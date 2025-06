Volgende generaties Xbox krijgen AMD-hardware

Microsoft en AMD kondigen een meerjarige samenwerking aan waarbij aankomende generaties Xbox-hardware AMD-chips krijgen. De bedrijven gaan samen chips voor het hele toekomstige Xbox-portfolio ontwikkelen. Het is niet duidelijk hoe lang het partnerschap van kracht blijft.

In de aankondiging stelt Xbox-hoofd Sarah Bond dat Xbox' volgende generatie consoles zal beschikken over AMD-hardware. Het bedrijf laat daarbij doorschemeren dat het samen met AMD werkt aan chips voor een console 'voor in de huiskamer' en voor een handheld. Het is niet duidelijk of Bond daarmee het bestaan van een eigen Xbox-handheld bevestigt of verwijst naar de reeds uitgebrachte ASUS ROG Xbox Ally.

Daarnaast laat de gamegigant weten dat de toekomstige 'Xbox-ervaring' niet gebonden is aan een individueel apparaat of gamewinkel. De ROG Xbox Ally draait al op een nieuw Xbox-ecosysteem op basis van Windows, waardoor externe gamewinkels als Steam en Epic Games Store worden ondersteund. Mogelijk suggereert Xbox dat hetzelfde voor toekomstige consoles geldt.

Microsofts gamebedrijf en AMD werken al langer samen voor Xbox-hardware. Zo brachten de bedrijven onlangs in samenwerking met ASUS de ROG Xbox Ally uit op basis van de Ryzen Z2 A-processor. Ook de Series X en S uit 2020 gebruiken AMD-hardware, namelijk een processor en een gpu, respectievelijk op basis van Zen 2 en RDNA 2. De voorganger, de Xbox One, had ook al AMD-processors.