Nothing, het bedrijf van OnePlus-oprichter Carl Pei, komt binnen een paar maanden met zijn eerste smartphone. De bedoeling is een eigen ecosysteem te bouwen. De smartphonemarkt is in de afgelopen jaren bijzonder lastig gebleken om in door te breken.

Nothing hield woensdagmiddag een presentatie om zijn eerste smartphone te teasen. Die draait op Android met daaroverheen Nothing OS, een skin over Android waarin volgens Pei 'elke byte zin heeft'. Over de specificaties en het design zei Pei verder niks, maar het is al wel duidelijk dat de telefoon ledstrips aan de achterkant krijgt met een onbekende functie en zal draaien op een Qualcomm Snapdragon-soc.