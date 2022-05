Samsung haalt recordomzet en investeerde ruim 32 miljard euro in chipproductie

Samsung heeft, mede door de groeiende vraag naar smartphones, tv's en chips, een recordomzet geboekt. Het bedrijf haalde in 2021 een winst van omgerekend 29,6 miljard euro. De fabrikant investeerde afgelopen jaar ook flink in zijn chipdivisie.

Zowel de jaar- als de kwartaalomzet van Samsung verbreekt eerdere records van het bedrijf. De totale jaaromzet is in 2021 bedraagt ruim 207 miljard euro en is daarmee met 24 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor, zo meldt de fabrikant. De operationele winst bedroeg omgerekend bijna 57 miljard euro over heel 2021. Het bedrijf schrijft de groei onder meer toe aan de toegenomen verkopen van high-end telefoons, waaronder foldables, naast televisies en huishoudelijke apparaten.

Ook de chipdivisie van het bedrijf boekte een winsttoename van 52 procent ten opzichte van 2020. De totale winst van die bedrijfstak bedroeg in 2021 ongeveer 6,2 miljard euro, ondanks problemen in de toeleveringsketen. Samsung schrijft dat de vraag naar geheugen- en nandproducten vorig jaar 'goed' was en verwacht dat dat komend jaar doorzet, onder andere vanwege de vraag naar geheugen voor servers. In zijn vooruitblik voor 2022 noemt Samsung ook massaproductie van zijn eerste procedé met gaa -transistors.

Tegelijkertijd investeerde de fabrikant omgerekend ongeveer 32,4 miljard euro in zijn Foundry-divisie voor halfgeleiderproductie. Het bedrijf breidde afgelopen jaar onder andere zijn productiecapaciteit voor euv-nodes uit, meldt Samsung in een teleconferentie met aandeelhouders. Euv-machines worden onder andere ingezet voor 15nm-dram en Samsungs zesde generatie v-nand, aldus het bedrijf.

Verder verwacht Samsung komend jaar zijn marktaandeel in de mobiele markt uit te breiden, ondanks de aanhoudende chiptekorten, die volgens het bedrijf ook in 2022 nog een rol zullen spelen. Het bedrijf spreekt over nieuwe flagshiptelefoons, tablets en wearables, naar lager gepositioneerde 5G-apparaten. Op 9 februari houdt het bedrijf een Unpacked-evenement, waar de komende Galaxy S22-serie wordt verwacht.

De schermdivisie van Samsung deed het volgens de fabrikant goed met mobiele panelen, maar leed wederom verlies bij de productie van 'grote panelen'. Dat komt volgens de fabrikant door een afname in lcd's en de initiële kosten bij de productie van qd-oled. Samsung verwacht een groei in 2022, deels omdat het vouwbare panelen gaat verkopen aan meer fabrikanten. Het verlies bij de productie van grote panelen moet 'deels gemitigeerd' worden met de massaproductie van qd-schermen en de introductie van monitoren met quantumdotpaneel.