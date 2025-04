MSI introduceert Claw A1M-handheld met Intel Core Ultra-cpu met Arc-gpu

MSI introduceert zijn eerste handheld-pc tijdens de CES in Las Vegas. De Claw A1M beschikt over een Intel Core Ultra-chip met een geïntegreerde Arc-gpu en een 1080p-scherm van 7" met 120Hz-verversingssnelheid. De handheld komt dit jaar beschikbaar vanaf 699 dollar.

Volgens MSI krijgt de Claw A1M 'maximaal' een Core Ultra 7 155H-cpu van Intel. Die is gebaseerd op de Meteor Lake-architectuur en beschikt over 6 P-cores en 8 E-cores, voor een totaal van 16 cores en 22 threads. De chip heeft daarnaast een geïntegreerde Intel Arc-gpu met 8 Xe-cores op 2,25GHz. De handheld wordt daarnaast geleverd met 16GB Lpddr5-geheugen en maximaal een vooraf geïnstalleerde M.2-2230-ssd van 1TB.

De fabrikant vertelt aan The Verge dat er ook een goedkopere variant van de Claw A1M komt. Die versie krijgt een lager gepositioneerde Core Ultra 5 135H-cpu en 512GB ssd-opslag. De processor in kwestie beschikt over twee P-cores minder dan de Core Ultra 7 155H en heeft ook een minder krachtige igpu.

MSI bevestigt verder dat de handheld beschikt over een ips-touchscreen van 7". Het paneel in kwestie krijgt een resolutie van 1920x1080 pixels en heeft een variabele refreshrate tot 120Hz. Het scherm wordt omringd door twee thumbsticks, een d-pad en 'ABXY'-knoppen en vier andere knoppen. Aan de achterkant van het apparaat zitten ook twee knoppen en de handheld beschikt over vier triggerknoppen. Bovenaan de Claw A1M zit onder meer een aan-uitknop met geïntegreerde vingerafdrukscanner.

Daarbij krijgt het apparaat een 53Wh-accu, waarmee de Claw A1M twee uur lang meegaat. De accu wordt met 65W opgeladen via een USB-C-aansluiting, die ook Thunderbolt 4-ondersteuning heeft. De handheld is 294mm breed, 117mm hoog, 21,2mm dik en weeg 696 gram. Het apparaat wordt geleverd met Windows 11. MSI levert eigen software mee waarmee gebruikers onder meer hun games kunnen opstarten en de powerlimit van de cpu kunnen instellen.

De MSI Claw A1M verschijnt in de eerste helft van 2024 op de markt. De fabrikant noemt nog geen concretere releasedatum. De variant met Core Ultra 5 135H-cpu en 512GB opslag gaat bij release 699 dollar kosten. De duurdere versie met Core 7 Ultra 155H-chip en een 1TB-ssd is 100 dollar duurder.