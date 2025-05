WSJ: Trump gaat proberen TikTok-verbod VS tegen te houden

De aankomende Amerikaanse president Donald Trump zou gaan proberen om het verbod op TikTok in de VS tegen te houden. TikTok heeft tot 19 januari, de dag voor de inauguratie, om een Amerikaanse koper te vinden voor zijn Amerikaanse activiteiten.

Het is nog onbekend op welke manier Trump het verbod kan tegenhouden, meldt The Wall Street Journal. De aankomende president probeerde in zijn vorige termijn juist TikTok te verbieden, maar dat lukte niet vanwege een gebrek aan wetgeving. Nu is die wet er wel in de vorm van de Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act.

TikTok kan de deadline oprekken door vóór 19 januari te laten zien dat het gevorderd is met het proces van de verkoop van zijn Amerikaanse activiteiten. Het verbod werkt door bedrijven als Google en Apple te straffen als TikTok nog in downloadwinkels staat.

Trump kreeg forse financiële steun van zijn voormalige tegenstander Jeff Yass, een investeerder met veel aandelen in TikTok-moederbedrijf ByteDance. Hij pleitte al langer tegen een verbod op de app. Na een ontmoeting met Trump in maart begon de toenmalig presidentskandidaat te pleiten tegen het verbod, zo schreef Vanity Fair eerder. Er kwam al eerder een verbod op TikTok in andere landen, waaronder India.