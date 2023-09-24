Valve: volgende Steam Deck wordt eind 2025 verwacht, misschien zelfs later

Pierre-Loup Griffais, een van de systeemarchitecten achter de Steam Deck, heeft aangegeven dat er ten vroegste tegen eind 2025 een opvolger van de Steam Deck kan worden verwacht. Volgens de man zijn nieuwe chips immers nog niet zuinig en efficiënt genoeg.

Griffais doet deze uitspraken tegenover The Verge. Valve zou slechts enkel en alleen een nieuwe en krachtigere versie van de Steam Deck willen bouwen, als de prestatiewinst groot genoeg is. “We willen deze prestatiewinsten niet ten koste laten gaan van de accuduur”, stelt Griffais. "Ik vermoed niet dat er de komende jaren zo’n ontwikkeling in de halfgeleiderindustrie zal plaatsvinden, maar we blijven het wel opvolgen."

De systeemarchitect verklaarde ook waarom Valve geen tussentijdse versies van de Steam Deck heeft uitgebracht met iets krachtigere hardware. "We vinden het belangrijk dat de Steam Deck een fixed performance target aanbiedt aan ontwikkelaars. Consumenten moeten ook de eenvoudige boodschap meekrijgen dat elke Steam Deck dezelfde games kan spelen", aldus de man.

De Steam Deck is in het voorjaar van 2022 op de markt gebracht. Valve verklaarde dat jaar dat het pc-gaming wilde losmaken van de desktop en dat de handheldgamingconsole daar een grote rol in speelde. De handheldconsole beschikt over een semi-custom apu van AMD met vier Zen 2-cores en een RDNA 2-gpu met acht compute units.

In augustus van dit jaar is Valve begonnen met de verkoop van goedkopere refurbished Steam Decks. Deze zijn volgens de fabrikant volledig getest in de fabrieken van Valve, maar kunnen cosmetische imperfecties hebben. Een versie met 64GB opslag kost 339 euro, een 256GB-variant kost 439 euro en die met 512GB opslag kost 539 euro. De refurbished Steam Deck-varianten zijn daarmee ongeveer twintig procent goedkoper dan gewone retailvarianten van de handheld. Tweakers publiceerde in augustus nog een nieuwe review over de Steam Dec. Hierin werd de software van het apparaat opnieuw onder de loep genomen.