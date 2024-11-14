Sonos zegt 90 procent van functionaliteit van app te hebben hersteld

Sonos heeft naar eigen zeggen 90 procent van de functionaliteit van de app hersteld. Afgelopen mei kwam Sonos met een nieuwe app en die release verliep desastreus voor het bedrijf. Het heeft ook geld gekost, zo bleek uit de kwartaalcijfers.

Het is onbekend wanneer Sonos de volledige featureset van de oude app heeft ingebouwd in de nieuwe app. Sonos gaat een ritme opzetten van afwisselend kleine en grote releases voor de app, zegt het bedrijf. Er zijn tot nu toe zestien updates geweest voor de nieuwe app. Sonos bood al eerder excuses aan voor het uitbrengen van de app.

De omzet van Sonos daalde afgelopen kwartaal met 8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar naar 255 miljoen dollar. Die daling komt volgens het bedrijf door een afgenomen vraag naar de producten en de situatie rond de app. Afgelopen kwartaal pompte het bedrijf vier miljoen dollar in het verbeteren van de app en het terugbrengen van functies. Sonos leed een operationeel verlies van 69 miljoen dollar en dat is een veel hoger verlies dan in dezelfde periode vorig jaar.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 14-11-2024 15:47 80

14-11-2024 • 15:47

80

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Reacties (80)

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com2,1ghz 14 november 2024 15:58
Fabrikanten moeten afgedwongen worden om smart functionaliteit te offline te kunnen laten werken met een open API. Althans de basisfunctionaliteit zodat je dit soort problemen niet hebt. Scheelt ook een hoop e-waste.
Tha Render_2 @com2,1ghz14 november 2024 16:06
Fabrikanten moeten helemaal niet gedwongen worden, laat ze hun creativiteit de vrije loop, er zijn genoeg alternatieven, het is aan de eindgebruiker om te beslissen met welk systeem hij in zee wilt gaan.
Skix_Aces @Tha Render_214 november 2024 16:12
Het overgrote deel van de consumenten snapt echter niet wat een open API is, en geeft er dus ook niks om. Het kleine clubje enthousiastelingen die er wel iets mee willen doen hebben samen te weinig daadkracht. Voor de meeste fabrikanten is een open API nadelig, want dan wordt de eigen app niet gebruikt dus geen data verzameling. Regelgeving om dit af te dwingen zou geen overbodige luxe zijn.
Tjidde @Skix_Aces14 november 2024 16:27
Als bijvoorbeeld Sonos een API heeft, die men lokaal kan bereiken.

Kan Spotify dat ook. Waardoor als Sonos zegt wij stoppen met ondersteunen van Sonos Speaker X. Kan Spotify een functie inbouwen die met die API praat. (of Spotify dat doet is iets anders)

Er zal vast wel een slimmerik zijn die dan een makkelijke app maakt om veel diensten op een of andere manier makkelijk te laten praten met je speaker.
RiDo78 @Tjidde15 november 2024 12:42
Er zal vast wel een slimmerik zijn die dan een makkelijke app maakt om veel diensten op een of andere manier makkelijk te laten praten met je speaker.
Dat was altijd zo en zal waarschijnlijk altijd zo blijven. Vroeger had ieder programma zijn eigen image-format. En zie daar, Irfanview verscheen. Verschillende videoformaten? VLC. Verschillende audioformaten? Winamp.

En om nu muziek af te spelen op verschillende apparaten werkt de Music Assistant plugin van Home Assistant prima!
SillieWous @Skix_Aces14 november 2024 16:50
Daar heb je zeker gelijk in. Maar de meeste weten ook niet hoe het apparaat zelf werkt. Ze hoeven er alleen gebruik van te maken. Met een open-API kan een derde partij (bijv. dmv Home-assistant) de implementatie verzorgen.

Je zou niet eens vanaf het begin zo’n API beschikbaar hoeven te maken. Maar bijv verplichten dit te doen wanneer het niet meer (volledig) wordt ondersteunt door de laatste versie van de software.
com2,1ghz @Tha Render_214 november 2024 16:16
Dit heeft helemaal niets met het beperken van creativiteit te maken maar het afdwingen dat ze niet zomaar e-waste produceren omdat ze vinden dat ze er niet meer genoeg geld aan verdienen.
MicGlou @com2,1ghz14 november 2024 17:13
Niet alleen het 'geen geld meer aan verdienen'... maar ook het weghalen van functionaliteit waarvoor je het apparaat hebt gekocht... je koopt een "slim" apparaat, de fabrikant ontwerpt wat nieuws waardoor je apparaat "dommer" wordt. Dan nog alle respect voor apparaten die al van een leeftijd zijn dat je kan begrijpen dat bepaalde functionaliteit niet meer ondersteund wordt, maar dit betreft ook gewoon courante modellen.
thomasv @Tha Render_214 november 2024 16:10
Alternatieven die dus voor e-waste zorgen omdat bepaalde producten gewoon geen werking meer hebben. Kijk naar de Spotify CarThing die 9 december EOL is. Dat is voor iedereen die geen tweaker is, de normale consument, vanaf dat moment een duur papiergewicht.

Open API's zorgen voor alternatief gebruik faciliteren, waarvan dan wel ten alle tijde de support op kan houden (geen nieuwe functionaliteiten) zonder dat bestaande werking daaronder ernstig te lijden heeft.

[Reactie gewijzigd door thomasv op 14 november 2024 16:12]

Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @thomasv14 november 2024 19:22
Met het risico dat het product wanneer er geen security patches meer voor uitkomen nog lange tijd wordt gebruikt en je door de tijd kwetsbaarder en kwestbaarder kan worden. Wanneer er geen support meer is zal de API ondersteuning ook niet meer worden gesupport natuurlijk. Het klinkt in de basis mooi maar aan dit voorstel kleeft ook wel een risico.
Ablaze @Bor15 november 2024 08:21
Als je een product op de markt brengt dat afhankelijk is van een API, is het niet ondenkbaar om een wettelijke minimale tijd te koppelen aan het ondersteunen daarvan.
Net zoals voor auto's 10 jaar wordt aangehouden voor service en reserveonderdelen, nadat de laatste auto van de band rolt.
Het afdanken van hardwarematig nog goede apparaten vanwege het beëindigen van de software-ondersteuning gaat dwars tegen de klimaatplannen van de EU in, dus ik kan mij bedenken dat dit wordt aangepakt.

[Reactie gewijzigd door Ablaze op 15 november 2024 08:53]

Jacques-Oh @Ablaze15 november 2024 10:33
Ik zou op veel producten minimale leeftijden zien met verplichte ondersteuning. En ja, dat gaat een stuk verder dan de 1 tot 2 jaar "garantie" terwijl een apparaat veel langer mee zou kunnen.

Wasmachine? Minimaal 10 jaar.
Geluidsapparatuur? Minimaal 20 jaar.
TV? Minimaal 10 jaar.
Mobiele telefoon? Minimaal 6 jaar.

Het moet eens afgelopen zijn met al die planned obsolescence onzin en men moet gewoon fatsoenlijke spullen maken. Ja, dan wordt de eerste aanschaf maar wat duurder.

En nee, onderhoud hoeft niet gratis te zijn, maar mag ook niet zo duur zijn dat je net zo goed een nieuwe kan kopen.
Ablaze @Jacques-Oh15 november 2024 19:55
Aan de andere kant maken consumenten er vaak ook geen gebruik van. Iets dat men goedkoop heeft gekocht wordt gewoon weggegooid binnen twee jaar. Dat zorgt er weer voor dat fabrikanten minder garantiekosten hebben en minder gestimuleerd worden om iets beter te maken.
Zelfs op producten die je via AliExpress koopt, heb je gewoon twee jaar garantie in Europa, waarvan het eerste half jaar met omgekeerde bewijslast.
Jacques-Oh @Ablaze17 november 2024 08:50
Het punt is dat 2 jaar meestal niet in verhouding staat tot de gewenste levensduur van een apparaat.

Het punt is ook dat wanneer je je gaat beroepen op de wettelijke garantie om (een deel van) de reparatiekosten bij de verkoper te verhalen, dit vaak tot discussies met 16-jarige verkopers leidt die de wet niet kennen. Of winkels die je simpelweg negeren en verwijzen naar de garantie van de fabrikant.

Wanneer we gewoon duidelijke regels hanteren, een termijn van garantie en een verplichte langere termijn van onderhoud/support tegen eerlijke prijzen (dus geen opgeblazen reparatiekosten die duurder zijn dan een nieuw product), dan voorkom je dat misschien.
bazs2000 @Bor14 november 2024 21:25
Je hebt een punt maar dan nog staat dat de huidige wijze van software en updatebeleid zorgt voor e-waste.

Het is toch gestoord dat apparaten weggegooid mogen worden omdat de support verloopt? Het gaat om een paar énen en nullen die tussen een goede werking van een apparaat en de eindgebruiker in staan. Dit gaat in de toekomst alleen maar erger worden en de consument vindt het allemaal maar normaal.

Ik vind het niet normaal. Zo'n apparaat bevat zeldzame aardmetalen en kunsstoffen. De kunststoffen gaan veelal de verbrandingsoven in en afhankelijk van de print die erin zit kan deze print worden gerecycled of niet. En dan zijn er nog de apparaten die een accu bevatten dat nauwelijks te recyclen valt.

Ook zijn er apparaten die, dankzij de wijze waarop deze in elkaar zijn gezet, niet gerecycled kunnen worden omdat deze onmogelijk te openen zijn.

Enerzijds wordt er ongelofelijk hard ingezet op het reduceren van het gebruik van fossiele brandstoffen terwijl op exact hetzelfde moment steeds meer vervuiling ontstaat dankzij énen en nullen die niet worden bijgewerkt.

Sonos zou, in dit geval, nog weleens een grote klap kunnen krijgen hierdoor. Mensen willen geen apparaten die dankzij een slechte app belabberd functioneert. Mijn zwager heeft kortgeleden van Sonos een Soundbar gekocht en heeft er spijt van zoveel geld te hebben uitgegeven aan een apparaat dat niet doet wat het moet doen.

Met WiFi verbinden, gaat niet. Als de verbinding dan eindelijk tot stand komt dan heb je er minstens twee pogingen voor nodig gehad. Dat is frustrerend als je naar muziek wilt luisteren of het geluid van een film over de speaker wilt gooien. Soms loopt de speaker vast en dan moet de stekker eruit en er weer in en dan maar hopen dat deze het dan blijft doen.

Daar betaal je toch geen paar honderd euro voor?

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. De titel ziet er positief uit maar er staat eigenlijk dat 10% van de functionaliteit nog altijd niet op orde is. Dat is toch treurig? Ik zou niet blij zijn als Sonos bezitter met problemen.

En als Sonos helemaal stopt met de app dan is de speaker half waardeloos geworden. Nog meer e-waste.
Gwaihir @Bor15 november 2024 16:21
Die support kan verplicht worden m.i. Dat vereist slechts eenmalig dat die fabrikanten hun ontwikkelpijplijn op orde brengen.

Kijk bijvoorbeeld naar auto's: daar zijn door de fabrikant losjes begeleidde 3rd party onderdelen voor (= de specs worden daartoe voldoende vrij gegeven voordat de fabrikant levering stopt).

Voor software moet dat ook prima kunnen: bij gebruik van standaard (veelal open source) libraries voor kwetsbare functies zoals de internettoegang, gecombineerd met een goed ingerichte release pipeline, is het doorvoeren van een security patch echt niet veel werk: haal die bijgewerkte library binnen (knop 1), maak een nieuwe release (knop 2). Klaar.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Gwaihir15 november 2024 16:23
En wat doe je dan wanneer de leverancier niet meer bestaat zoals helaas na jaren vaak voorkomt? Die pipeline zal er dan ook niet zijn. Vergeet ook niet dat het vereiste testwerk voor je iets kan releasen ook tijd en hiermee geld kost. Het klinkt eenvoudig maar in realiteit is dit een complex vraagstuk.
Gwaihir @Bor15 november 2024 16:32
Balen?

Ik ben het met je eens hoor. Maar dat het niet alles oplost, betekent niet dat het geen grote stap voorwaarts zou zijn. Wel gewoon doen dus.

En ook een stap in die richting die je dan nog mist, denk ik, want ineens is er al veel meer concrete aandacht voor het probleem en een gedeeltelijke oplossing. Dat geeft zowel een oplossingsrichting als druk op de ketel voor wat dan nog over blijft als probleem.

(Bij grote B2B contracten is het hiervoor gebruikelijk dat broncode, documentatie, en build proces in escrow gaan. Bij faillissement of andere contractbreuk, wordt door de klant die escrow losgetrokken. Wellicht wordt het vrijgeven van dit soort zaken ooit een standaard verplichting voor de curator? Al dan niet via een escrow in overheidsbeheer (zodat die niet ineens al verdwenen is door een schuldeiser die de hardware als onderpand had of zo.))

T.a.v. het testwerk ben ik het trouwens niet met je eens: een goed ingerichte release pipeline bevat voldoende geautomatiseerde checks om zoiets simpels als een library update zonder functionele wijzigingen (want slechts security-patch) volledig geautomatiseerd te verwerken.
Tjidde @Tha Render_214 november 2024 16:15
Ben ik het niet mee eens.

Ik heb een Sonos gekocht ooit met een bepaald setje aan functies. Nu dacht Sonos een tijd later wij gaan daar een berg van weghalen.

En daar zit een functie in die ik voorheen wel had nu niet meer. Wil ik minimaal de keuze hebben om dit zelf te doen door naar stream://sonosip/api/legacy te kunnen gooien.

Fabrikanten komen te makkelijk weg met ineens weghalen van functies.

En ik heb niet het financieel vermogen om in een klap Sonos eruit te gooien en een systeem te kopen wat wel mijn functies heeft. Waardoor ik vast zit aan Sonos.

Dan heb ik het nog niet over geplande overbodigheid, Sonos vindt mijn speaker niet meer koel? Dan zouden ze de mogelijkheid om hem volledig te gebruiken met 1 druk op de knop om zeep kunnen helpen. Terwijl het nog een ding is die functioneel 100% is.

Dat belemmert nergens de creativiteit, het zou wat anders zijn als er een wet komt die zegt een Wi-Fi speaker moet minimaal XYZ kunnen via deze en deze manier en niet anders.
thomasv @Tjidde14 november 2024 16:21
Dan heb ik het nog niet over geplande overbodigheid, Sonos vindt mijn speaker niet meer koel? Dan zouden ze de mogelijkheid om hem volledig te gebruiken met 1 druk op de knop om zeep kunnen helpen. Terwijl het nog een ding is die functioneel 100% is.
Dit hebben ze in het verleden ook daadwerkelijk geflikt, zogenaamd met een iets andere insteek, maar het oude apparaat werkte dus inderdaad niet meer:
https://www.consumerrepor...t-disabled-older-devices/

Bedenk dan dat ze dat ook zonder toestemming hadden kunnen doen ("per ongeluk").

[Reactie gewijzigd door thomasv op 14 november 2024 16:22]

Tweakert2020 @thomasv14 november 2024 21:57
Niet helemaal waar, het was uiteindelijk nog steeds een keuze van de consument om je device te bricken voor een korting van een nieuw apparaat, geen verplichting.
thomasv @Tweakert202014 november 2024 22:58
Daarom dat ik ook zei "iets andere insteek" maar maakt de rest van mijn uiting over de mogelijkheid tot het bricken van je apparaat op afstand bij wijze van "Oeps foutje" niet minder relevant want als het kan met je toestemming kan het ook zeker zonder je toestemming.
Wunk @Tha Render_214 november 2024 16:44
Philips Hue probeert dit ook. Ik heb alles gekocht omdat 't een open API is, er geen cloud accounts nodig zijn, etc..

Nu probeert signify (de eigenaar van hue) dit ongedaan te maken en je te verplichtten een cloud account te laten koppelen om zaken vanuit de app te bedienen omdat dit 'veiliger' zou zijn dan een fysieke knop die binnen in m'n huis staat.

Bij mij is alle hue aankopen iig on hold gezet, ik steek er geen cent meer in tot dit duidelijk is.
cmegens @Wunk14 november 2024 19:56
Vooralsnog zijn alle hue devices voorzien van Zigbee en kun je dus prima zelf een hub creeeren met home assistant bijvoorbeeld. Omdat Signify zich aan een standaard heeft te houden blijft die functionaliteit ook gewoon altijd zo werken. Gaat Signify dus over op account only dan kun je er voor kiezen hun bridge weg te doen en een andere te gebruiken.

Voor Sonos speakers is die standaard er niet. Daardoor heeft Sonos veel macht en sta je als consument in je hemd.
MN-Power @Tha Render_214 november 2024 16:10
Daar sta ik toch iets anders in. E-waste is een wereldwijd probleem. Ik wil niet zeggen dat je alles moet doen om dat te voorkomen, maar iets meer moeite mag wel. En helaas druist dat in tegen verdienmodellen, dus is via de wet regelen niet zo'n heel raar idee.
SniperGuy @Tha Render_214 november 2024 16:10
Creativiteit van de fabrikant staat totaal los van het beschikbaar stellen van een API.
Seth_Chaos @Tha Render_214 november 2024 16:19
Ze moeten wel gedwongen worden om e-waste te verminderen. Het zou niet aan een fabrikant moeten zijn om te bepalen hoe lang iets blijft werken. Want de fabrikant denkt alleen maar aan winst ten koste van al het andere. En zeker Sonos die al eerder geprobeerd heeft hun eerste speaker reeks onbruikbaar te maken onder vermelding dat men maar nieuwe moest kopen. De enige reden dat daar een streep door ging was de enorme backlash van hun klanten. Als ze dat hadden doorgezet was het over geweest met Sonos. Verantwoord ondernemen zou de norm moeten zijn, en niet de uitzondering.
SlimNewRatSkin @Tha Render_214 november 2024 20:59
'Creativiteit' betekent in de praktijk steeds vaker: creatieve verdienmodellen en complexe abonnementsvormen bedenken zonder echte innovatie en zonder enige meerwaarde voor de consument. Want: aandeelhoudersbelang boven alles. En je weet pas als het al te laat is, dat ze je weer een fuik in hebben laten zwemmen. Er is zelfs een term voor: "enshittification".
Ik zeg: keihard aanpakken dit soort corporate narciscism.
FPSUsername @Tha Render_215 november 2024 14:10
Als fabrikanten niet gedwongen worden krijg je wat ubisoft doet met spellen. Zodra de servers voor online verbindingen stop gezet worden, kun je niet meer het spel spelen. Er wordt ook geen laatste update gemaakt zodat je offline kunt spelen (bijv. The Crew). Het kapitalisme schijnt er vanaf, want je wilt uiteraard alle klanten weer laten betalen voor een nieuwe release.

Dus in dit geval, heb je letterlijk ewaste als je altijd een app nodig hebt die dingen online doet.

Ondersteuning voor producten stopt (helaas vaak zonder een bericht van de fabrikant), maar dan verwacht je wel dat je het product kunt blijven gebruiken met op z'n minst basis functionaliteit.

[Reactie gewijzigd door FPSUsername op 15 november 2024 14:12]

87brybry @com2,1ghz14 november 2024 17:08
Deels mee eens: Laat de leverancier lekker losgaan in een app en clouddienst, maar voorkom dat het apparaat compleet nutteloos wordt zodra die clouddienst niet (meer) beschikbaar is. Dus de minimale functionaliteiten zouden via een lokale API beschikbaar moeten zijn zodat men daar op de een of andere manier lokaal mee aan de gang kan gaan. Bovendien zou ik het heel prettig vinden als ik zelf kan bepalen of een apparaat het internet op mag.

Natuurlijk zijn er zat alternatieven en bij een smart speaker is dat aanbod wellicht wat groter dan bij een wasmachine, maar je kunt vooraf niet weten hoe lang de ondersteuning van de smartfunctionaliteit blijft. Dat bepaalt de fabrikant en ik vind dat daar best wat aan gedaan kan worden.
com2,1ghz @87brybry14 november 2024 17:10
Welk deel ben je oneens dan? Ik zeg niets anders namelijk.
sebastiaanl @com2,1ghz14 november 2024 19:36
Zou in dit geval ook een praktisch voordeel opleveren dat je Sonos speakers gewoon nog fatsoenlijk werken wanneer deze offline zijn. Wat dat betreft helemaal met je eens.
Verwijderd @com2,1ghz14 november 2024 19:57
De OAS 3.x draft die nu pas vorm begint te krijgen bedoel je dan?

De http status codes voor web servers liggen al sinds 1988 vast, maar er is voor de OpenAPI RFC nog steeds teveel ruimte voor interpretatie waardoor veel bedrijven (waaronder internationale, grote spelers) zelf hun schema kiezen… Met alle gevolgen van dien. Als een resource niet bestaat, geef je dan een 404 terug, een 200 (omdat de call wel gelukt is en de server een antwoord stuurt) of een 204? In mijn logica zou ik een 204 teruggeven, maar dat is persoonlijke mening. Zolang er geen gepubliceerde OAS standaard bestaat, begint de vraag dus al bij “welke OpenAPI standaard”?

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 14 november 2024 19:57]

n4m3l355 @com2,1ghz15 november 2024 08:08
Het schandalige is, Sonos was offline geweldig. Je had helemaal geen internet nodig om gebruik van Sonos te maken. Echter toen kwamen ze met een update waarbij de meuk in de cloud werd verplaatst met alle problemen van dien.

Ik woon bijvoorbeeld in China waar ze ook Sonos verkopen maar vermoedelijk hebben ze geen servers hier dus de app werkt bagger traag en is het nagenoeg onmogelijk om uberhaubt Spotify te gebruiken. Vaak valt de stream ook deels weg, lekker natuurlijk vooral als je bezoek hebt dat je om de haverklap met je mobieltje moet knoeien. En zelfs al draai je muziek lokaal, gaat het nog steeds via de cloud en functioneerd het nog steeds niet lekker.

De functies weer toevoegen is dan ook maar een klein deel van het verhaal. Belangrijker is gebruikers gemak, die is er nu niet. Daar boven op, de EUL is aangepast dat men mijn data nu kan verkopen (vandaar dat de handel nu naar de cloud moet en terugdraaien onmogelijk is), ik heb daar helemaal niet voor gekozen. Dit is ronduit schandalig wat hier gebeurd.

Ik was een grote fan van Sonos, ik heb het in twee woningen, ik heb diverse vrienden overhaalt naar Sonos maar ik ben nu naarstig op zoek naar alternatieven en dan kan Sonos de boom in.
Jacques-Oh @n4m3l35515 november 2024 10:40
Ik heb nu nog sonos staan, maar ik koop het niet meer. De app werkt traag en vreemd. Start inderdaad traag op.
De iphone knopjes voor volume werken niet meer, mogelijk dat dit deels door Apple komt, maar het maakt het niet makkelijker...

Nee, ik ben er klaar mee. Ik heb een soundbar en puur voor TV werkt het wel. Maar als die stuk gaat ga ik zoeken naar iets anders.
smv 14 november 2024 17:07
Als "iedereen" nog zoveel problemen hebben, wat is dan een goed alternatief merk wat ook goed geluid heeft en relatief betaalbaar is?

Sonos lijkt ondanks de issues wel opzich goed geluid geven (volgensmij), ook al zeggen andere weer niet, maar dat blijft toch ook zo.

Ik heb hier nog steeds een 7.2 harman/kardon setje op snoeren staan, wat al meer dan 12 jaar oud is. Alles is losse speakers.
TD-er @smv14 november 2024 17:54
[...]
Ik heb hier nog steeds een 7.2 harman/kardon setje op snoeren staan, wat al meer dan 12 jaar oud is. Alles is losse speakers.
Als je vergelijkbaar lang wilt doen met een nieuwe set, zou ik niet een "slimme" speaker set kopen.
Tegenwoordig is het nagenoeg gegarandeerd dat de fabrikant van multi-media producten minder lang een product ondersteunt.
En dit is helaas veel breder dan alleen 'slimme speakers' (let up: hier komt een rant....)
Neem bijvoorbeeld iets als een boordcomputer van een auto, status van airbag moet gereset worden nadat de verbinding naar de airbag storing heeft gegeven doordat het via het printje van het klokje loopt, maar geen garage te vinden die zulke oude boordcomputers nog kan uitlezen of uberhaupt kan inloggen... Ruwweg zo oud als jouw HK speaker-setje.


TL;DR
Als je iets wilt kopen wat lang meegaat, koop dan niet iets wat "smart" is.
bazs2000 @TD-er14 november 2024 22:00
Zo denk ik er ook over. Er zijn hier smart-apparaten in huis (verlichting, een aantal home speakers in diverse kamers) maar een aantal apparaten zijn niet smart en zullen het (zo lang het kan) niet worden ook.

TV, een 16 jaar oude Phillips 32" waar 10 jaar geleden door Phillips het smart gedeelte vakkundig om zeep is geholpen en het een dumb-TV is. Heel boos over geweest maar zie het nu als een zege i.p.v. een vloek. Na 16 jaar ben ik zelfs heel blij met het apparaat omdat deze het nog zo goed doet.

Daar hangt een soundbar van JBL aan vast. Totaal niet smart, wel goed geluid en werkt retesnel. Het verbind niet met het internet dus geen poespas. Het werkt en ik heb er geen app voor nodig.

Wat wel smart is en daar komt gek genoeg de meeste magie uit voort is de Chromecast die ik in de TV heb geprikt. Zit er alleen in zodat ik voice activated alles kan doen. Geluid harde, zachter, mute, rewind et cetera. En hoewel ik dus best wat smart-apparatuur in huis heb zijn er tal van apparaten hier die nooit een online ervaring zullen krijgen. :P

Koelkast en ander witgoed zal nooit smart worden in dit huis (zo lang het kan).
TD-er @bazs200014 november 2024 22:07
Dingen 'Smart' maken is op zich niet erg, mits je maar niet afhankelijk bent van de grillen van een fabrikant.
Maar ja, daarvoor kun je vaak niet kant-en-klaar oplossingen kopen.
nospam_Z @smv14 november 2024 19:16
AudioPro, superieur geluid versus Sonos, en vergelijkbaar geprijsd.
https://audiopro.com
jordyS1 @smv14 november 2024 19:44
Bluesound! Klinkt 10x beter en heeft ook een goede app en ondersteuning.

Een powenode met 2 kleine boekenplank speakertjes en een kleine sub klinkt echt zo veel beter dan zo'n flut soundbar.... überhaupt de eerste soundbar die goed klinkt moet nog worden uitgevonden..
Jack77 @smv14 november 2024 20:53
Afhankelijk van wat je zoekt:
  • Arylic (H50)
  • SMSL (AO300)
  • Argon Audio (SA1)
  • Wiim Amp / Amp Pro.
  • Magnat (MR 750; eerder geconnecteerde amp dan streamer)
  • TEAC (AI-303)
  • Denon (CEOL N12DAB)
  • Bluesound
  • NAD
  • Marantz (model M 1)
  • ...
Tweakert2020 @smv14 november 2024 22:01
Ik val blijkbaar niet in de categorie iedereen want heb eigenlijk geen problemen. Nu is het wel zo dat andere wellicht veeleisender zijn.

Geluid is absoluut prima, maar blijft ook wel weer persoonlijk.
Crxtreem 14 november 2024 15:58
Ik doe tegenwoordig de Radio maar aanzetten met een flow in Homey omdat dit zo veel makkelijker gaat dan de app van Sonos zelf.

Enigste wat nu nog irritant is zijn de 4 reclames die je krijgt voordat de stream pas echt gaat afspelen.
Maar dat is meer een ding van Tune-in alleen zou je verwachten dat dit bij zo'n duur product toch niet zo veel hoeft te zijn.
Niet Henk @Crxtreem14 november 2024 16:04
Als je toch al automatiseert via Homey, kan je kijken of je van TuneIn af kan. De meeste radios hebben gewoon een publieke stream URL die je zou moeten kunnen afspelen.

Zie bijv https://www.webradiostreams.nl/ voor een pagina met URLs.

TuneIn krijgt zover ik weet geen geld van Sonos, dus die zullen geen boodschap hebben aan dat jij veel voor je speaker betaalt hebt.
Tjidde @Niet Henk14 november 2024 16:17
Terwijl TuneIn wel aangeprezen staat op de website van Sonos. Althans als ik zoek naar hoe te luisteren naar een internet radio Sonos. Dan is dat mijn eerste hit.
Tassadar32 @Tjidde15 november 2024 08:08
Want TuneIn heeft een groot aanbod aan zenders en is in de Sonos app geïntegreerd. Dus makkelijk voor de eindgebruiker die geen technische kennis heeft. En die paar reclames voor de stream begint zijn vervelend maar de meeste mensen laten zo'n stream de halve dag aanstaan. Dan is het een kleine ergernis voor een hele dag streaming, dat maakt de meeste mensen niet uit (omdat de zender die ze luisteren ook vaak al bomvol reclame zit).
Stiello @Crxtreem14 november 2024 16:03
je hebt ook andere radiozenders zonder reclame en irritante "tune in" jingle. Ik gebruik de myTuner radio in de Sonos app.
Kenhas @Crxtreem14 november 2024 17:08
Ik maak op Home Assistant gebruik van RadioBrowser om te laten afspelen op mijn Sonos speakers. Misschien is die ook beschikbaar voor Homey. Daar hoor ik één reclame maar die komt dan van de zender zelf.

Na het ontdekken van RadioBrowser nooit meer omgekeken naar TuniIn
Maar dat is meer een ding van Tune-in alleen zou je verwachten dat dit bij zo'n duur product toch niet zo veel hoeft te zijn.
Hier zie ik het verband niet tussen een duur product en TuneIn die reclame laat horen. Of denk je dat TuneIn rekening houdt met op welk apparaat je een stream afspeelt?
Stiello 14 november 2024 15:53
Fijn dat ze het weer bijna op orde hebben. Ik heb er persoonlijk niet heel veel last van gehad, mijn systeem bleef werken, de wekkers stonden al. Enige minpunt vind ik nu nog dat mijn oude Sonos:3 heel traag connect met de app.

Hopelijk hebben ze hun les geleerd. Eerst de app afmaken dan pas vervangen/updaten. Zoals het moet.
Marve79 @Stiello14 november 2024 16:08
Ik heb nog altijd gezeik. Geen systeem gevonden. Dan moet ik de app gedwongen stoppen en de cache wissen en dan werkt het weer. Waardeloos. Voor mij geen Sonos meer iig.
oli4100 14 november 2024 16:11
Sonos lijkt al langer aan een dalende trend bezig te zijn, als je de financials er op naslaat:
  • in 2019 verkochten ze nog 6000+ units, dit jaar was dat maar 5000, en vorig jaar 5.7k.
  • de daling in aantallen is gedeeltelijk opgevangen door een stijging in gemiddelde productprijs; dat zal een stuk mix effect en prijsstijging zijn.
Uit de cijfers lijkt het er op dat ze met name willen inzetten op huishoudens die pas 1 Sonos product hebben er meer te verkopen. Klinkt als een logische strategie, maar ben er zelf (ik ben zo'n gebruiker met 1 Sonos product) huiverig voor na het gedoe met de app, en de problemen zijn nog niet opgelost:
  • Nog steeds gebrekkige Android ondersteuning (geen TruePlay) - Ik snap het, verschillende microfoons etc etc maar ook dat geloof ik maar ten dele, ondersteun dan ten minste een paar grote spelers in die markt.
  • Bugs in het installatieproces in Android (vastlopers bij installatie nieuw systeem)
  • Sowieso de verplichting tot updaten/internetverbinding bij het opzetten van het systeem is achterlijk. Het is een speaker met netwerkmogelijkheden, het zou gewoon volledig zonder WAN moeten kunnen werken.
Ik blijf het kansloos vinden dat Sonos Android-gebruikers kennelijk als tweederangs gebruikers ziet.

[Reactie gewijzigd door oli4100 op 14 november 2024 16:12]

Vulcanic @oli410014 november 2024 16:30
Bugs in het installatieproces in Android (vastlopers bij installatie nieuw systeem)
Helaas inderdaad nog een groot probleem. Als voormalig app developer weet ik wel hoe lastig dit kan zijn op Android om stabiel te krijgen. De variaties van mogelijkheden en limitaties in APIs en Android versies en fabrikant quirks zijn legio.
Tassadar32 @Vulcanic15 november 2024 08:10
Plus dat Sonos een VS bedrijf is, en laat nu net in de VS het aandeel iPhone hoger zijn. Ook de overlap tussen iPhone gebruikers en Sonos gebruikers lijkt van origine heel hoog te zijn dus wij Android gebruikers zijn gewoon een kleine minderheid.
Ouwekaas54 15 november 2024 21:08
Vroeger een gerenomeerd merk.(gen1)
Zou er nu geen cent meer aan besteden.
Achterhaalde techniek....
nospam_Z @Ouwekaas5416 november 2024 09:31
Ze waren feitelijk de eerste, en hebben de wet van de remmende voorsprong toegepast.
Ik heb ruim 5 jaar geleden alles van Gen1 al op de marktplaats gezet.
Het feit dat ze het alleen het onveilige SMB1 ondersteunden en klanten daarmee dwongen de NAS systemen op SMB1 te zetten vond ik onacceptabel.
Sindsdien tevreden klant van Audiopro, minder gelikte app, verder prima.
Sonos komt er hier niet meer in.
Kijk voor alternatieven eens op
https://www.whathifi.com/...g/best-multi-room-systems

[Reactie gewijzigd door nospam_Z op 16 november 2024 09:33]

ZeromaNoiS 14 november 2024 15:59
Op zich werken de app en de gekoppelde speakers al een tijdje weer redelijk, maar helaas nog steeds niet zo goed als voorheen.

Het duurt tegenwoordig vaak veel langer voor alle speakers in sync draaien. En ook volume controls werken niet super. Er zit op mijn play 5’s in stereo bijvoorbeeld een vertraging tussen de fysieke toets en het volume, en ook ik de app komt dit vaak voor.

Ik heb door deze verminderde werking even een pauze op Sonos aankopen gezet. Geen Sonos voor de kerst dit jaar.
fenrirs 14 november 2024 16:01
Maar helaas is de Mixcloud integratie nog steeds om te huilen. Funcionaliteit uit de S2 app, zoals dj uploads zijn alleen te vinden als je de dj naam weet
Dlsruptor 14 november 2024 16:04
Ik heb al jaren last dat mijn sub, 2 play:1's en een playbase met elkaar verbonden zijn. Als ik dan vervolgens via apple Music een nummer aanzet via airplay ratelt hij eerst een second of 15. Echt haperen en stotteren voordat het nummer eindelijk fatsoendelijk afspeelt. Laat ze dat maar eens fixen.
FirePuma142 14 november 2024 16:04
De app is alleen nog zo ongelofelijk traag. Ik heb Music Assistant draaien, met Apple Music en dat werkt heel veel sneller dan de app zelf. Ik hoop dat ze dat snel gaan optimaliseren.

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