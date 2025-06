Sonos bevestigt bestaan settopbox maar stopt voorlopig met ontwikkeling

Sonos stopt voorlopig met de ontwikkeling van de settopbox met de codenaam Pinewood. Het streamingapparaat was nog niet officieel aangekondigd, maar blijkt de afgelopen maanden als bètaproduct getest te zijn. Het is niet duidelijk waarom Sonos de release van het product uitstelt.

Het team dat aan de settopbox werkte wordt voorlopig overgeplaatst naar een ander project, zo schrijft The Verge op basis van een bijgewoonde aankondiging. De interim-directeur Tom Conrad kiest er volgens het medium voor om het bedrijf te focussen op het herstellen van de prestaties en reputatie van de software. In de zomer van 2024 bood het bedrijf nog zijn excuses aan voor de release van een slecht presterende nieuwe app, die de oude Sonos-app verving.

Verder meldt Sonos dat het team dat aan het besturingssysteem voor de Pinewood-mediaspeler werkte, namelijk werknemers van het bedrijf The Trade Desk, bij het bedrijf betrokken blijft. "We hebben een langdurige relatie met The Trade Desk en die relatie blijft voortbestaan."

Project Pinewood zou een settopbox betreffen waarmee gebruikers via een universele streaminginterface toegang hadden tot onder meer Netflix, HBO Max en Disney+. Daarnaast zou het kastje passthrough ondersteunen, waarbij bijvoorbeeld aangesloten consoles en andere mediaspelers via de box output konden leveren. Het zou het eerste videoproduct van Sonos worden.

Het gaat de laatste tijd niet zo goed bij Sonos. In de zomer van 2024 ontsloeg het Amerikaanse bedrijf honderd werknemers en werd het Amsterdamse kantoor gesloten. Kort daarna stopte het bedrijf met het abonnement Flex en stapte de toenmalige ceo op. Onlangs zei zijn tijdelijke opvolger, Conrad, dat veel recente projecten met een 'halve inzet' gedaan werden.