die ze vragen. Een ESP + sjieke TI DAC is massaproductie ~10-20E, ingebouwde versterker/speaker ~50-70E.

De killing feature is natuurlijk de software en protocol maar die wil je juist zo open en toegankelijk als mogelijk omdat muziekdiensten en platformen veranderen.

En zo'n protocol gaat wel komen/is er al, want audiofabrikanten, streamingsdiensten willen niet dat de macht bij de ander ligt en tegelijkertijd hun spullen verkopen.

Sonos had goedkoop zijn tech moeten licenseren maar heeft deze optie en zijn betrouwbaarheid vakkundig om zeep geholpen door het makkelijkste te testen onderdeel, de app, te verbroddelen.
GurbieV 13 januari 2025 16:01
Zou het geen overnamekandidaat zijn voor Google?

Google heeft al jaren rechtzaken lopen met Sonos rondom wat patenten. Hierdoor werken sommige functies van het Google Home systeem niet goed. Wellicht valt er met de lagere beurskoersen van Sonos wel te praten over een flinke zak geld voor de verkoop van patenten of gewoon het hele bedrijf zelf.
Patrick1995 @GurbieV13 januari 2025 16:20
Het is de vraag of de overname van heel Sonos nog goedgekeurd gaat worden. De grote tech bedrijven liggen meer onder een vergrootglas en de Amerikaanse overheid overweegt al om Google op te splitsen.
Google zou Sonos kunnen gebruiken om hun eigen spraakassistent op meer apparaten te zetten, en dat is direct verbonden aan de zoekmachine die al te veel macht heeft.
En buiten de patenten is er waarschijnlijk weinig dat interessant is voor Google, voor de software hoeven ze Sonos niet over te nemen.
arjanw848 @Patrick199513 januari 2025 16:42
Dat lijkt mij na inauguratie geen enkel probleem meer
TD-er @Patrick199513 januari 2025 19:55
[...]
En buiten de patenten is er waarschijnlijk weinig dat interessant is voor Google, voor de software hoeven ze Sonos niet over te nemen.
Je zou alleen wel in een klap een erg grote groep klanten erbij krijgen die nu deels neigen over te stappen naar iets anders en daarmee een behoorlijke versplintering van de markt geven.
divvid @GurbieV13 januari 2025 16:22
neeee..... om het dan te killen? laat ze dan ajb nog even doormodderen
kodak
13 januari 2025 16:01
Sonos is in 2002 opgericht. Sinds 2012 werkte deze CEO bij het bedrijf. Eerst als COO. Hij is geen oprichter, ik lees geen heel duidelijke verbeteringen die vooral door hem zouden komen. Het lijkt me dan geen verrassing dat hij vanwege jaarcijfers en andere problemen moet opstappen.
Seth_Chaos 13 januari 2025 16:09
Mijn speakers liggen stof te happen. Ik koop geen Sonos meer. Ook niet als ze hun diensten verbeteren. Ik betaal geen premium prijs voor matig klinkende speakers, met ook nog eens bar slechte software. Zoals met zoveel andere zaken bouw ik het zelf wel weer voor een fractie van de prijs, met wel open standaarden en wel een goede kwaliteit. Nooit meer Sonos.
MalleEppie71 @Seth_Chaos13 januari 2025 20:38
Wat bouw je dan zelf, welke standaarden?
ViperXL75 @Seth_Chaos20 januari 2025 12:49
hey!!!
Je hebt m'n aandacht gekregen met de uitdrukking "bouw ik het zelf". !!!
Wat bouw je zelf?

Kan je ook toevallig een soort handleidinkje maken hoe je een simpele Raspberry Pi(of iets dergelijks) in de behuizing van de PlayONEs propt en de sonos intelligentie eruit sloopt?

Volgens mij als je een werkend methode heb denk ik dat er wel genoeg NL klanten bij jou aan de deur komen kloppen om ze om te bouwen.
Seth_Chaos @ViperXL7520 januari 2025 13:42
Speakers in zijn geheel. Dat kost een hoop tijd. Maar ik wissel niet vaak van speaker setup dus dat is de investering nog wel waard. En ik zou niet de bestaande Sonos speakers converteren ook al is dat wel wat groener dan hele nieuwe speakers bouwen. Enkel de aansturing vervangen kan gewoon met een pi zero w en Balenasound en Google Home. Daar zijn ook zat video tutorials van. Voor de speakers zelf koop ik gewoon een bouwtekening en of als ik heel lui ben gewoon een kant en klare kit die je zo in elkaar lijmt.
guidogast 13 januari 2025 16:11
Ik heb een Sonos Playbase, een Sub (Gen 3) en 2 Play One SL's als Home Cinema set. En daar gebruik ik mijn set eigenlijk exclusief voor. Dan is het prima en werkt het goed, maar zodra je via Spotify een muziekje aan wilt zetten, dan is het maar duimen of dat goed gaat.

Als ik opnieuw een merk zou kiezen, zou ik geen Sonos kiezen.

Ik hoop dat ze alle resources op dit moment gewoon inzetten op de ontwikkeling van de software. Dat moet gewoon goed werken. Als dat niet werkt, kun je nog zulke mooie speakers bouwen met innovatieve technieken, maar als de klantervaring 100% drek is, dan heb je daar niks aan en zullen nieuwe klanten hun producten retouneren. Oude klanten zijn vervolgens wel echt de dupe.

[Reactie gewijzigd door guidogast op 13 januari 2025 16:13]

Haruhi 13 januari 2025 16:19
Alle problemen terzijde is er ook te weinig innovatie bij SONOS.
Waar is die Mayht hartbeat woofer nu eindelijk. Dan kan ik eindelijk met kleine speakers ook rijkelijk in het laag komen.
Landenwater 13 januari 2025 17:13
Je kunt Sonos ook via de PC bedienen. https://play.sonos.com/en-us/web-app
CPV @Landenwater13 januari 2025 19:53
Hé, dat ziet er goed uit. Ik ga hem weer eens proberen.
Ik heb hem een paar jaar geleden ook eens geprobeerd, maar dat was geen succes / een drama.

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