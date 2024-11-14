Sonos zegt 90 procent van functionaliteit van app te hebben hersteld

Sonos heeft naar eigen zeggen 90 procent van de functionaliteit van de app hersteld. Afgelopen mei kwam Sonos met een nieuwe app en die release verliep desastreus voor het bedrijf. Het heeft ook geld gekost, zo bleek uit de kwartaalcijfers.

Het is onbekend wanneer Sonos de volledige featureset van de oude app heeft ingebouwd in de nieuwe app. Sonos gaat een ritme opzetten van afwisselend kleine en grote releases voor de app, zegt het bedrijf. Er zijn tot nu toe zestien updates geweest voor de nieuwe app. Sonos bood al eerder excuses aan voor het uitbrengen van de app.

De omzet van Sonos daalde afgelopen kwartaal met 8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar naar 255 miljoen dollar. Die daling komt volgens het bedrijf door een afgenomen vraag naar de producten en de situatie rond de app. Afgelopen kwartaal pompte het bedrijf vier miljoen dollar in het verbeteren van de app en het terugbrengen van functies. Sonos leed een operationeel verlies van 69 miljoen dollar en dat is een veel hoger verlies dan in dezelfde periode vorig jaar.