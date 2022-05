'43 procent van smartphonebezitters in Nederland heeft er een van Samsung'

Samsung heeft in Nederland een aandeel van 43 procent van de smartphones, blijkt uit marktonderzoek van Telecompaper. Vooral de Galaxy S-serie is populair. Apple staat met een aandeel van 36 procent op de tweede plek in Nederland.

Grofweg een op de drie Samsung-toestellen behoort in Nederland tot de S-reeks, meldt Telecompaper op basis van eigen onderzoek onder ruim 17.000 respondenten van tussen de 16 en 80 jaar in het Telecompaper Consumer Insights Panel. Naast de S-serie doet de A-reeks het zeer goed; grofweg twintig procent van alle Samsung-toestellen in Nederland valt onder de middenklasse-smartphonereeks van Samsung.

Verschillende toestellen uit de Galaxy A-serie behoren tot de bestverkochte smartphones ter wereld, al blijken S-varianten in Nederland wat afzet betreft dus populairder te zijn. Eerder dit jaar werd bekend dat de vouwbare smartphones van Samsung het ook steeds beter doen in Nederland, al meldt Telecompaper geen percentage van dat aandeel.

Volgens hetzelfde onderzoek heeft twaalf procent van de Nederlandse Samsung-gebruikers een toestel uit de Galaxy S9-serie of ouder. Samsung-smartphones uit 2018 en ouder krijgen geen beveiligingsupdates meer. Ter vergelijking, bij iPhone-eigenaren ligt het percentage verouderde toestellen zonder softwareondersteuning op zes, schreef Tweakers eerder. Dit komt onder meer doordat Apple toestellen uit 2016 en nieuwer nog van beveiligingsupdates voorziet.