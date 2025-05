Meta verlaagt prijzen advertentievrije abonnementen in de EU met 40 procent

Meta gaat de prijzen van zijn advertentievrije abonnementen voor Facebook en Instagram met 40 procent verlagen. De prijsverlaging geldt ook voor de abonnementen die al lopen. Ook krijgen gratis gebruikers binnenkort de optie om minder gerichte reclame te zien.

De prijsverlaging is ingevoerd om aan de eisen van Europese toezichthouders te voldoen, zegt Meta. Voor de webversie daalt de prijs van 9,99 euro naar 5,99 euro per maand en bij het mobiele abonnement gaat de prijs van 12,99 euro naar 7,99 euro per maand. Aanvullende accounts kosten bij het webabonnement 4 euro per maand extra en bij het mobiele abonnement 5 euro per maand extra.

De komende weken gaat Meta ook de optie toevoegen voor gratis gebruikers om minder gerichte reclame te zien. Hierbij gebruikt Meta minder persoonlijke data van gebruikers en laat 'alleen advertenties zien op basis van context', bijvoorbeeld wat de gebruiker in een sessie bekijkt en aanklikt. Meta zegt erbij dat het nog steeds vindt dat gerichte reclame 'beter is voor gebruikers'. "Gepersonaliseerde advertenties zijn waardevol voor zowel individuen als bedrijven, omdat ze mensen kennis laten maken met de merken en producten die voor hen het relevantst zijn", aldus Meta.

Meta had eerder dit jaar al aangeboden om de abonnementsprijzen te veranderen. De advertentievrije abonnementen werden in november exclusief in de Europese Unie geïntroduceerd. Het bedrijf deed dat om te voldoen aan Europese wetgeving, zoals de AVG en de Digital Markets Act.

De abonnementen werden bekritiseerd door onder andere consumentenbelangenorganisaties, die stellen dat gebruikers hierdoor moeten betalen voor privacy of anders in moeten stemmen met gepersonaliseerde advertenties. In maart stuurden 39 Europarlementariërs een open brief aan Meta met het verzoek om te stoppen met het 'pay-or-okaymodel'. De politici vonden dat het model 'het doel van de AVG ondermijnt' en dat 'op deze manier gegevensbescherming wordt beschouwd als handelswaar en niet als fundamenteel recht'.