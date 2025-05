Ben verhoogt maximale internetsnelheden 4G-databundels

Ben heeft op 10 juli verschillende telefonieabonnementen aangepast. Zo zijn de maximale internetsnelheden voor 4G-verbindingen standaard verhoogd. Verder is het Klantvoordeel voor klanten met meerdere Ben-abonnementen op een adres verder opgehoogd.

In een blogpost legt de virtuele provider uit dat alle telefonieabonnementen met 4G-internet verhoogde maximale snelheden mogen verwachten. De downloadsnelheid van het standaard 4G-abonnement is verdubbeld naar 200Mb/s en de uploadsnelheid is vervijfvoudigd. Klanten met een 4G Extra Snel-toevoeging op hun abonnement krijgen respectievelijk een verhoging van 75Mb/s en 10Mb/s down- en uploadsnelheid.

Verder laat de provider weten dat mensen die in aanmerking komen voor het Klantvoordeel extra data bij hun bundels krijgen. Dit zijn klanten waarbij meerdere Ben-abonnementen op een adres zijn geregistreerd. Bij databundels van 1 tot 4,9GB krijgen zij 1GB extra, bij bundels van 5 tot 9,9GB komt 3GB extra en voor bundels met 10GB of meer wordt 5GB toegevoegd. Ben blijft 5 euro korting aanbieden voor klanten die ook T-Mobile voor Thuis afnemen.

Ben is een virtuele provider die gebruikmaakt van het netwerk van T-Mobile. Het bedrijf is een zelfstandige dochteronderneming van de laatstgenoemde telecomgigant.