Lenovo brengt Chromebook Plus-laptop uit met Arm-cpu met 50Tops-npu

Lenovo en Google hebben de Chromebook Plus 14 geïntroduceerd. Deze laptop heeft een npu met 50Tops aan AI-rekenkracht. Het is de eerste Chromebook Plus met een Arm-processor. Google komt daarnaast met enkele nieuwe AI-functies voor zijn Chromebook Plus-modellen.

De Lenovo Chromebook Plus 14 biedt de snelste npu van alle Chromebooks tot nu toe. Wel is het niet geheel duidelijk waar die 50Tops aan AI-rekenkracht precies voor gebruikt wordt, want sommige AI-functies werken via de cloud. Google geeft geen snelheidsvergelijking met andere Chromebooks met een npu.

De npu is deel van de MediaTek Kompanio Ultra-processor, die in april werd aangekondigd. Deze is gebaseerd op een Arm-architectuur met een Cortex-X925 als basis. Verder zitten er drie Arm Cortex-X4-kernen en vier Arm Cortex-A720-kernen in de soc en biedt de chip ondersteuning voor Wi-Fi 7 en Bluetooth 6.0. Ook kan deze maximaal drie 4k-schermen aansturen.

De Chromebook heeft verder een 14"-oledscherm met een resolutie van 1920x1200 pixels en een beloofde helderheid van 400cd/m². Voor een meerprijs kan er gekozen worden voor een touchscreen. Er zijn geen ventilatoren aanwezig in het 1,15kg wegende en 15,9mm dikke apparaat. Verder heeft de laptop twee USB-C-poorten en één USB-A-aansluiting, alledrie van 5GB/s. Ook is er een 3,5mm-jack aanwezig.

Google en Lenovo beloven een accuduur van 17 uur voor het apparaat. Dat zou langer dan zijn die van eerdere Chromebook Plus-modellen. Ook biedt het apparaat als eerste Chromebook Plus ondersteuning voor Dolby Atmos-audio. Er zijn configuraties met zowel 12 als 16GB ram beschikbaar, beide met een opslagcapaciteit van 256GB. De goedkoopste variant kost 649 euro. De laptop is per direct beschikbaar.

Google introduceerde zijn Chromebook Plus-merk in 2023. Chromebooks met het Plus-label moeten aan specifieke hardwarevereisten voldoen om aan te geven dat ze krachtiger zijn dan reguliere Chromebooks. Ook krijgen ze als eerste toegang tot nieuwe AI-functies.

Nieuwe AI-functies

De Lenovo Chromebook Plus 14 krijgt twee AI-functies die exclusief zijn voor dit apparaat. De eerste heet Smart Grouping. Daarmee worden tabbladen, documenten en apps automatisch gegroepeerd. Met de tweede functie kunnen gebruikers binnen de Galerij-app achtergronden van foto's verwijderen en AI-gegenereerde stickers ontwerpen.

Google kondigt daarnaast nog een aantal andere functies aan die beschikbaar komen voor alle Chromebook Plus-modellen. Zo kunnen gebruikers met de Snel invoegen-toets voortaan afbeeldingen genereren en wordt het mogelijk om direct op Google te zoeken naar wat er op het scherm te zien is. Ook worden teksten op screenshots nu automatisch herkend via ocr. Tot slot komt er een 'simplify'-functie beschikbaar wanneer gebruikers teksten op het scherm selecteren en op de rechtermuisknop klikken. De geselecteerde tekst wordt met deze functie in simpelere bewoordingen uitgelegd.