Microsoft gaat geïnstalleerde games van andere pc-winkels integreren in Xbox-app

Microsoft gaat andere pc-gamingwinkels, waaronder Battle.net, integreren in zijn Xbox-desktopapp. Daardoor is het mogelijk om games van deze winkels vanuit een enkele launcher te openen.

Microsoft zegt dat het de volledige gamebibliotheek van spelers wil gaan integreren in de Xbox-app. Later dit jaar moeten games die spelers vanuit 'leidende pc-gamewinkels' geïnstalleerd hebben, automatisch verschijnen in de gamebibliotheek in de Xbox-pc-app. Van daaruit kunnen ze de games opstarten. Naast Battle.net worden er geen voorbeelden van dergelijke gamewinkels gegeven.

De optie wordt nu eerst getest onder Xbox Insiders in het PC Gaming Preview-programma. De samengevoegde gamelijst komt aan het eind van het jaar ook beschikbaar voor de ASUS ROG Xbox Ally- en Xbox Ally X-handhelds. In maart werd er al een screenshot van deze integratie uitgelekt. Daaruit zou blijken dat ook de gamelijst van Steam wordt geïntegreerd in de Xbox-app.

Microsoft zegt dat er ook een update voor de gebruikersinterface van Xbox-consoles wordt uitgerold. Daardoor wordt het onder meer mogelijk om voorgeïnstalleerde apps, zoals de Microsoft Store, te verbergen van het homescherm. Ook kunnen spelers tot drie games of apps vastpinnen op het startscherm. Momenteel staan daar enkel de recentst gespeelde spellen. Tot slot wordt het mogelijk om het aantal getoonde games en apps te verlagen. Standaard staan er op het homescherm negen 'tegels', maar dat aantal kan voortaan worden teruggebracht naar vier. Deze UI-wijzigingen waren al eerder aangekondigd, maar het was nog niet duidelijk wanneer ze beschikbaar zouden komen.