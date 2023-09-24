Valve: volgende Steam Deck wordt eind 2025 verwacht, misschien zelfs later

Pierre-Loup Griffais, een van de systeemarchitecten achter de Steam Deck, heeft aangegeven dat er ten vroegste tegen eind 2025 een opvolger van de Steam Deck kan worden verwacht. Volgens de man zijn nieuwe chips immers nog niet zuinig en efficiënt genoeg.

Griffais doet deze uitspraken tegenover The Verge. Valve zou slechts enkel en alleen een nieuwe en krachtigere versie van de Steam Deck willen bouwen, als de prestatiewinst groot genoeg is. “We willen deze prestatiewinsten niet ten koste laten gaan van de accuduur”, stelt Griffais. "Ik vermoed niet dat er de komende jaren zo’n ontwikkeling in de halfgeleiderindustrie zal plaatsvinden, maar we blijven het wel opvolgen."

De systeemarchitect verklaarde ook waarom Valve geen tussentijdse versies van de Steam Deck heeft uitgebracht met iets krachtigere hardware. "We vinden het belangrijk dat de Steam Deck een fixed performance target aanbiedt aan ontwikkelaars. Consumenten moeten ook de eenvoudige boodschap meekrijgen dat elke Steam Deck dezelfde games kan spelen", aldus de man.

De Steam Deck is in het voorjaar van 2022 op de markt gebracht. Valve verklaarde dat jaar dat het pc-gaming wilde losmaken van de desktop en dat de handheldgamingconsole daar een grote rol in speelde. De handheldconsole beschikt over een semi-custom apu van AMD met vier Zen 2-cores en een RDNA 2-gpu met acht compute units.

In augustus van dit jaar is Valve begonnen met de verkoop van goedkopere refurbished Steam Decks. Deze zijn volgens de fabrikant volledig getest in de fabrieken van Valve, maar kunnen cosmetische imperfecties hebben. Een versie met 64GB opslag kost 339 euro, een 256GB-variant kost 439 euro en die met 512GB opslag kost 539 euro. De refurbished Steam Deck-varianten zijn daarmee ongeveer twintig procent goedkoper dan gewone retailvarianten van de handheld. Tweakers publiceerde in augustus nog een nieuwe review over de Steam Dec. Hierin werd de software van het apparaat opnieuw onder de loep genomen.

Steam Deck productplaatje
Steam Deck

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 24-09-2023 11:32 104

24-09-2023 • 11:32

104

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Reacties (104)

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jgsr 24 september 2023 11:55
Als ze de usb-c poort nu aan de onderzijde hadden gemaakt, zoals de nintendo switch dan was de huidige steamdeck voor mij nagenoeg perfect. Los hiervan is het een super apparaat en steamOS werkt ontzettend prettig.
DutchHammer @jgsr24 september 2023 12:42
Ik vind het juist weer fijn dat ie boven zit. Kan je makkelijker liggend gamen.
The Oddler @DutchHammer24 september 2023 12:55
Same, voor de dock klein beetje minder praktisch, maar veel praktischer als je hem vast hebt in de zetel ofzo.
MrFax @The Oddler24 september 2023 14:53
Het probleem met de switch dock is dat je je hele switch aan het bekrassen bent om ervoor te zorgen dat de usb poort er in gaat. Goed voor de levensduur van de usb c poort lijkt het me ook niet. Die dingen zijn gemaakt om ze er met de hand in te steken, niet door het door zwaartekracht erin te vallen. En je zit ook altijd te kutten om dat ding goed erin te krijgen.

De Steam Deck doet dit dus een stuk beter.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 22 juli 2024 18:35]

phray @MrFax24 september 2023 17:01
Switch dock heeft juist een speciale usb c plug die iets smaller is dan een een port op een gewone usb c kabel.

Dit is ook waarom je switch er zo uit kan trekken zonder dat je de dock meeneemt en dit zorgt ook voor minder frictie op de usb poort.
MrFax @phray24 september 2023 22:39
Toch is de manier dat de Steam deck het doet toch handiger? Je hebt wat marge in hoeveel je hem in het midden zet, dus je kan hem letterlijk er gewoon op pleuren en hij zit goed. Met de Switch loop ik altijd te kutten om hem zonder dat de zijkanten tegen de dock aankomen (plastic tegen plastic = krassen, als de switch van metaal was had het niet uitgemaakt), want ik ben best wel zuinig met het cosmetisch beschadigen van apparatuur.
phray @MrFax24 september 2023 22:55
Heb zelf nooit moeite mee. Je kan aan de joycons zien of hij goed in het midden zit dus ik mis eig nooit.

Heb ook nooit last van krassen gehad zowel op voorkant als achterkant van switch (heb wel een glazen screen protector) maar die zou ik er sws altijd op doen.

Vind switch methode zelf makkelijk plaats hem erin en binnen een seconde beeld op mijn tv zonder met een kabeltje te priegelen (kabeltjes hebben ook wel eens de neiging om kapot te gaan na te veel buigen).
MrFax @phray25 september 2023 02:24
Het voordeel van een kabeltje is wel dat het een stuk goedkoper is dan een hele nieuwe dock.
Raventhorn @MrFax25 september 2023 08:56
Als je de kabel los kan vervangen wel ja. Zijn ook genoeg apparaten waar het kapot gaan van het kabeltje alsnog een nieuw dock betekent, omdat de kabel er aan/in vast gemaakt zit en niet los te vervangen is.
Dat lijkt bij de Steam Deck ook het geval te zijn; de schematische weergaven die ze zelf aanbieden lijken in ieder geval over een vaste kabel te spreken.

Als je het dock open gaat maken om 'm zelf te repareren (en dus buiten de eventuele garantie om), dan maakt het weer vrij weinig uit of je een kabel of een poort moet vervangen; al heeft het vervangen van de kabel bij de Steam Deck iig wel weer meer kans op cosmetische imperfecties, vooral aan de kant van het dock. :)

In dit geval lijkt het dus redelijk om het even te zijn, en meer een gevalletje persoonlijke voorkeur. Ze hebben beiden hun voordelen en nadelen, en beiden zijn doeltreffend in wat ze willen bereiken.
Verwijderd @MrFax25 september 2023 00:10
Het probleem met de switch dock is dat je je hele switch aan het bekrassen bent om ervoor te zorgen dat de usb poort er in gaat. Goed voor de levensduur van de usb c poort lijkt het me ook niet.
Gaat hier nu al 6 jaar goed, zie ook geen slijtage aan de poorten van de 2 Switches hier. Hoezo door de zwaartekracht? Je steekt het er toch handmatig in? Of laat jij je Switch van bovenin het dock gewoon los naar beneden vallen.
MrFax @Verwijderd25 september 2023 02:25
Ik bedoel dat je hem er niet zelf in hoeft te drukken, zwaartekracht doet het werk voor je. Hij valt er uiteindelijk altijd zelf in, want je oefent geen druk uit. Dat gebeurt niet magisch :)

[Reactie gewijzigd door MrFax op 22 juli 2024 18:35]

Verwijderd @MrFax25 september 2023 09:10
Tenzij je hem laat vallen, oefen je wel druk uit. Ik zie ook niet waarom dit veel harder zou gaan dan mensen die er zelf een kabel in jassen.
giantgiantus @MrFax24 september 2023 17:03
Ik gooi de switch er echt van een eindje in. Al jaren. Geen enkele kras!
KuroHana @MrFax24 september 2023 18:12
de switch dock usb is met een veer , dus het ken zijn eigen een klein beetje aanpassen , en als je gewoon voorzichtig ben is er niks aan de hand, ik heb nog steeds eerste generatie n-switch en alles wekr nog
MrFax @KuroHana24 september 2023 18:32
Toch krijg ik met mijn switch toch altijd een "Oh shit" gevoel als ik elke keer per ongeluk de switch loslaat terwijl die nog niet helemaal erin zit. Het is een beetje een onhandig systeem imho.
KuroHana @MrFax24 september 2023 19:38
het heb slide rails dus eigenlijk ken er wienig fout gaan
bschelst @The Oddler24 september 2023 14:29
ik vind het net gemakkelijker voor de dock
Terracotta @jgsr24 september 2023 12:08
same here, snap de redenering niet om de dock met een kabel te laten connecteren, onelegent en onpraktisch.
Finraziel
@Terracotta24 september 2023 13:55
Maar spelen terwijl je oplaadt zou weer heel onhandig worden als hij onderop zit. Daarom zie je ook dat de meeste handhelds die er onderop een hebben er ook een bovenop hebben.
KuroHana @Finraziel24 september 2023 18:11
mja je heb ook van die mooie adapters om het 180 graden te maken dat het aan de achterkant zit, voor mijn is het geen probleem zo lang het maar niet in de weg hangt,

1 extra usb poortje zou niet gek zijn, 1 boven 1 onder dan ken men zelf kiezen,

en als je er echt last van heb, moet je echt een lichtere usb kabel kopen van anker, de anker flow series bijvoorbeeld,
Finraziel
@KuroHana24 september 2023 19:57
Het gaat niet om het gewicht van de kabel (waar je trouwens juist meer last van zou hebben als hij boven uit steekt, groter moment), het gaat er om dat je de steam deck niet goed kunt laten rusten als er iets onderuit steekt. Zelfs met zo'n adapter steekt er nog altijd iets onder uit, dat is niet prettig als je hem bv onderuitgezakt op je buik wil laten rusten.
Whazor @jgsr24 september 2023 13:12
Ik zou twee USB-c poorten fijn vinden, eentje onder en eentje boven. Dan kan je ook gemakkelijk een controller aansluiten en tegelijk opladen zonder een dock.
Styreta @Whazor24 september 2023 15:56
Dit dus. Ik heb best wat spul waarbij het handig zou zijn om gewoon de Deck te kunnen laden / docken en toch nog een native port te hebben zonder met Dongels etc te moeten pielen. Hopelijk in V2!!
qlum @jgsr24 september 2023 16:12
Zowel een boven als onder zou ideaal zijn, maar denk ik niet de kosten waard.
Ik vind het zelf prettig dat hij aan de bovenkant zit, als je de Deck in de lader of met een powerbank gebruikt, is het handiger dat de poort aan de bovenkant zit, in tegenstelling tot een telefoon werkt deze niet op zijn kop.
Greymane @jgsr24 september 2023 16:29
Helaas werd ik door SteamOS ontzettend gelimiteerd omdat het een Linux build is. Dus ik heb er maar Windows op gezet, anders krijg ik her en der bans voor online spelen omdat de anti cheat dan niet werkt. Er zijn al talloze mensen die op deze wijze gebanned zijn op Destiny 2.
Pyronick @Greymane24 september 2023 16:53
Het is denk ik ook een beetje een kip-ei verhaal. Momenteel investeren weinig ontwikkelaars nog in een Linux build of een Windows build die enigzins SteamOS- of geheel Proton/WINE compatible is.

Zodra hier de balans in gaat verschuiven zal er vanzelf meer aandacht komen voor Steam Deck/SteamOS/Linux compatibiliteit en bijbehorende ondersteuning.
Halfscherp @jgsr24 september 2023 19:33
Je kan 3D-geprinte “quickdocks” vinden waar de Steam Deck ondersteboven in gaat. Het is me een raadsel waarom Valve het zelf niet zo gedesigned heeft..
langestefan 24 september 2023 11:50
Een langere batterijduur zou fijn zijn, maar eigenlijk kan de steamdeck alles draaien, zeker met FSR (soms met wat concessies). Voor de prijs is het gewoon een heel goed apparaat. Ik heb het refurbished model kunnen kopen met een SSD van ifixit, dus nu heb ik een 1TB steamdeck voor een prijs die lager ligt dan het 512GB model. Ik ben ook blij dat ze voor linux gekozen hebben met bijkomende optimalisaties in plaats van windows, dat komt bij volgende generaties weer van pas. Ik vraag me wel af hoeveel winst een 3nm APU zou behalen tegenover de huidige APU die op 7nm gebakken is.
Verwijderd @langestefan24 september 2023 12:13
Ik vraag me wel af hoeveel winst een 3nm APU zou behalen tegenover de huidige APU die op 7nm gebakken is.
Actueel weinig ... Je zie de 7840u op 4nm... Het probleem zit hem dat de Steam Deck enorm efficient is op de 10W of lager niveau. En de laptop CPUs zoals de 7840u/Z1Extreme halen grotere FPS maar pas vanaf 15W en snel worden ze gebottlenecked door o.a. geheugen snelheden.

Ironisch genoeg als je een deftige opvolger wilt, moet je bijna een iGPU maken met ingebouwde cache om die geheugen bottlenecks een beetje proberen te verminderen. En wat we gezien hebben op de desktop GPU market, dat die voordelen enkel beginnen van 32MB+ cache. Dat is een dik deel extra silicone dat je moet inbouwen, en silicone cost geld.

Je moet een custom design maken op 4nm om die voordelen op 10W of lagere eruit te halen, en dat kost nog eens extra geld.

Een nieuw steam deck zou veel duurder zijn, want 4nm is nieuw. Waartegen de 7nm van de deck, was al enkel jaren oud toen de SD1 uitkwam.

Voor Valve is er idd weinig voordeel om een nieuwe Deck te maken en dat is ook niet hun doel. Je mag niet vergeten dat de SD niets anders is dan een toestel om meer games te verkopen via Steam. En nu met meer "concurrenten" zoals Ally, de nieuw Lenovo Go enz, well, zij doen het werk en Valve incasseert de winst via Steam. Alle, zo lang dat die gasten niet beginnen zoals in de Streaming market, met hun eigen exclusieve games / markt fragmentatie.

Voor mij is de oplossing simpeler als je AAA qualiteit wilt...

Je hebt een game pc dat constant in slaap staat. En dan gebruik je moonlight of andere "cloud" streaming op die PC (en remote wake).

En voila, je kan iedere spel spelen op je deck, laptop, tv en je batterij leven is 3 maal hoger, en je noise is niet bestaand. Aka, dumb clients achtige ontwerp. En als je echt de grapjas wilt uithangen, gebruik je dGPU sharing, waardoor je meerdere mensen games kan laten spelen op dezelfde dGPU. Aka, meerder mensen gebruiken 1 gaming "server". En wat met die PC terug in slaap? Well, zet gewoon je sleep timeout op 3 minuten en voila. Gaming on demand, en veel goedkoper, sneller, lower latency dan GeforceNow etc. En je SD enz hebben een batterij leven dat enorm lang is.
langestefan @Verwijderd24 september 2023 12:20
Je hebt een game pc dat constant in slaap staat. En dan gebruik je moonlight of andere "cloud" streaming op die PC (en remote wake).

En voila, je kan iedere spel spelen op je deck, laptop, tv en je batterij leven is 3 maal hoger, en je noise is niet bestaand. Aka, dumb clients achtige ontwerp. En als je echt de grapjas wilt uithangen, gebruik je dGPU sharing, waardoor je meerdere mensen games kan laten spelen op dezelfde dGPU. Aka, meerder mensen gebruiken 1 gaming "server". En wat met die PC terug in slaap? Well, zet gewoon je sleep timeout op 3 minuten en voila. Gaming on demand, en veel goedkoper, sneller, lower latency dan GeforceNow etc. En je SD enz hebben een batterij leven dat enorm lang is.
Ik heb liever gewoon capabele hardware. Mijn PC staat het grootste deel van de dag uit, en ik moet er niet aan denken om mijn GTX3090 te gebruiken om te streamen naar mijn steamdeck. Ten eerste is dat vrij nutteloos, want op zo'n klein lage resolutie scherm zie ik die details toch niet, en ten tweede verstookt zo'n GPU enorm veel energie. Ik wil ook niet afhankelijk zijn van een fatsoenlijke internetverbinding om af en toe een spelletje te kunnen doen, en ook liggen de kosten van een gaming PC veel hoger.
Verwijderd @langestefan24 september 2023 12:44
Ik wil ook niet afhankelijk zijn van een fatsoenlijke internetverbinding om af en toe een spelletje te kunnen doen
Heuu, dat staat in je home netwerk, is dus niet relevant voor streaming uit je huis. Als je discussie was over de SD buiten huis, dat is een andere zaak natuurlijk.
ik moet er niet aan denken om mijn GTX3090 te gebruiken om te streamen naar mijn steamdeck
Veel mensen doen dit... Je moet rekening houden dat je niet 1440p of 4k moet streamen naar je Deck. Je gaat niet 300W verstoken.

Laat me je een voorbeeld geven, 6700XT dat ik hier staan heb. Ding doet makkelijk 270W als je hem volledige op max laat draaien. Maar diezelfde kaart gebruikt rond de 40W bij 1080p 60fps voor zwaardere games. Ik zie veel mensen de fout maken, dat ze 2k of 4k moeten streamen. Nee, je max dat je stuurd is de max van het toestel. Steam Deck 720p/60fps, laptop met 1080p, well, 1080p streaming. Gevolg is dat je GPU enorm zuinig kan draaien.
ook liggen de kosten van een gaming PC veel hoger.
Steam Deck kost 350 Euro deze dagen, minder als je refurbished neemt. Een Ally dat "sterker" is, is 700 Euro. Hier zit je al met 300 verschil. Je koopt geen gaming laptop maar een lichte werk laptop, daar spaar je met gemak 400 euro of meer uit.

Plop, nu hebt je een mooie PC met een deftige GPU, dat 2 verschillende toestellen kan aansturen ( en meer). En spreek nog niet eens over 2de hands enz.

Veel mensen zitten te veel met hun kop in een bepaalde "ik moet X kopen" en als dat mobiel is, schieten die prijzen omhoog, zeker hoe sterk het moet zijn. En het batterij leven zakt in elkaar, en het geluid schiet omhoog. Vroeger was game streaming moeilijk en geen oplossing, deze dagen is dat totaal anders. En je bent beter af zelf je eigen "cloud" op te zetten op deze manier. Nu ja, ieder zijn ding, maar ik zie gewoon veel mensen geld uitgeven als ze goedkoper kunnen doen met betere resultaten, en ja, het enige nadeel is lastigere buitenhuis. En dan kan je nog altijd gaming doen, maar dan met lichtere games op de Steam Deck enz.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 18:35]

langestefan @Verwijderd24 september 2023 13:30
Ik wil niet streamen. Mijn steamdeck kan nu ook al streamen, ik vind het onpraktisch. Er hoeft maar iets met de verbinding aan de hand zijn en je merkt het direct.
Heuu, dat staat in je home netwerk, is dus niet relevant voor streaming uit je huis. Als je discussie was over de SD buiten huis, dat is een andere zaak natuurlijk.
Ik gebruik de SD ook veel in de trein of zelfs in het vliegtuig, heerlijk apparaat voor lange reizen. Hij heeft ook ondersteuning voor USB-PD, dus als ik mijn powerbank meeneem is batterijduur geen probleem meer.
Veel mensen doen dit... Je moet rekening houden dat je niet 1440p of 4k moet streamen naar je Deck. Je gaat niet 300W verstoken.
100-200W ga ik zeker wel halen bij streamen. Ik haal op idle al 100W. Deze PC is alles behalve zuinig.
Steam Deck kost 350 Euro deze dagen, minder als je refurbished neemt. Een Ally dat "sterker" is, is 700 Euro. Hier zit je al met 300 verschil. Je koopt geen gaming laptop maar een lichte werk laptop, daar spaar je met gemak 400 euro of meer uit.
Ja en daarom dus de SD, PC gaming voor ~350 euro. Dat haal je met een 'echte' PC nooit.
Verwijderd @langestefan24 september 2023 13:47
100-200W ga ik zeker wel halen bij streamen. Ik haal op idle al 100W. Deze PC is alles behalve zuinig.
Wow ... 100W idle ... Men 6700XT + 13600K doet 55W en ik vind dat al veel.

Als je een lichtere oplossing wilt:

https://store.minisforum.com/products/elitemini-hx90g

23W idle, 6600M (ongeveer hetzelfde als desktop 6600)
langestefan @Verwijderd24 september 2023 14:33
RTX3090 is 30W idle, 5950X zo'n 50W idle. Voor het streamen van een 'lichte' game zal dat wel richting de 300W gaan. Zal het eens testen. Games die zowel de CPU als de GPU leegtrekken (WH3 bijv.) trekken zo 600+W...

[Reactie gewijzigd door langestefan op 22 juli 2024 18:35]

GromuhlDjun @langestefan24 september 2023 20:28
Dat is wel heel veel. Ik heb een stuk zwakkere pc, maar mijn 3700x met 4070ti trekt ongeveer 250w bij volle belasting. Nu heb ik wel een lichte undervolt, maar zelfs zonder komt ie niet boven de 400w.
Streamend naar de steam deck haalt ie iets meer dan 100w (tenminste, volgens de software van mijn corsair voeding, vanaf de muur misschien wat meer)

[Reactie gewijzigd door GromuhlDjun op 22 juli 2024 18:35]

langestefan @GromuhlDjun24 september 2023 20:29
Mijn 760W voeding kon het in ieder geval niet trekken. Dus ben ik nu over naar 1000W. Heb dan ook wel een redelijke overklok op de 5950X zitten.

[Reactie gewijzigd door langestefan op 22 juli 2024 18:35]

GromuhlDjun @langestefan24 september 2023 21:27
Ja zo'n overclock wil wel, dan gaat je gebruik snel een stuk hoger pieken. De 30-series heeft ook flinke spikes in het verbruik zitten bedenk ik me net. Zeker de krachtige versies als die 3090 van jou.
RuddyMysterious @Verwijderd24 september 2023 16:22
Zelfs met sunshine heb ik bij Horizon Zero Dawn nog zeer merkbare compressie artefacten (vooral in gedetailleerde plekken gras en begroeiing) als ik stream van pc naar sd, dus helaas is dat voor mij nog steeds geen goed alternatief.
PjotterP @Verwijderd24 september 2023 16:32
*silicon of silicium, silicone is iets anders :)
GromuhlDjun @Verwijderd24 september 2023 21:34
Voor enkel streamen kopen mensen gemiddeld geen steam deck vermoed ik. Leuk dat het kan, maar dan kun je ook een controller op je telefoon plaatsen en daarop mobiel gamen.
Ik heb m persoonlijk juist voor mobiel gamen zowel hangend op de bank thuis, als op vakantie, onderweg etc. zonder afhankelijk te zijn van een internetconnectie.
Inderdaad, veel nieuwe AAA spellen draaien wat minder, gelukkig maar dat er zo weinig goeds uitkomt tegenwoordig 8)7
Cid Highwind @GromuhlDjun25 september 2023 09:09
Maar dan moet je weer een extra stuk plastic / electronica kopen, en zijn die überhaupt te krijgen met de knoppen en trackpads en in de kwaliteit van de Deck hardware?

Nee, als je dan toch al een Deck hebt, is het juist het ideale apparaat om er ook mee te streamen voor de game die te zwaar zijn op den duur.
EraYaN @Cid Highwind25 september 2023 09:49
iOS bijvoorbeeld support bijna alle gangbare controllers van de grote consoles. En er zijn wat brackets om ze aan elkaar te verbinden.
GromuhlDjun @Cid Highwind25 september 2023 11:55
Ik zeg toch ook niet dat dat niet zou kunnen? Ik zei alleen iets over het puur voor streaming kopen van een steam deck, omdat je naast streaming zo'n beetje alle spellen t/m 2022 goed kan draaien, emulators, indie games etc. De kracht van de steam deck voor mij is dat dat allemaal kan.

Overal kunnen streamen is (logisch op deze site hoor) heel Nederland centrisch omdat we vrijwel overal redelijk goede dekking hebben. Buiten Nederland kom ik op zoveel plekken waar brakke wifi is, nauwelijks tot geen mobiel internet mogelijk is e.d. Succes met streamen daar.

Wat betreft je opmerking over de controller: je hebt maar 1 stukje plastic nodig om je controller op je telefoon/tablet aan te sluiten. Er zijn legio goede controllers die ofwel via usbc ofwel bluetooth perfect werken op android/ios. Maar je moet inderdaad wel even zoeken en niet het goedkoopste prul kopen. Er is heel veel zooi en mensen kopen snel het goedkoopste duurkoopproduct.
phray @Verwijderd24 september 2023 17:05
Je kan niet echt de off the shelves laptop components vergelijken met de custom hardware in steamdeck en zeggen dat het verschil in efficiëntie tussen 7 en 4 nm niet groot zou zijn.
Magic Power @langestefan24 september 2023 16:22
Een langere batterijduur zou fijn zijn ....
Daarom heb ik bij mijn Steam Deck een Powerbank gekocht van 27k mAh. (Dit vond ik leuk om zo te schrijven :) ). Dan hoef ik maar een simpel kabeltje aan te sluiten om er toch een best langere tijd uit te kunnen halen. En omdat de USB-C bovenaan zit, zit dat kabeltje nooit in de weg als ik hem in de stoel of op de bank gebruik.
arbraxas 24 september 2023 13:24
Hopelijk dan wel met een beter scherm, want dat vind ik toch het grootste minpunt aan mijn steamdeck.
De kleuren spatten nou niet echt er van af. Die staat met stip bovenaan mijn lijstje met verbeteringen.
KuroHana @arbraxas24 september 2023 18:16
wat verwacht je van deze prijs category ?

dat je een color gamut heb van minimaal 98% ?

of dat je 70% van de games die je op pc speelt ook ken spelen onderweg zonder een cross platform te gebruiken ?
Rinyuu @arbraxas24 september 2023 20:34
Er is een plugin om de vibrance omhoog te schroeven voor Decky pluginloader ;)!

Misschien nog net geen OLED, maar maakt het al een heel stuk beter.
Jittikmieger @arbraxas24 september 2023 21:25
Dat wordt een stuk beter met SteamOS 3.5. Ik heb de preview versie draaien van 3.5 en daarmee draait de Steam Deck scherm standaard in sRGB stand en dan heb je veel betere en mooiere kleuren. En dat werkt beter dan de vibrant plugin van Decky Loader.
PjotterP @arbraxas24 september 2023 16:36
welke versie heb je?
ArawnofAnnwn @arbraxas25 september 2023 13:42
De enige klacht die ik over het scherm heb is dat het iets groter zou mogen zijn. Over de kleuren heb ik geen klachten. Zeker met de SteamOS 3.5 update zien de kleuren er nog beter uit. Je kunt het nu namelijk instellen naar je eigen wensen. Ik heb het scherm een stuk warmer gezet, echt heerlijk.
michownz 24 september 2023 11:44
Ik heb op dit moment ook geen nood aan een nieuwe versie. Het doet wat het moet doen. Het is zeker niet perfect, maar het blijft een uitstekende portable gaming machine.
Beakzz @michownz24 september 2023 12:02
Same, maar de SD gebruik ik dan ook alleen voor indie games en emulatie. Zie geen reden om er triple A games op te spelen (op Civ en Xcom). Dat soort games speel ik liever op de PC of Series X

Net zoals ik een grootse film niet op een iPad kijk eigenlijk.
cmegens @Beakzz24 september 2023 14:15
Net zoals ik een grootse film niet op een iPad kijk eigenlijk.
Je moet toch een knappe TV hebben om een 12,9 inch iPad Pro op armlengte te evenaren.
hiostu @cmegens24 september 2023 15:33
Wat alleen weer niet zo goed voor je ogen is. Dan moeten je ogen de hele tijd dichtbij scherp stellen.
RuddyMysterious @hiostu24 september 2023 16:18
Veel mensen kijken 40 uur per week al naar schermen op kortere afstand zonder echt kwalijke gevolgen, dus zal een film er wel zonder problemen bij kunnen.

[Reactie gewijzigd door RuddyMysterious op 22 juli 2024 18:35]

hiostu @RuddyMysterious24 september 2023 17:57
Niet zonder kwalijke gevolgen, het aantal brildragers en mensen met problemen met het zicht neemt steeds verder toe. Niet voor niets wordt er geadviseerd om vaker weg te kijken van het scherm. Elke 20 minuten minstens 20 seconde weg kijken zodat je oogspieren kunnen ontspannen. Het kijken op korte afstand kost gewoon meer moeite voor de ogen.
prop_dynamic @hiostu24 september 2023 22:58
Dit is een mythe (bron: https://www.health.harvar...t/safeguarding-your-sight). Lang naar een scherm kijken kan vermoeiing van je ogen opleveren maar zal niet er voor zorgen dat je zicht achteruit gaat. Dit is puur genetisch in aanleg, het feit dat brillendragers toeneemt is omdat er in onze maatschappij geen natuurlijke selectie is voor goed zicht. Dit komt omdat brillen etc. er gemakkelijk voor kunnen compenseren.
hiostu @prop_dynamic24 september 2023 23:36
Nee hoor https://www.aoa.org/healt...n-conditions/myopia?sso=y. De american eye association zegt toch wat anders. Tevens laat de data in bv China duidelijk zien dat er een correlatie is tussen veel scherm gebruik en afname van zichtsvermogen. Dat zie je een schrikbarende stijging in kinderen die een bril nodig hebben. Primair gedreven doordat kinderen meer binnen blijven vanwege slechte lucht en daardoor minder ver van zich afkijken door kleine appartementen/huizen en veel scherm gebruik.
prop_dynamic @hiostu24 september 2023 23:50
Er was al een toename in myopia voordat mensen meer op schermen gingen kijken. Voornamelijk geassocieerd met minder zonlicht doordat mensen minder buiten zijn. De correlatie is ook niet bewezen, zoals gepubliceerd hier: https://www.myopiaprofile...al-screen-time-and-myopia
hiostu @prop_dynamic24 september 2023 23:52
https://www.cbc.ca/news/c...use-eyes-myopia-1.6815857

Tijdens corona is er juist een extreme toename waargenomen
prop_dynamic @hiostu25 september 2023 00:02
De toename in Myopia in Azië loopt al vanaf 1938 (bron: https://openresearch-repo...1350946217300393-main.pdf). Het is puur gerelateerd aan het aantal uren dat kinderen buiten zijn voor gezonde oogontwikkeling (wanneer ze er aanleg voor hebben, wat nu 90% is onder de populatie). Schermtijd is niet de oorzaak, maar het draagt bij aan het aantal uren dat kinderen niet buiten zijn, net als de corona lockdowns.
hiostu @prop_dynamic25 september 2023 07:27
Dat is niet wat recent onderzoek uitwijst. Er is meer aan de hand dan alleen de uren buiten. Het is een combinatie van zonlicht, onvoldoende knipperen door staren naar schermen waardoor het oog onvoldoende bevochtigd wordt en het onvoldoende gebruiken van de oogspieren door weinig veraf en dichtbij focussen. Dat is de conclusie van de afgelopen jaren van meerdere onderzoeken.
prop_dynamic @hiostu25 september 2023 08:54
Hoe verklaar je dan de toename in Myopia gevallen in de afgelopen 100 jaar? Voor mij lijkt het duidelijk dat niet voldoende zonlicht significant bijdraagt. Die onderzoeken over schermtijd zijn niet conclusief en sluiten bij de chinese publicaties goed aan op de boodschap van de overheid: 1 uur maximaal schermtijd voor jongeren. Dit is hetzelfde als de vorige “fad” dat kinderen geweldadig worden van video games. Ik zie hier geen causaal verband tussen schermtijd en myopia, wel tussen buitentijd en myopia. Maar de grootste factor blijft de genetische aanleg die flink is verspreid de afgelopen 100 jaar.
SuperDre @cmegens24 september 2023 19:44
Nee hoor, 55" of groter is dat al, naast het feit dat ik recht vooruit of omhoog wil kijken.
Beakzz @cmegens24 september 2023 22:08
75 Inch LG Oled op 3 meter en ik kijk graag films samen met meekleurende LEDs ;) Dus ja je kan goed films kijken op een goede tablet, maar het zal nooit mijn eerste keuze zijn net als veeleisende games op de SD.
ArawnofAnnwn @cmegens25 september 2023 13:48
Ik moet er echt niet aan denken om een film op een 12.9" iPad Pro te kijken. Dat lijkt mij echt een verschrikkelijke ervaring. Dan moet ik een standaard neer zetten vlak voor mijn hoofd, er speakers aan koppelen. Nee dat lijkt mij echt verschrikkelijk kijken. Je hoeft echt geen goede TV te hebben om een veel fijnere ervaring te hebben. Mijn goedkope 65" TV (VA) met zuilspeakers geven een vele malen betere en comfortabelere ervaring.
cmegens @ArawnofAnnwn25 september 2023 20:33
Nou nou nou, zo erg is het ook weer niet. Als je een lange vliegreis maakt is een iPad met een goede koptelefoon een prima manier om een film te kijken.
ArawnofAnnwn @cmegens25 september 2023 22:57
Als uiterste nood in een vliegtuig kan dat best, maar een TV in een vliegtuig meenemen is ook geen optie. Gezien het gaat om die specifieke vergelijking, tussen een TV en een iPad, is de iPad niet eens een noemenswaardige optie te noemen. Als ik mijn 65" 4K TV met dikke versterker en zuilspeakers, ga vergelijken met een tablet die je beet moet houden, is dat een hele andere wereld.
cmegens @ArawnofAnnwn26 september 2023 06:49
Je hoeft een tablet niet vast te houden. Net als je tv, kan een tablet ook staan of hangen. Daarnaast zijn er zuilspeakers en zuilspeakers. Er zijn betere speakers dan de jouwe, er zijn slechtere speakers dan de jouwe. Het zelfde geldt voor TV’s. Hoe je het ook went of keert, het mini led scherm van de iPad Pro 12,9 is een heel heel heel goed scherm met een fantastische HDR beleving. Er zijn weinig TV’s die dat evenaren. Ik heb het niet over de gewone iPad, maar de 12,9 pro met het mini led scherm. Combineer dat met een hele goede koptelefoon en dan doet die niet onder voor de gemiddelde zuilspeakers. Ook qua surround is de spatial audio van Apple indrukwekkend te noemen.

Het is een andere manier van film kijken dan op de bank op een TV, maar zou het zeker niet zomaar inferieur noemen. Waarschijnlijk is het een betere film ervaring dan de meerderheid van de Nederlandse woonkamers.
ArawnofAnnwn @cmegens26 september 2023 17:37
Mijn vader heeft een iPad pro van vorig jaar. Dan zou die de "miniled" moeten hebben. Ik moet er niet aan denken om daar een film op te kijken. Ik heb meerdere keren die tablet gepakt om even wat voor mijn vader op te zoeken, maar er is mij nooit iets opgevallen aan het scherm. Het ziet er voor mij uit als een gewoon LCD scherm op een tablet. Het was indrukwekkend toen Apple naar de retina schermen ging, omdat het echt een verbetering was. Het zou kunnen dat dit scherm beter is dan een retina scherm, maar om nou te zeggen dat het mij opvalt, nee. Het is en blijft een klein scherm en daar kom je niet onderuit.

Als je dat dan op een standaard gaat monteren, dan moet je dat vlak voor je hoofd zetten om een vergelijkbare ervaring te krijgen. Ik zou niet weten hoe je dat doet en dezelfde ervaring krijgt als een groot scherm. Ik zou ook zeker geen film willen kijken met een koptelefoon op. Zelfs als je een openback gebruikt, is dat toch minder. Het is inherent aan het gebruik van koptelefoons. Je mist de reflecties van je andere oor, zoals je die normaal hebt bij speakers, waardoor het luisteren veel vermoeiender is. Eigenlijk zou de versterker een klein beetje geluid met een korte vertraging naar het andere oor moeten sturen om dat te verhelpen. Mijn vader heeft onlangs een google home achtige speaker van Apple gekocht omdat het beter geluid geeft dan de iPad Pro.

Natuurlijk zijn er altijd betere speakers, maar ik zit honderd keer liever een film in mijn woonkamer te kijken dan in een bioscoop. De ervaring is gewoon echt veel beter. Ik zit beter, het beeld van mijn TV is rustiger en zeker wat betreft geluid kan ik bioscopen niet uit staan. Zeker de Pathe is echt een drama wat betreft geluid.

Als ik een gelijkwaardige situatie zou moeten maken tussen een ipad pro en een normale setup in een huiskamer. moet ik de ipad pro (vanwege het formaat) vlak voor mijn hoofd monteren en via bluetooth speakers koppelen. Zelfs dan, is een TV een stuk prettiger om naar te kijken.
cmegens @ArawnofAnnwn26 september 2023 19:14
Mijn vader heeft een iPad pro van vorig jaar. Dan zou die de "miniled" moeten hebben.
Dat ligt er aan welke hij heeft. De 12,9 inch versie wel, de 11 inch niet. Als jij niets noemenswaardigs hebt gezien heb ik een sterk vermoeden dat hij de 11 inch heeft.

De huidige 14 en 16 inch MacBooks pro hebben het ook en dat verschil zie je meteen.

[Reactie gewijzigd door cmegens op 22 juli 2024 18:35]

ArawnofAnnwn @cmegens28 september 2023 14:56
Het is een 13" formaat. Ding is echt groot. Hij heeft ook een iPad mini. Mijn moeder heeft een normale iPad en een iPad mini. Het valt mij niet op. Als je van 4K naar 128K zou gaan (noem maar wat), zou het mij ook niet zo opvallen. De werkelijke verschillen zijn te klein. Vanaf oude displays naar retina was opvallend omdat het een gigantisch verschil was, maar daarna zijn de verschillen heel minimaal geworden. Ik denk dat als ik mijn oude iPhone 5 nog zou hebben en die naast de iPhone 15 zou houden, dat ik (behalve formaat) niet echt een groot verschil zou zien in het scherm. Als je van een Aygo naar een Bugatti Veyron gaat, is het een flink verschil, ga je van een Bugatti Veyron naar een Bugatti Chiron, is het een veel kleiner verschil. Sommige mensen maken zich heel erg druk om de sRGB waardes, wat mij totaal niet boeit. Ik heb liever een iets geliger scherm. Ik vind Apple schermen veels te flets.
cmegens @ArawnofAnnwn28 september 2023 21:24
Er is geen 13 inch, alleen een 12,9 inch. Als je de moeite had genomen om even onder de info te kijken in de instellingen dan kun je precies het type nummer zien en hadden we wat uit kunnen sluiten. Een HDR video op de 12,9 inch pro is echt aanzienlijk mooier dan op welke andere iPad dan ook.

Een iPhone 5 had een eerste generatie hoge resolutie LCD. De iPhone 15 heeft een ver doorontwikkelde OLED display. Als jij dat verschil niet ziet dan kun je beter in de toegankelijkheid instellingen de voorlees functie aanzetten, want dan zie je echt heel slecht.
ArawnofAnnwn @cmegens29 september 2023 13:05
12,9" rond je meestal gewoon af naar 13. Mijn laptop is een 13,3" en dat noem ik normaal ook een 13" laptop. Ik ga niet helemaal naar mijn ouders rijden om uit te zoeken welk specifiek typenummer het is.

Mijn ogen zijn goed genoeg met bril op. Heb geen lees bril, alleen voor ver af heb ik een bril nodig. Het verschil in kwaliteit tussen een iPhone 5 en een iPhone 15 scherm is minimaal. Het was overigens de iPhone 4 die dat als eerste kreeg. Die had ik ook, als upgrade van mijn iPhone 3. Dat was echt een wereld van verschil. Vanaf de 4 naar de 5 (ook gehad) was niet echt een grote upgrade. Uberhaupt niet echt een grote upgrade.
cmegens @ArawnofAnnwn29 september 2023 15:14
Oke. Fijne discussie. Je blijft gewoon je punt herhalen, geen argumenten, geen technische onderbouwing. Gewoon jouw mening is een feit. Prima. Veel plezier er mee.
michownz @Beakzz24 september 2023 13:25
Exact. Toen ik mijn SD net had, probeerde ik een aantal triple A games er op te draaien, maar ik merkte al snel dat de performance toch wat ondermaats was voor die soort games. Sinds dat ik dat niet meer doe en mij enkel focus op de minder heavy games, heb ik veel meer genot van mijn SD. Die grootste games, ervaar je nu eenmaal nog steeds beter op een echte gaming setup.
KuroHana @michownz24 september 2023 18:14
de performans is gewoon goed als je die snelle micro sd heb van samsung die minimaal 90MB/s leest/schrjf, ik heb die zelf ook en ik heb er gewoon een spel opstaan zo als mosnter hunter
cmegens @michownz25 september 2023 21:38
Ik zou je aanraden het nog een keer te proberen. De performance van de Steam Deck is sinds launch echt nog een stuk verbeterd. Ik heb met plezier net Horizon zero dawn uitgespeeld op de Steam Deck.
giantgiantus @michownz24 september 2023 17:08
Beter scherm!
FireBladeX 24 september 2023 11:52
Ik wacht nog eventjes af op meer prestatiewinst. Voor nu is de prestaties te veel gelijk aan mn laptop... wat de steamdeck eigenlijk ook is... een veredelde laptop :).
Beakzz @FireBladeX24 september 2023 22:12
Prestaties ja, maar ervaring is volledig anders dan een laptop imo. Vind gamen op een laptop op de bank of in bed niet te doen terwijl daar de SD juist tot zijn recht komt.
MennoE 24 september 2023 11:51
Met de 3.5 update lijkt het bijna een geüpdatet apparaat. Spellen lopen een stuk beter nu.
MastaG @MennoE24 september 2023 20:03
Ja hier ook. Met 3.5 beta kan ik de games ook in HDR spelen op onze TV.
Vooral de open wereld games als Spiderman draaien nu een stuk beter.
Rene-m 24 september 2023 12:58
Hoop dan eigenlijk wel dat ze met een upgrade setje komen, waarbij je alleen het moederbord hoefde te vervangen, en de rest van de behuizing kunt behouden.

Maar ga er niet van uit;)
Pyronick 24 september 2023 17:06
Ergens vind ik het ook wel fijn dat de huidige Steam Deck wat langer aan blijft.

Het dwingt bepaalde ontwikkelaars toch wel af om aan de relatief lage baseline Steam Deck specs te voldoen waardoor er wat meer moeite in het soepeler lopen/draaien van de games wordt geïnvesteerd en er ook wat meer aandacht naar Linux en met name gamen op GNU/Linux komt.

Met name Last of Us Part 1 heeft toch wel wat prestatie verbeteringen doorgevoerd die ook weer ten goede doorwerken op andere PCs. Volgens mij meen ik dat zelfs Starfield wat verbeteringen door heeft gevoerd.

Ook heeft de Steam Deck de hele PC en game community wakker geschud/tot denken gezet over hoe PC hardware en de PC in het algemeen zich nu ontwikkelt buiten de comfort zone van de ATX, laptop, ultrabook, UMPC format bubbels. De bestaande niche draagbare game apparaten met de basiscomponenten van laptops (denk Ayaneo, GPD Win, etc) waren nooit populair, maar de Steam Deck maakt toch zichtbaar dat er met een goed ecosysteem weldegelijk vraag naar is en de grotere OEMs zoals Lenovo en ASUS springen hier ook al in.

All in all, good times ahead!
GekkePrutser 24 september 2023 19:56
339 voor refurb vind ik niet zo'n goede prijs, tijdens de sale heb je de gewone al voor 379.

Maargoed, ik ben sowieso niet echt in de markt voor een portable. Ik vind het wel een goed idee om niet al te hard voor specs te gaan anders blijf je die toch najagen. En nu kunnen ontwikkelaars voor het bekende platform optimaliseren, net zoals met consoles.
Tenocticatl 25 september 2023 08:25
Hey, langere ondersteuning voor het ding dat ik al heb, ben ik blij mee.

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