Zorgorganisatie Pluryn meldt datalek door verloren USB-stick

De zorgorganisatie Pluryn meldt dat er een datalek heeft plaatsgevonden waarbij mogelijk gevoelige persoonsgegevens van medewerkers en cliënten betrokken zijn. Dit is het gevolg van een verloren USB-stick. Het bedrijf doet nog onderzoek naar het incident.

Volgens de organisatie is er in de week van 9 juni een onbeveiligde USB-stick verloren. Daarop stonden persoonsgegevens van cliënten en medewerkers, waaronder namen, adressen en BSN-nummers. Mogelijk stonden er ook gegevens van voormalige cliënten en werknemers op de gegevensdrager. Vanwege de potentiële gevolgen van het incident heeft de organisatie een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemaakt. Dit is verplicht wanneer de rechten en vrijheden van betrokkenen in het geding kunnen komen.

Het bedrijf doet nog onderzoek naar het incident en heeft daarvoor een externe partij ingeschakeld. Dit bedrijf kijkt of de verloren gegevens bijvoorbeeld ergens online te koop aangeboden worden. Getroffenen worden vanaf 17 juni geïnformeerd. De organisatie heeft een speciaal e-mailadres ingericht waar mensen vragen naar kunnen sturen, namelijk 'gegevensbescherming@pluryn.nl'. Ook is er een telefoonnummer beschikbaar: 088-779 3500.

De organisatie gaat uit voorzorg medewerkers 'actief informeren' over het veilig omgaan met persoonsgegevens. Daarnaast claimt het bedrijf dat het informatiebeleid aangescherpt wordt, al is niet duidelijk op wat voor manier.

Pluryn is een zorgorganisatie die verschillende soorten zorg levert, waaronder de behandeling en ondersteuning van jeugd, mensen met mentale gezondheidsproblemen en mensen met een beperking. Dit gebeurt zowel bij mensen thuis als op een van de locaties.