Huis van Afgevaardigden VS verbiedt WhatsApp op werkapparaten van medewerkers

Amerikaanse overheidsmedewerkers die betrokken zijn bij het Huis van Afgevaardigden mogen WhatsApp niet meer op hun werkapparaten hebben staan. De chatdienst wordt gezien als een hoog veiligheidsrisico.

De chief administrative officer van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Catherine Szpindor, heeft het verbod op WhatsApp aangekondigd in een e-mail die Axios en Reuters hebben ingezien. Daarin schrijft ze dat de chatdienst als 'hoog risico' voor gebruikers wordt beschouwd, vanwege 'een gebrek aan transparantie over de bescherming van gebruikersgegevens, de afwezigheid van at rest versleuteling en potentiële veiligheidsrisico's die gepaard gaan met het gebruik ervan'.

Werknemers die voor het Amerikaanse equivalent van de Tweede Kamer werken mogen de app niet meer op hun werktelefoon of -computer gebruiken. Als WhatsApp al geïnstalleerd is, moet de applicatie verwijderd worden. De cao raadt als alternatieve opties Teams, Wickr, Signal, iMessage en FaceTime aan.

Een woordvoerder van WhatsApp-moederbedrijf Meta laat aan Axios weten het 'in de sterkst mogelijke bewoordingen' oneens te zijn met het besluit van Szpindor. "WhatsApp-berichten zijn standaard end-to-end versleuteld. Dat is een betere beveiliging dan de meeste apps die wel worden goedgekeurd door de cao."