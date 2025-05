Gebruikers melden dat Samsung Multiroom-speakers in bootloop vastzitten

Gebruikers van verschillende Samsung-speakers melden dat hun speakers sinds enkele dagen in een bootloop vastzitten of op andere manieren niet meer goed werken. Het zou gaan om R1-, R3-, R6- en R Lite-speakers. Ook wordt de Shape M7 genoemd.

Op het officiële Samsung-forum laten verschillende klanten weten problemen te ondervinden met diverse speakers van Samsung in multiroomconfiguraties. In alle gevallen lijken R- en M-speakers in een bootloop te verkeren of continue verbinding proberen te maken via bluetooth of wifi. Samsung heeft de problemen nog niet erkend en heeft niet voor publicatie van dit artikel op vragen van Tweakers gereageerd.

Klanten zeggen op verschillende topics dat er een workaround beschikbaar is die goed werkt; getroffenen zouden het IP-adres van de betreffende Samsung-speakers moeten opzoeken en dit adres blokkeren via de router. Op deze manier krijgen de speakers dus geen internetverbinding met Samsungs servers en dit lijkt de problemen voor nu op te lossen.

Een andere gebruiker zegt een nog specifiekere workaround te hebben gevonden die gelijk wijst op wat de oorzaak van het probleem zou zijn. De speakers zouden in een bootloop komen omdat de api's van de muziekplatformen Deezer en iHeartRadio niet meer goed zouden werken in combinatie met de Samsung-hardware. Door de connectie met 'connect.deezer.com', 'api.iheart.com' en 'api2.iheart.com' via de router te blokkeren, zouden de problemen ook verholpen moeten zijn.