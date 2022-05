Nothing voegt ondersteuning voor spraakassistenten toe aan ear (1)-oortjes

Nothing heeft ondersteuning voor spraakassistenten Amazon Alexa, Apple Siri en Google Assistent toegevoegd aan zijn ear (1)-oordopjes. Gebruikers krijgen de functionaliteit door een firmware-update te downloaden.

Changelog Nothing ear (1)

Volgens de changelog verbetert de firmware-update ook de verbinding tussen de oortjes en laptops of apps van derden. Daarnaast belooft Nothing betere stabiliteit bij het wisselen van de verbinding tussen verschillende apparaten. Ook moet de accustatus in de app nauwkeuriger zijn na de update.

De spraakassistenten van Amazon, Apple en Google kunnen gekoppeld worden aan de gebarenbediening van de oortjes. Het is alleen mogelijk om de activatie van de assistent in te stellen op het commando drie keer tikken. Gebruikers kunnen de firmware-update voor de ear (1)-oortjes binnenhalen via de apps voor iOS en Android.