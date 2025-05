TikTok is weer beschikbaar in de Amerikaanse App Store en Play Store

TikTok is weer beschikbaar in de Amerikaanse appwinkels van Apple en Google, ongeveer een maand nadat het socialemediaplatform verdween. TikTok werd vorige maand verboden in de VS, hoewel president Trump de handhaving van dat verbod heeft uitgesteld.

De Amerikaanse terugkeer van TikTok in de Apple App Store en Google Play Store volgt op schriftelijke toezeggingen van het Amerikaanse ministerie van Justitie, schrijft The New York Times. Justitie heeft de bedrijven verzekerd dat ze geen boetes krijgen als ze TikTok aanbieden in hun appwinkels, zeggen twee ingewijden tegen het Amerikaanse dagblad.

TikTok werd vorige maand verboden in de Verenigde Staten. In 2024 werd een wet aangenomen die eigenaar ByteDance opdroeg om het platform vóór 19 januari te verkopen aan een niet-Chinese eigenaar. Anders zou het sociale netwerk vanaf die datum verboden worden in de VS. ByteDance ging tegen de wet in hoger beroep, maar verloor dat.

De huidige president Donald Trump, die een dag na de ingang van het verbod werd beëdigd, heeft handhaving van de wet met 45 dagen uitgesteld tot 5 april. Daarmee mocht TikTok tijdelijk weer online komen in de VS, terwijl naar een permanente oplossing wordt gezocht. Trump zei eerder dat de Amerikaanse regering met verschillende partijen in gesprek is over een mogelijke overname, waaronder Microsoft.

Nadat Trump het uitstel van de naleving ondertekende, konden gebruikers TikTok weer bezoeken in de VS. De app was tot op heden echter niet te downloaden in de App Store en Play Store. Vermoedelijk wachtten Apple en Google op garanties dat ze geen boetes zouden krijgen als ze TikTok distribueren in de Verenigde Staten, ook al was de handhaving van het TikTok-verbod tijdelijk opgeschort. Apple en Google bevestigen dat TikTok weer beschikbaar is in hun Amerikaanse appwinkels, maar wilden verder niet reageren, schrijft The New York Times.