TikTok onthult automatische relaxmelding en meditatiefunctie voor tieners

TikTok introduceert een automatische relaxmelding voor gebruikers onder de 16 jaar die de app nog na 22.00 uur gebruiken. Gebruikers kunnen deze melding wegklikken. De app krijgt daarnaast een nieuwe slotfunctie voor ouders die het account van hun kind beheren.

Als een tiener de socialemedia-app gebruikt na 22.00 uur, verschijnt er op de For You-feed automatisch een volledig venster waarin staat dat het tijd is om te relaxen, zo beschrijft TikTok. Er wordt daarbij kalmerende muziek afgespeeld. Gebruikers kunnen deze melding wegklikken. Er verschijnt dan een tweede venster, dat volgens het bedrijf 'moeilijker weg te klikken' is. In het verlengde daarvan test TikTok een meditatiefunctie in plaats van de betreffende relaxherinnering, waarmee tieners gemotiveerd moeten worden om op hun ademhaling te gaan concentreren. "Uit onderzoek blijkt dat mindful mediteren de slaapkwaliteit kan verbeteren", zo stelt het socialemediabedrijf.

Ouders die het account van een tiener beheren, krijgen daarnaast de optie om een niet te omzeilen begrenzing via de app in te schakelen. De zogenoemde Time Away-functie maakt het mogelijk om de app voor een bepaalde tijd en eventueel automatisch herhaald onbruikbaar te maken. De gebruiker ziet op het scherm hoelang de blokkering van toepassing is. Tevens krijgen beheerders de mogelijkheid om te zien welke accounts door hun kind gevolgd worden en wie het kind volgt. Ook worden door het kind geblokkeerde accounts in dit scherm getoond.