Amerikaans Hof van Beroep: ban op TikTok indien ByteDance platform niet verkoopt

Het Hof van Beroep in het Amerikaanse District of Columbia handhaaft de wet die TikTok kan verbieden in de VS. Dat verbod geldt indien de Chinese eigenaar ByteDance het socialemediaplatform niet verkoopt voor 19 januari 2025.

Het Hof van Beroep stelt dat de wet 'zorgvuldig is opgesteld om alleen controle door een buitenlandse tegenstander aan te pakken', aldus Reuters. Daarnaast maakt die naar eigen zegen deel uit van een bredere inspanning om 'een onderbouwde dreiging van de nationale veiligheid door de Volksrepubliek China' tegen te gaan.

Volgens Reuters gaan ByteDance en TikTok waarschijnlijk in beroep bij het Supreme Court. Indien dat de beslissing niet terugdraait, is het sociale medium overgelaten aan de Amerikaanse president Joe Biden. Die kan de ban nog uitstellen vóór de ingangsdatum van 19 januari. De aankomende president Donald Trump gaat naar verluidt proberen om het verbod tegen te houden. Zijn inauguratie vindt plaats op 20 januari.

Eerder dit jaar hebben het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Amerikaanse Senaat het wetsvoorstel goedgekeurd waarbij apps zoals TikTok worden verboden indien ze door 'een buitenlandse tegenstander' worden beheerd en een bepaald aantal maandelijkse gebruikers hebben. Appwinkels in de VS mogen TikTok dan niet meer aanbieden, tenzij de eigenaar ByteDance het sociale medium verkoopt aan een Amerikaanse partij.