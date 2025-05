Aya Neo introduceert dunne Air 1S- en Air 1S Ultra-handhelds met AMD Zen 4-apu

Aya Neo introduceert zijn Air 1S en Air 1S Ultra. Deze Windows-handhelds krijgt een AMD Ryzen 7 7840U-apu met acht Zen 4-cores en worden relatief dun en licht. De handhelds komen bij release beschikbaar vanaf 899 tot 1259 dollar.

De Aya Neo Air 1S wordt volgens de fabrikant 21,6mm dik en weegt 450 gram. De Ultra-variant wordt een limited edition en krijgt een dikte van 18mm en een gewicht van 405 gram. Beide Air 1S-handhelds krijgen een 5,5"-amoledscherm met een resolutie van 1920x1080 pixels. De fabrikant noemt geen refreshrate.

De Air 1S-serie beschikt over een AMD Ryzen 7 7840U-apu met acht Zen 4-cores op 5,1GHz. De geïntegreerde gpu is gebaseerd op de RDNA 3-architectuur en heeft twaalf compute-units. Daarmee zijn de specificaties vergelijkbaar met die van de Ryzen Z1 Extreme-chip die wordt gebruikt in de ASUS ROG Ally-handheld. Aya Neo meldt geen concretere specificaties van de chip, maar stelt dat deze kan werken met tdp's van 5 tot 25W.

Aya Neo voorziet de handheld van 16 of 32GB Lpddr5x-geheugen. Daarbij kan de Air 1S geleverd worden met M.2-2280-ssd's van 512GB, 1TB, 2TB of 4TB. De accucapaciteit bedraagt 38Wh voor de Air 1S. De Ultra-variant wordt alleen geleverd met 32GB geheugen en 2TB opslag en heeft een 28Wh-accu. Aya Neo begint op 11 juli met pre-orders voor de Air 1S-serie via Indiegogo. De handhelds worden vanaf augustus geleverd.