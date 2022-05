Meta heeft 'absoluut geen intentie' om met Facebook te vertrekken uit Europa

Als het aan Meta ligt moeten services als Facebook en Instagram gewoon beschikbaar blijven in Europa. Het bedrijf zou 'absoluut geen intentie of plannen' hebben om zich uit de EU terug te trekken, maar is afhankelijk van nieuwe wetgeving voor trans-Atlantische dataoverdracht.

Het moederbedrijf van Facebook legt tegenover NU.nl uit dat er een nieuwe internationale wetgeving moet komen om dataoverdracht tussen de EU en de Verenigde Staten weer mogelijk te maken: "Uiteindelijk hebben bedrijven transparante en eenduidige wereldwijde regels nodig om trans-Atlantische gegevensoverdracht op de lange termijn veilig te laten verlopen. We houden de potentiële gevolgen voor onze Europese dienstverlening als gevolg van deze ontwikkelingen nauwkeurig in de gaten."

Het statement is een aanvulling op een waarschuwing die het bedrijf afgelopen donderdag in een rapport verwerkte. Hieruit bleek dat het intrekken van het verdrag Privacy Shield halverwege 2020 het onmogelijk zou maken voor Meta om diens 'meest significante producten en diensten' in de EU aan te kunnen blijven bieden. Het trans-Atlantische datatransferframework was nodig om gegevens van Europese gebruikers naar het bedrijf in de Verenigde Staten te kunnen verzenden.

Ondertussen doet de Ierse Data Protection Commission onderzoek naar de werkwijze van Meta in relatie tot Facebooks dataoverdracht. De autoriteit voor databescherming komt naar verwachting in de eerste helft van dit jaar met een uitspraak. De voorlopige conclusie van de IDPC luidt dat de dataoverdracht van Europese gebruikers naar Amerikaanse servers niet mocht volgens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In de tussentijd is het toenmalige Facebook naar de rechter gestapt om in beroep te gaan tegen het onderzoek van de IDPC, maar de instantie mocht het onderzoek voortzetten.