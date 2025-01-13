Patrick Spence stopt als ceo van Sonos

Patrick Spence is gestopt als ceo van Sonos. Hij zal ook niet meer in de raad van bestuur zitten. Het Amerikaanse audiobedrijf gaat nu op zoek naar een nieuwe ceo en heeft onafhankelijk bestuurslid Tom Conrad als tijdelijke ceo aangesteld.

Sonos schrijft in een persbericht dat er geen verband is tussen het vertrek van Spence en de financiële resultaten van dit kwartaal. Die resultaten zijn nog niet bekend en worden op 6 februari 2025 openbaar gemaakt.

Sonos kwam in 2024 meermaals in het nieuws vanwege kwaliteitsproblemen met software en slechte financiële resultaten. In april vorig jaar kondigde het audiobedrijf aan dat het ging stoppen met zijn desktopapps om deze te vervangen door de webapps met een vernieuwde interface. Het bedrijf werkte ook aan vernieuwde versies van zijn Android- en iOS-app. Deze apps bleken niet goed te functioneren, de nodige stabiliteit te missen en er bleken functies te ontbreken.

Sonos-directeur Patrick Spence bood in juli zijn excuses aan en beloofde verbetering voor de app, onder meer door oudere functies alsnog toe te voegen. De oude app keerde echter niet terug, omdat dit de problemen naar verluidt alleen erger zou maken. In augustus 2024 besloot Sonos om ongeveer honderd mensen te ontslaan. Enkele maanden later, in oktober vorig jaar, stelde Sonos een ombudsman aan waar werknemers van het bedrijf terechtkonden voor vragen en zorgen over kwaliteit en klantervaringen.