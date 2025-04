Google introduceert Chromebook Plus-merk voor snellere ChromeOS-laptops

Google introduceert zijn Chromebook Plus-merk. Chromebook Plus-laptops zijn voorzien van snellere hardware en krijgen als eerste nieuwe functionaliteit. Google noemt 'AI-functionaliteit', die deels op het systeem zelf en deels in de cloud draait.

Chromebook Plus-laptops moeten voldoen aan een reeks specifieke hardware-eisen. Er moet een Core i3-processor van minimaal de twaalfde generatie aanwezig zijn of een AMD Ryzen 3-processor van de 7000-serie. Core i3-processors met enkel E-cores, zoals de N300 en N305, tellen ook mee.

Daarnaast moet er minstens 8GB werkgeheugen in de Chromebooks zitten en 128GB opslag. Er moet een 1080p-camera met ondersteuning voor temporal noise reduction in zitten. De resolutie van het scherm moet ook minstens 1920x1080 pixels zijn en het moet een ips-paneel of beter zijn. Verder zijn de hardware-eisen die Google aan alle andere Chromebooks stelt, eveneens van toepassing. Zo moet er minstens Wi-Fi 6 aanwezig zijn, moet de USB-C-aansluiting multifunctioneel zijn en moet de accuduur, in Googles eigen test, minstens tien uur bedragen. Oudere Chromebooks die op basis van de eisen aan het Plus-label voldoen, krijgen ook de functionaliteit die de nieuwe Plus-laptops krijgen.

Wat de functionaliteit voor de Chromebook Plus-laptops precies inhoudt, is minder concreet dan de hardware-eisen. Google voegt bijvoorbeeld de magic eraser toe aan de Google Photos-app, waardoor je makkelijk elementen uit een afbeelding kunt verwijderen of op basis van prompts dingen met behulp van AI kunt toevoegen. De magic eraser maakt gebruik van Googles rekenkracht in de cloud, maar daar 'waar het zinvol is', wil Google de functionaliteit lokaal laten draaien. Daar blijft het niet bij, want Google zal AI-functionaliteit blijven toevoegen.

Als voorbeeld toonde Google dez mogelijkheid om AI stukjes te laten schrijven, zoals een post op sociale media. Je zult daarnaast op basis van prompts wallpapers kunnen genereren die je als achtergrondafbeelding op de desktop kunt gebruiken, maar ook als achtergrondafbeelding tijdens videobellen. Google liet weten dat de nieuwe AI-functionaliteit 'voorlopig' exclusief is voor Chromebook Plus-laptops, maar dat deze later ook naar non-Plus Chromebooks kan komen.

Acer, ASUS, HP en Lenovo gaan Chromebook Plus-laptops uitbrengen. Vanaf 8 oktober komen de meeste van die Chromebooks in de Benelux beschikbaar voor prijzen vanaf 450 euro. Alleen de Chromebooks van Lenovo volgen later.