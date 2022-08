Samsung introduceert 55" Odyssey Ark-miniledmonitor voor 2999 euro

Samsung start vanaf 24 augustus met de verkoop van de 55" Odyssey Ark voor een adviesprijs van 2999 euro. De monitor heeft een resolutie van 3840x2160 pixels en kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden.

De Odyssey Ark is volgens Samsung 's werelds eerste 55"-gamingmonitor met een 1000R-curve. Het scherm maakt gebruik van een miniledpaneel, heeft een beeldverhouding van 16:9 en biedt een maximale schermhelderheid van 1000 cd/㎡. Gebruikers kunnen het scherm kantelen en draaien, waarbij de Zuid-Koreaanse techgigant de verticale stand de Cockpit-modus noemt. Ook wordt er een afstandsbediening meegeleverd waarmee verschillende beeldscherminstellingen te veranderen zijn, waaronder de schermgrootte, schermmodus en schermverhouding. De zogenoemde Ark Dial is voorzien van een zonnepaneel maar kan ook met een USB-C-kabel opgeladen worden.

De monitor is vooral op gamers gericht. Dat blijkt onder meer uit de verversingssnelheid van 165Hz, de 1ms-responstijd en de ondersteuning van AMD FreeSync Premium Pro. Ook heeft de Odyssey Ark van 55" een enkele HDMI 2.1-aansluiting wat gamen op 120Hz en een resolutie van 4K mogelijk maakt op een PlayStation 5 of Xbox Series X. Er is daarnaast ondersteuning voor de Gaming Hub, HDR 10+ en Dolby Atmos aanwezig.

Een andere opvallende eigenschap is de vrij uitgebreide speakerinstallatie van de Odyssey Ark. De monitor heeft vier speakers, een in iedere hoek van het scherm. Daarnaast zijn er twee subwoofers in de monitor verwerkt voor een gezamenlijke geluidsproductie van 60W.