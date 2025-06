Framework gaat M.2 2230-ssd verkopen voor Steam Deck

Laptopfabrikant Framework gaat een ssd verkopen voor de Steam Deck. Het bedrijf heeft een Western Digital-schijf met een capaciteit van 2TB in zijn Amerikaanse online winkel gezet voor 300 dollar.

Framework schrijft in een blogpost dat het de schijf in zijn webshop verkoopt. Het bedrijf verkoopt een SN740-M.2 2230-ssd van Western Digital waar gebruikers twee terabyte aan gegevens op kwijt kunnen. Framework verwijst naar een iFixit-gids voor tips over het vervangen van de schijf in de Steam Deck.

Dat uitgerekend Framework een dergelijke schijf nu verkoopt, is opvallend. Framework is de maker van de gelijknamige laptop en het bedrijf heeft niets met Valves Steam Deck-handheld te maken, en de Framework Laptop maakt ook geen gebruik van deze specifieke schijf. In de repareerbare laptop zit een M.2 2280-schijf. Framework zegt dat M.2 2230-schijven over het algemeen veel moeilijker verkrijgbaar zijn, omdat die fysiek veel kleiner zijn en in minder apparaten worden gebruikt, zeker met een dermate hoge capaciteit. "Omdat we toch al een enorm aantal Western Digital-drives inkopen, is het voor ons relatief eenvoudig om ook de SN740 in te slaan", schrijft het bedrijf. Dergelijke drives als de kleinere 2230 worden doorgaans alleen door oem's verkocht.

Voorlopig wordt de schijf alleen in de Noord-Amerikaanse en de Canadese webshop verkocht. In de Nederlandse en Belgische webshop kunnen gebruikers hun e-mailadres achterlaten om op de hoogte te worden gehouden wanneer de schijf in de Benelux wordt geleverd. Framework zegt dat het 'nog uitzoekt' of de schijf in Europa en Australië kan worden verkocht. Amerikanen betalen 300 dollar voor de ssd.