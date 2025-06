Framework-laptops krijgen Thunderbolt 4-certificatie

De laptops van Framework met een Intel 12th Gen-processor ondersteunen officieel Thunderbolt 4. De fabrikant brengt binnenkort een firmware-update uit voor laptops met een een Alder Lake-processor met daarin de update voor Thunderbolt 4.

Volgens Framework werken sommige Thunderbolt 4-docks en andere randapparatuur al met Framework laptops met een Intel-processor van de elfde of twaalfde generatie, maar ondersteunde Thunderbolt 4 nog niet officieel. Framework maakt bekend dat de ondersteuning voor Thunderbolt 4 nu officieel is voor Framework-laptops met een 12th Gen Intel-cpu. Dit betekent volgens de fabrikant dat de laptops nu met alle Thunderbolt 4-apparatuur en -kabels moet werken.

Gebruikers hoeven hiervoor geen nieuwe componenten aan te schaffen. De ondersteuning wordt binnenkort uitgerold via een firmware-update. Update 3.06 komt binnenkort beschikbaar voor Windows, Linux en de Chromebook-editie. Deze update brengt naast Thunderbolt 4-ondersteuning ook een paar beveiligingspatches naar de Framework-laptops en moet de accuduur iets verbeteren.

Framework schrijft dat de update ook naar Framework-laptops komt met een Intel-processor van de elfde generatie, maar dat deze laptops geen officiële Thunderbolt 4-ondersteuning krijgen. De fabrikant schrijft dat er helaas "een paar problemen zijn die we niet kunnen verhelpen voor die generatie". Wie toch Thunderbolt 4-ondersteuning wil, hoeft niet direct een nieuwe laptop te kopen. Framework biedt namelijk een moederbordupgrade aan met een Intel 12th Gen-chip. Ook andere onderdelen, zoals de Thunderbolt 4-poorten, kunnen los worden aangeschaft en worden vervangen.

Framework kwam eerder dit jaar met een modulaire laptop, die eenvoudig te repareren is of geüpgraded kan worden. Vrijwel alle onderdelen van de laptop zijn los verkrijgbaar en kunnen worden vervangen. Ook streeft de fabrikant ernaar om regelmatig upgrades uit te brengen, om een laptop bijvoorbeeld van een nieuwe processor te voorzien of een beter scherm.