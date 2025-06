Telecompaper: Odido heeft meer dan 1 miljoen vastinternetklanten

Odido heeft meer dan 1 miljoen klanten met een vaste internetverbinding. Dat meldt marktonderzoeker Telecompaper op basis van geschatte marktcijfers. De groei zou vooral te maken hebben met het succes van de 5G-voor-thuisinternetdienst Klik&Klaar.

Aan het eind van het eerste kwartaal van 2025 had Odido 1,05 miljoen klanten met een vaste internetverbinding, meldt Telecompaper in zijn kwartaalrapport. De Nederlandse provider zou daarmee na KPN en VodafoneZiggo als derde deze mijlpaal bereiken.

Volgens de marktonderzoeker is de groei voornamelijk te danken aan Klik&Klaar. Odido bracht deze dienst in oktober 2024 uit. Hiermee krijgen klanten een router in bruikleen en een 5G-thuisinternetabonnement met een onbeperkte snelheid en databundel voor 25 euro per maand. Dit alternatief voor de glasvezel-, koper- en coaxnetwerken van de concurrentie telt volgens Telecompaper zo'n 50.000 abonnees. Daarmee heeft Klik&Klaar in de Nederlandse markt voor vast internet een marktaandeel van 0,6 procent in handen, aldus de marktonderzoeker.

In totaal zou Nederland momenteel 7,7 miljoen vastinternetaansluitingen tellen. Dat zijn er 22.000 meer dan in het vorige kwartaal. Bijna 3,6 miljoen van deze aansluitingen zijn via glasvezel, 2,9 miljoen via kabel en 1,2 miljoen via dsl, schrijft Telecompaper.