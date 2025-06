Epic Games Store is voortaan in het Nederlands te gebruiken

De Epic Games Store introduceert ondersteuning voor de Nederlandse taal voor de onlinegamewinkel. Het is niet duidelijk of de uitgever Epic Games dezelfde ondersteuning ook voor zijn games zoals Fortnite gaat uitbrengen.

Ondersteuning voor de Nederlandse taal is vanaf het moment van schrijven beschikbaar in het menu van de virtuele gamewinkel. De functie werkt zowel in de browser als via de officiële Epic Games Store-app. Zowel basiselementen van de gamewinkel als gamebeschrijvingen zijn voortaan in het Nederlands te gebruiken.